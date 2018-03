Kittilän vasemmistoliitto erotti Inkeri Yrityksen kunnallisjärjestöstä ja puolueesta

Kittilässä Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö päätti sunnuntaina erottaa kunnanvaltuutettu Inkeri Yrityksen järjestöstä ja puolueesta.

Yritys valittiin viime kuntavaaleissa suurimmalla äänimäärällä valtuustoon Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmästä, ja Kittilän vasemmistoliittolaisten mukaan hän on vahingoittanut muun muassa tällä järjestön toimintaa.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen kommentoi heti päätöksen jälkeen, että puoluejohto ei halua erottaa Yritystä, ja kutsui Yrityksen suoraksi henkilöjäseneksi puolueeseen.

– Puolustamme avoimuutta ja hyvää hallintoa kaikessa politiikassa. Emme voi vaikuttaa paikallisjärjestön päätökseen, mutta toivomme toki, että Yritys jatkaa silti vasemmistoliiton jäsenenä, puoluesihteeri Joonas Leppänen sanoo puolueen tiedotteessa.

"Erikoinen tilanne"

Inkeri Yritys odottaa Vasemmistoliiton puolueenjohdolta selkeää kantaa kunnallisjärjestön erottamispäätökseen. Yritys sanoo, ettei hän itse ole vielä nähnyt päätöstä, eikä tiedä ketkä päättivät hänen erottamisestaan.

Yritys sanoo, ettei hän halunnut viime vaaleissa asettua enää Vasemmistoliiton ehdokkaaksi, koska ehdokkaiden joukossa oli tuolloin virkarikoksesta epäiltyjä kuntapäättäjiä.

– Jos on lakia noudattanut ja pyrkinyt toimimaan niin, että muutkin niin tekisivät, ja jos se on peruste erottamiselle, niin minusta se on erikoinen tilanne. Puolueen pitäisi ottaa kantaa ja puuttua, Yritys sanoo.

Jatkaminen puolueessa yhä auki

Hän ei halua ottaa vielä kantaa siihen, haluaako jatkaa vasemmistoliiton jäsenenä hakemalla esimerkiksi henkilöjäsenyyttä puolueessa.

– Sillä asialla on hyvin paljon merkitystä, että jos tällaista päätöstä on ollut tekemässä epäiltyjä ja syytteessä olevia henkilöitä, ja jos puolue tämmöisen hyväksyy, Yritys sanoo.

Hän sanoo pitävänsä erottamispäätöstä kovana kannanottona omalle toiminnalleen.

– Tämä on kova kannanotto siille, miten olen toiminut Kittilän kuntapolitiikassa, laittomasti erotetun kunnanjohtajan asiassa. Jos puolue on hyväksymässä tämmöisen päätöksen ja epäoikeudenmukaisuuden joka näköjään jatkuu Kittlän kunnallisjärjestössä, niin mietin asiaa, Yritys sanoo.

Vasemmistoliiton johto suhtautuu Kittilän ongelmavyyhtiin keskeneräisenä oikeusprosessina, johon ei nyt oteta kantaa.

– Vasta oikeuden päätöksen jälkeen on mahdollista tarkastella tapahtumia kokonaisuutena ja tehdän sen perusteella linjauksia. Haluamme nyt rauhoittaa tilanteen ja odottaa oikeuden päätöstä, puoluesihteeri Leppänen kommentoi sunnuntaisessa tiedotteessa.

