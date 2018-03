Kantelu: Vantaalla lastensuojeluilmoitusten käsittelyjonot venyneet jopa neljään kuukauteen, työntekijäpula on krooninen

Yle on saanut käsiinsä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tehdyn kantelun Vantaan lastensuojelun tolasta.

Kantelun tehneet sosiaalityöntekijät listaavat puutteita uusien asiakkaiden palveluissa lapsiperhetiimissä, jossa käsitellään kaikki Vantaalle tulevat lastensuojeluilmoitukset sekä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arviointipyynnöt.

Kantelun mukaan Vantaalla on jo pidempään ollut vaikeuksia hoitaa saapuneet lastensuojeluilmoitukset määräajassa. Käsittelemättömiä ilmoituksia oli kantelun tekohetkellä noin 300. Jonot ovat pisimmillään jopa neljä kuukautta pitkiä.

Kantelun tehneet sosiaalityöntekijät ovat huolissaan lasten ja perheiden tilanteesta ja heidän oikeusturvansa toteutumisesta, kun lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat venyvät. Sosiaalityöntekijät ovat kannelleet lastensuojelusta aiemminkin.

Lisäksi työtilanne on kantelun mukaan erittäin huolestuttava sosiaalityöntekijöiden työssäjaksamisen ja oikeusturvan suhteen.

Kantelu: Työntekijöistä on pulaa

Vantaan kaupunki päätti viime elokuussa siirtää lastensuojelun arviointitiimit pois lastensuojelun alaisuudesta, aikuissosiaalityön yksikön alaisuuteen. Uudessa yksikössä pitäisi olla 12 sosiaalityöntekijää ja 10 sosiaaliohjaajaa. Näin ei kuitenkaan ole. Kantelun mukaan tiimin perustamisen jälkeen ei ole ollut tilannetta, jossa kaikki sosiaalityöntekijöiden virat olisivat olleet täynnä.

Pahimmillaan tiimissä on ollut kaksi sosiaalityöntekijää. Tällä hetkellä heitä on kuusi, joista kolme on muodollisesti pätevää. Näistäkin kolmesta muodollisesti pätevästä kaksi irtisanoutui helmikuussa. Myös tiimin kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää on irtisanoutunut ja tiimin sosiaalityön esimies lopetti työnsä tammikuussa.

