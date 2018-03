Eurooppa pohtii yhteistä vastausta Britannian hermomyrkkyattentaattiin – Soini: "Täysin tuomittavaa"

Bryssel

Britannian ulkoministeri Boris Johnson kertoo tänään aamulla Brysselissä EU-maiden kollegoilleen tietoja siitä, mitä Salisburyn hermomyrkkyiskun tutkinnassa on selvinnyt.

Euroopan unioni on korkea-arvoisen EU-virkamiehen mukaan valmis tarjoamaan tukeaan Britannialle, jos Britannia sellaista pyytää. Tällaista pyyntöä ei ollut vielä ainakaan perjantai-iltapäivään mennessä esitetty.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan kokouksesta on odotettavissa tiukka julkilausuma, joka tuomitsee hermomyrkyn käytön.

– Se on täysin tuomittavaa. Totta kai me edellytämme myös Venäjältä panosta tämän asian selvittämiseen, Soini sanoi Ylelle sunnuntai-iltana.

Brittilähteistä kerrottiin, että eri vaihtoehdot mahdollisen avunpyynnön muodosta ovat yhä harkinnassa.

Esimerkiksi uusista Venäjän-vastaisista pakotteista ei ole EU-lähteen mukaan keskusteltu ainakaan vielä. Pakotteita on vaikea asettaa ennen kuin on oikeudellisesti pitävää näyttöä siitä, kuka on hermomyrkyn käytön takana, sillä pakotteiden kohde voi haastaa ne oikeudessa.

Britannia on reagoinut Salisburyn tapahtumiin karkottamalla 23 venäläisdiplomaattia, ja Venäjä on vastannut samalla mitalla. EU:ssa ei virkamiehen mukaan ole käyty keskusteluja venäläisdiplomaattien karkottamisesta.

Venäjän EU-suurlähetystön diplomaattien akkreditoinnista vastaa Belgian valtio. Venäjän EU-lähettilästä Vladimir Zhizhovia ei oltu ainakaan perjantaihin mennessä kutsuttu puhuteltavaksi.

EU-lähteiden mukaan ministereiden julkilausuma todennee, että hermomyrkyn käytön taustalla on Venäjän valtio.

– Meillä ei ole tässä vaiheessa mitään syytä epäillä sitä, mitä Britannia on esittänyt meille ja muille. Jollei toisin todisteta, tämä lähtökohta on meillä kaikilla pohjana, Soini sanoi.

Seuraava etappi eurooppalaisen vastauksen kehittelemisessä on loppuviikon EU-huippukokous, jonka asialistalle myrkkyisku on nostettu. Johtajat voivat kokouksessa halutessaan päättää ryhtyä myös pelkkää julkilausumaa painavampiin toimenpiteisiin.

Mahdollisista toimenpiteistä pitää kuitenkin saada aikaan yksimielinen päätös.