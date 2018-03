Turun puukotusten oikeudenkäynti alkaa valmisteluistunnolla

Marokkolaismiestä syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Puolustus on myöntänyt henkirikokset.

Mistä on kyse? Turussa, elokuussa tehdyissä puukotuksissa kuoli kaksi ja haavoittui kahdeksan ihmistä

Pian tekojen jälkeen otettiin kiinni vuonna 1994 syntynyt marokkolaismies

Miestä epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä

Turun elokuisten puukotusten ja Suomen ensimmäisen epäillyn terrori-iskun oikeudenkäynti alkaa tänään tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Tänään käydään oikeudenkäynnin valmisteleva istunto, jossa päätetään muun muassa pääkäsittelyn tarkka ajankohta ja aikataulutus.

Tänään tulee julki 1 400 sivua laaja esitutkinta-aineisto ja syyttäjän haastehakemus. Myös asianosaisten vahingonkorvausvaatimukset tulevat julki tänään.

Oikeudenkäynti käydään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kolmen tuomarin kokoonpanolla. Oikeustalolle odotetaan tiistaina runsaasti yleisöä.

Yle seuraa oikeudenkäyntiä koko päivän eri välineissään.

Isoin kysymys: tekojen terroristinen tarkoitus

Vuonna 1994 syntynyttä marokkolaismiestä syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Puukottajan epäillään toimineen terroristisessa tarkoituksessa siten, että hän on halunnut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.

Rikoslain mukaan (siirryt toiseen palveluun) tuomio terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta on elinkautinen vankeusrangaistus.

Syytteen nostamisesta päätti helmikuussa apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Oikeudessa juttua ajavat kihlakunnansyyttäjä Hannu Koistinen Oulun syyttäjänvirastosta ja syyttäjänvaltuuksin toimiva ylitarkastaja Sampsa Hakala valtakunnansyyttäjänvirastosta.

Toiviainen ennakoi helmikuussa, että yksi oikeudenkäynnin isoimmista kysymyksistä liittyy nimenomaan tekojen terroristiseen tarkoitukseen.

Syytetyn asianajaja, varatuomari Kaarle Gummerus totesi esitutkinnan valmistumisen jälkeen Ilta-Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että puolustus aikoo kyseenalaistaa tekojen terroristisen motiivin.

Puukotuksista syytetty määrättiin hänen pyynnöstään mielentilatutkimukseen viime vuoden lokakuussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan syytetty oli tekohetkellä syyntakeinen.

Esitutkinta valmistui helmikuussa

Keskusrikospoliisi sai helmikuun alussa valmiiksi Turussa elokuussa tapahtuneiden puukotusten esitutkinnan. Keskusrikospoliisin mukaan epäillyn motiivi on ollut se, että hän on kokenut toimivansa Isisin soturina. Poliisin tietojen mukaan epäilty on toiminut yksin.

Poliisin mukaan teoista epäilty Abderrahman Bouanane radikalisoitui noin kolme kuukautta ennen tapahtumia.

Keskusrikospoliisi on todennut, ettei vastaaja ole missään vaiheessa esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin puukotuksiin. Poliisin mukaan epäilty on kertonut, ettei hänellä ole ollut aitoja muistikuvia kaikista puukotustapahtumista.

Puukottaja ei toistaiseksi ole ilmaissut selkeää kantaansa siihen, onko hän tehnyt teot syytteissä väitetyin tavoin terroristisessa tarkoituksessa.

Elokuussa Turun kauppatorilla ja sen ympäristössä tehdyissä puukotuksissa kuoli kaksi ja haavoittui kahdeksan ihmistä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tiedottanee tänään varsinaisen pääkäsittelyn aikataulusta. Näillä näkymin pääkäsittely aloitetaan 9. huhtikuuta, ja oikeudenkäynti on suunninteltu pidettäväksi Turun vankilassa.

