Putinille henkilökohtainen ennätys, kannatus laski yllättävillä alueilla

Venäjän presidentinvaaleissa tehtiin tänä vuonna historiaa keskusvaalilautakunnan tulosten mukaan: jatkokaudelle valittu presidentti Vladimir Putin rikkoi henkilökohtaisen ennätyksensä.

Venäjän keskusvaalilautakunnan mukaan Putin sai vaaleissa enemmän ääniä kuin koskaan aikaisemmin. Kun lähes 99 prosenttia äänistä oli laskettu, Putin oli saanut kaiken kaikkiaan yli 55 miljoonaa ääntä eli 76,65 prosenttia äänistä. Kuusi vuotta sitten pidetyissä vaaleissa Putin sai 63,6 prosenttia äänistä, eli reilut 45 miljoonaa ääntä.

Yllätyksiä alueilta

Keskusvaalilautakunnan mukaan äänestysprosentti oli aamuyöllä annetun arvion mukaan 67 prosenttia, eli paria prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2012 presidentinvaaleissa.

Näissä vaaleissa huomio kiinnittyi juuri äänestysaktiivisuuteen, sillä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi oli kannustanut äänestäjiä boikotoimaan vaaleja. Asiantuntijat odottivat vielä ennen vuoden vaihdetta (siirryt toiseen palveluun) ennätyksellisen matalaa äänestysaktiivisuutta.

Virallinen äänestysaktiivisuus ilmenee maanantaiaamun aikana. Keskusvaalilautakunnan alustavista äänestysprosenteista ilmenee kuitenkin jo yllätyksiä: esimerkiksi Tshetsheniassa äänestysprosentti on pudonnut yli 20 prosenttia, samoin kuin Vladimir Putinin kannatus.

Ramzan Kadyrovin johtamalta alueelta on totuttu odottamaan epärealistisen korkeita äänestysprosentteja, sillä riippumaton vaalitarkkailu alueella on käytännössä mahdotonta. Vuonna 2012 Tshetshenian äänestysprosentti oli yli 99 prosenttia, ja Putinin kannatus lähes sataprosenttista.

Tshetshenian lisäksi Putin sai viime vaaleja vähemmän ääniä viidellä alueella: Ingushetiassa, Dagestanissa, Karatsaevo-Tserkeskajalla, Mordaviassa ja Sahan tasavallassa. Alueiden äänestysprosenteista raportoi sanomalehti Vedomosti (siirryt toiseen palveluun).

Vaalien aikana on raportoitu laajamittaisesta vilpistä sekä tarkkailun estämisestä. Vaaleja tarkkaileva Golos-järjestö on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että ihmisiä on painostettu äänestämään.

Tulokset klo 5.50 Suomen aikaa, kun äänistä on laskettu yli 99 prosenttia:

Vladimir Putin 76,65 %, Pavel Grudinin 11,81 %, Vladimir Zhirinovski 5,67 %, Ksenija Sobtsak 1,66%, Grigori Javlinski 1,04 %, Boris Titov 0,76 %, Maksim Suraikin 0,68 %, Sergei Baburin 0,65 %.

