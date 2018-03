Ammattilaisvapaaottelija Minna Grusander elää unelmaansa todeksi: Astuu häkkiin Yhdysvalloissa

Minna Grusander ammattilaisvapaaottelija

amatöörien maailmanmestari 2015

kuusi ottelua ammattilaisena (viisi voittoa, yksi häviö)

solminut kuuden ottelun sopimuksen Invicta FC:n kanssa

tavoitteena ammattilaisten maailmanmestaruus

Turku

Finnfighters´ Gymin salilla Turussa Minna Grusander tekee viimeistelytreenejä sparrikaveri Outi Karhuvaaran kanssa. Grusanderin toinen valmentaja Sami Sakko antaa ohjeita maton reunalla.

Grusander on hyväntuulinen kuten aina. Hän ei kasaa turhia paineita itselleen tulevan ottelun alla. Tosin pinnan alla on määrätietoinen nainen, joka tietää mitä tahtoo.

– Tarkoitus on ottaa ensimmäiseltä haastajalta heti luulot pois, Grusander sanoo.

Lauantaina 24. maaliskuuta Grusanderilla on edessä tärkeä ottelu Yhdysvalloissa Salt Lake Cityssa. Kyseessä on ensimmäinen Invicta-organisaation alla kamppailtava ottelu. Grusanderin vastaan asettuu brasilialainen Fernanda Priscila Barros Pinheiro.

Molemmilla naisilla on näytön paikka, sillä molemmat ottelevat ensimmäisen matsinsa Invictassa.

Tähtäimessä tittelivyö

Grusander solmi helmikuussa kuuden ottelun sopimuksen Invicta Fighting Championships -organisaation kanssa. Kyseessä on johtava naisvapaaottelijoiden organisaatio, jossa Grusander ottelee atomweight-painoluokassa, niin sanotussa hiukkassarjassa eli alle 47,6-kiloisissa.

– Tässä esitän ensimmäiset askeleet ja yritän vakuuttaa kaikki. Invictan tittelivyö on se ammattilaisten maailmanmestaruus mitä tavoittelen.

Ammattilaisvapaaottelija Minna Grusanderin seura on turkulainen Finnfighters´ Gym. Petra Ristola / Yle

Grusanderin valmentajina Finnfighters´ Gymin salilla toimivat Aleksi Kainulainen ja Sami Sakko. Grusanderin taustavoimista löytyy tätä nykyä myös saksalainen manageri Tim Leidecker.

– Leidecker on iso tekijä vaparipiireissä. Hän vei aikoinaan Tina Hannisenkin UFC:hen.

UFC eli Ultimate Fighting Championships on edelleen se suurin ja mahtavin vapaaotteluorganisaatio. Siellä ei ole kuitenkaan korsisarjasta alempaa painoluokkaa. Korsisarja on alle 52-kiloisten sarja. On spekuloitu sillä, että UFC:kin mahdollisesti ottaisi atomweight-sarjan listoilleen.

Petra Ristola / Yle

Perheessä vapaaottelu suuressa roolissa

Minna Grusander elää parhaillaan omaa unelmaansa. Hän saa otella ja pyörittää samalla lapsiperheen arkea. Perheessä on 4- ja 7-vuotiaat lapset.

Lapset saavat katsoa, kun äiti nousee häkkiin, mutta itse ottelua he eivät saa katsoa.

– Tiedostamme sen, että matsissa voi tapahtua mitä tahansa. Jälkeenpäin katsomme yhdessä matseja.

Aviomies treenaa samaa lajia, joten pariskunnan lapset ovat viettäneet paljon aikaa salilla ja tietävät hyvin mitä vanhemmat tekevät.

– Lapset ymmärtävät lajin luonteen. He tietävät, että potkiminen ja lyöminen eivät kuulu muualle kuin salille.

Minna Grusander (siirryt toiseen palveluun) voitti vuonna 2015 amatöörien maailmanmestaruuden. Ammattilaisena (siirryt toiseen palveluun) hän on otellut kuusi ottelua, joista hän on voittanut viisi ja hävinnyt yhden.