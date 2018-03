Saimaan muikku viedään nyt käsistä – "Kun muikku on pientä, halutaan suurta ja päinvastoin"

Hyvästä muikkukannasta kielii se, jos saaliin joukossa on erikokoisia ja -ikäisiä kaloja.

Saimaan muikkukanta on nyt hyvä ja kestävä. Kalastaja huomaa sen siitä, että saaliin joukossa on monenikäistä kalaa.

Mistä on kyse? Saimaan muikkukanta on nyt niin vahva, että sitä toimitetaan esimerkiksi Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun.

Vahvan jääpeitteen kehittyminen meni tänä vuonna tammikuulle, joten kalastuskausi jää hieman tavallista lyhyemmäksi.

Muikkukannan on arvioitu pysyvän vahvana myös ensi vuonna.

Saimaan muikku elää nyt huippuaikaansa. Muikkukanta on kasvanut vahvaksi ja kotimaista muikkua saa nyt Kuusamon lisäksi lähinnä vain Saimaalta. Vielä alkuvuonna tilanne näytti surkealta huonon jäätilanteen takia.

Lappeenrantalainen kalastaja Paavo Törrönen kertoo toimittavansa tällä hetkellä muikkua Etelä-Karjalan lisäksi Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun saakka. Ostajia on enemmän kuin saalista ehditään pyytää.

Ihmisten innostus muikkua kohtaan tuntuu kasvavan aina, kun sitä on vaikea saada. Saara Häkkinen Lappeenrannan kauppahallin kalakauppa Forellista on huomannut myös muita erityispiirteitä ihmisten toiveissa.

– Yleensä silloin kun muikku on pientä, halutaan suurta ja päinvastoin. Iso on tietysti hyvä, nopea paistaa, perata ja savustaa. Pieni taas on herkullisempaa, Häkkinen kuvailee.

Muikulle lepopäiviä

Muikunsaantia helpottaa tällä hetkellä vahva jää, joka mahdollistaa kelkkailun kala-apajille. Kalastaja Paavo Törrönen harmittelee, että vahva jää tuli tänä vuonna Saimaalle vasta tammikuun puolella. Muikkukausi jää siis hieman odotettua lyhyemmäksi.

Koska kysyntä on tällä hetkellä suurempaa kuin tarjonta, muikunpyytäjät pääsevät tällä hetkellä hyville tienesteille.

On annettava kalalle lepopäiviä ja kalastettava esimerkiksi joka toinen päivä. Paavo Törrönen

– Toisaalta kesken kauden on vaikeaa lähteä arpomaan muikun tuomaa tuottoa, mutta keskimääräistä paremmin on saatu kalaa, Törrönen muotoilee.

Kalastajien kannalta muikussa on se ongelma, ettei sitä voi pyytää jatkuvasti. Talvikala liikkuu vähän ja huonosti, joten sitä ei voi saada joka päivä.

– On annettava kalalle lepopäiviä ja kalastettava esimerkiksi joka toinen päivä, Törrönen kertoo.

Hän kertoo muikkukannan olevan nyt vahva. Siitä kielii esimerkiksi se, että saaliin joukossa on erikokoisia ja -ikäisiä kaloja.

– Muikkukannan voisi uskoa pysyvän vahvana myös ensi vuonna, Törrönen lupailee.