Tutkija: Venäjä ei tule päästämään länttä helpolla

Presidentti Vladimir Putinin neljäskausi tulee olemaan arvaamaton, näin ennustavat Yle Uutisen erikoislähetyksessä puhuneet Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sekä ex-suurlähettiläs, diplomaatti, tietokirjailija Hannu Himanen.

Hannu Himasen mukaan todellista oppositiota Venäjän vaaleissa ei ollut.

– Myös ne kaksi ehdokasta, jotka saavat hieman enemmän kannatusta eli kommunistien Pavel Grudin ja liberaalidemokraattien Vladimir Zhirinovskille, heidän puolueensa ovat käytännössä Kremlin ja presidentin taskussa. Ksenija Sobtshak, joka edustaa puheittensa perusteella oppositiomielisiä voimia, ei myöskään olisi voinut asettua edes ehdolle ilman Kremlin suostumusta, toteaa Hannu Himanen.

Hanna Smith muistuttaa, että puhuttaessa oppositiosta Venäjällä ei voi puhu samanlaisesta poliittisesta vastavoimasta kuin Suomessa tai muissa demokraattisissa valtioissa.

– Lähinnä kyse on erilaisista mielipiteistä tai näkemyseroista, joita Venäjällä on kuitenkin paljon. Mutta ne eivät tule esille poliittisena vastavoimana kuten me opposition ymmärrämme, sanoo Smith. Myöskään Aleksei Navalnylla ei olisi ollut takanaan puoluekoneistoa.

– Navalny ennemminkin kertoo, miksi ollaan vastaan. Eli puhutaan esimerkiksi siitä, että on paljon korruptiota, selventää Smith.

Hanna Smith arvioi, että vaalit tuskin olivat Putinille mieluisat, vaan ennemminkin välttämätön toimenpide vallan legitimoimiseksi. Samanlaisena presidentin neljäs kausi tuskin kuitenkaan jatkuu.

Epävarmuutta luvassa

– Venäjällä tapahtuu aina muutoksia. Aina menee jotain eteenpäin, ja joitain taaksepäin. Tulee paljon arvaamattomuutta. Siinä mielessä presidentti Putinin neljäs kausi ei tule olemaan samanlainen kuin edellinen kausi, sanoo Smith.

Vaikeasti ennustettavaa epävarmuutta povaa myös Hannu Himanen

– En ennusta, että luvassa olisi yhtä dramaattisia käänteitä kuin kuluneella presidenttikaudella, sanoo Himanen viitaten muun muassa Krimin haltuunottoon ja Itä-Ukrainan sotaan.

– Mutta esimerkiksi se, mitä nyt on käynnissä kuten Britannian myrkytystapaus ja keskustelu muiden maiden vaaleihin sekaantumisesta. Ne edustavat todennäköisesti sitä politiikkaa, mitä Venäjä tulee harrastamaan. Venäjä häiriköi ja ikään kuin sitä kautta pyrkii ottamaan aloitteen käsiin kansainvälisellä rintamalla, toteaa Himanen.

Yhteistyötä mutta omilla säännöillä

Hanna Smith sanoo, että Venäjä haluaisi tehdä yhteistyötä Euroopan maiden kanssa, ongelmana ovat säännöt.

–Ongelma ovat eurooppalaiset säännöt, jotka eivät sovi Venäjälle tälle hetkellä. Niitä pitäisi muuttaa, jotta päästäisiin tekemään yhteistyötä sellaiselta pohjalta kuin Venäjä haluaa. Eli Venäjä haluaisi tehdä venäläisen Euroopan.

Venäjän politiikan pitkä linja on ollut kahdenväliset suhteet muiden maiden kanssa. Himasen mukaan linja näkyy siinä miten Venäjä pyrkii toimimaan EU- ja Nato-maiden kanssa.

– Itse asissa jo Neuvostoliitosta lähtien maa ei ole halunnut tunnustaa läntisiä instituutioita, vaan halunnut rakentaa suhteensa länteen kahdenvälisten suhteiden varaan. Tällä hetkellä se näkyy niin että Venäjä pyrkii toimimaan EU ja Nato-maiden kanssa kahdenvälisesti . Ja siten myös heikentämään EU:ta ja Natoa yhteisöinä, ja ainakin jossain määrin onnistuenkin niissä pyrkimyksissä, arvioi Himanen.

Hanna Smithin mukana on odotettavissa, että Venäjä haluaa olla mukana yhteisissä neuvottelupöydissä.

– Jos nyt ajatellaan että, tästä tulisi Putinin viimeinen presidenttikausi, niin silloin varmasti lähdetään hakemaan ratkaisuja. Sellaisia joissa Venäjä olisi vahvasti mukana neuvottelupöydissä, oli se sitten Ukrainan tai Syyrian tilanne. Mutta helpolla Venäjä ei tule länttä päästämään, toteaa Smith.

