Näitä asioita et ehkä tiennyt tatuoinneista: imettävän iho voi puskea väriä ulos ja kalanmaksaöly ohentaa verta

Tatuoinnit ovat varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa jo pikemminkin valtavirtailmiö kuin kannanotto. On silti paljon, mitä niistä ei tiedetä tai tulla ajatelleeksi.

1. Iho on ihmeellinen alusta

Tatuointi on taidetta, jossa kuva otetaan kangasta haastavammalle alustalle.

Jokaisen ihmisen iho toimii alustana eri tavalla. Saman ihmisen iho reagoi väriin eri tavalla eri aikoina. Erityisesti naisen ihon tilanne vaihtelee paljon hormonitoiminnan vuoksi. Esimerkiksi imettävän naisen iho saattaa puskea väriä ulos erityisen herkästi.

Joskus asiakas kysyy jo heti aluksi, voiko kuvan sitten poistaa. Minusta silloin ei kannata edes ottaa tatuointia. Johan Bäck, Iguana Tattoo

Tatuointiin vaikuttavat myös lääkitys ja alkoholi ja jopa lisäravinteet kuten kalanmaksaöljykuuri. Kalanmaksaöljy ja jotkut tulehduskipulääkkeet ohentavat verta ja lisäävät verenvuotoa. Näitä kyselläänkin lomakkeessa, jonka asiakas joissakin tatuointiliikkeissä ennen ensimmäistä tatuointia täyttää.

Ikä ja tatuoitava kohta vaikuttavat siihen, miten kuvanteko onnistuu. Ikääntyvän iho saattaa olla erittäin ohut, ja toisaalta naisen kyljen ja keskivartalon iho hyvin venyvää. Eräs tatuoija kärjistää, että parhaita tatuointeja pystytään tekemään nuorelle urheilijapojalle, jonka iho on kimmoisa ja kiinteä.

Tatuointeja tehdään silti kaiken ikäisille ihmisille. Erilaiset ihot vaativat kuvantekijältä kokemusta. Tatuoinnin suosiosta kertoo se, että asiakkaiksi on viime aikoina saapunut myös eläkeiän reippaasti ohittaneita rouvia, joiden lapsenlapset ovat kustantaneet mummun käsivarteen ruusutatuoinnin.

Tatuoija Heini Känsäkoski Belau Body Artista ottaa omaan ihoonsa mielellään kuvia värikkäistä linnuista ja eläimistä. Käsissä on muodikkaita mandalakuvioita ja kukkasia. Kalle Niskala / Yle

2. Mandala on muotia

Tribaalikuviot eivät enää ole muotia. Tällä hetkellä nosteessa ovat ainakin intialaisesta kulttuurista kumpuavat symmetriset mandalakuviot, tekstinpätkät sekä kompassit ja kartat.

Ei varmaan tuntuisi mukavalta neuvolassa huomata, että terveydenhoitaja laittaa sinua tutkiessaan käteen kumihanskat, koska epäilee että tatuoidulla ihmisellä voi helposti olla HIV tai hepatiitti. Laura Koski, Studio Laura Koski

Suuntaukset myös toistavat itseään: nyt halutaan taas ihoon pieniä ruusuja vähän samaan tapaan kuin 1990-luvulla. Kukat tuntuvat olevan aina suosiossa. Nyt ihossa kukkivat erityisesti pionit.

Moni ottaa ensimmäisen tatuointinsa käsivarteen tai lapaan. Osa aloittaa pienellä kuvalla, toisten tavoitteena on suuri kuvio, jota lähdetään rakentamaan pienestä alusta eteenpäin.

Kunnollisen "hihan" tekemiseen saattaa kulua useita vuosia, sillä tatuoidun alueen on parannuttava kunnolla, ennen kuin sen viereen voi lähteä tekemään uutta. Kokohihasta saa myös maksaa tuhansia euroja.

Johan Bäck näyttää "tatuointikonetta", jonka hän hankki itselleen ihan mielenkiinnosta. Kotitekoinen laite on koottu vanhan musiikkisoittimen moottorista ja kynästä. Sillä on tiettävästi tehty tatuointeja vankilassa. Kalle Niskala / Yle

3. Ideat etsitään nyt netistä

Ennen asiakas marssi tatuointiliikkeeseen ja alkoi selata mallikirjoja mieleistä kuvaa etsiessään. Nykyään hän on katsonut netistä jo etukäteen kuvan, jonka haluaa ihoonsa.

Studioissa ei kuitenkaan kopioida toisten tekemiä kuvia, vaan taiteilija luo oman ehdotuksensa asiakkaan mallikuvaa mukaillen.

Onnistuneet tatuoinnit jaetaan mielellään Instagramissa ja Facebookissa. Tyytyväiset asiakkaat tarjoavat näin taiteilijoille ilmaista mainosta. Se on periaatteessa mukavaa.

– Usein asiakas ottaa kuvan juuri tehdystä tatuoinnista, joka näyttää kuvassa punoittavalta. Kuva ei tietenkään silloin ole parhaimmillaan, hymähtää Dennis Romar Sick Boy Tattoosta Kokkolasta.

4. Vanhan peittäminen ei onnistu noin vain

Koska tatuoinnit ovat yleistyneet 1990-luvusta lähtien, moni on tähän mennessä ehtinyt jo kyllästyä ihoonsa hakattuun kuvaan. Ihmisillä on usein käsitys, että vanhan kuvan voi peittää helposti uudella. Näin ei kuitenkaan ole.

Mitä tummempi kuva, sen vaikeampi sitä on peittää. Joskus olisi halvempaa ja helpompaa ensin häivyttää vanhaa kuvaa laserilla, jotta sen tilalle saisi tatuoitua kunnollisen kuvan.

– Aina pitäisi tarkkaan miettiä, millaisen kuvan ottaa. Joskus asiakas kysyy jo heti aluksi, voiko kuvan sitten poistaa. Minusta silloin ei kannata edes ottaa tatuointia, sanoo 25 vuotta alalla ollut Johan Bäck Iguana Tattoosta Kokkolasta.

Johan Bäck Iguana Tattoosta muistaa vielä ajan 1990-luvulta, kun asiakkaita piti kadulta asti etsiä tatuoitavaksi, sen verran uusi asia tatuoinnit ihmisille olivat. Nyt ihokuviointeja ottavat erityisesti naiset. Kristi Zvaigzne ottaa yläselkään pitsimäistä kukkakuviota. Kalle Niskala / Yle

Asiakkaiden keskuudessa liikkuu myös sitkeitä uskomuksia siitä, että mustan tatuoinnin voisi peittää ihonvärisellä värillä tai valkoisella.

– Se ei pidä paikkaansa. Mustan voi peittää vain musta. On keksittävä uusi kuva, jossa on vaikka mustia varjoja, jotka menevät vanhan kuvan päälle. Uudella kuvalla luodaan illuusio, jolla vanha peitetään. Jos mustaa on paljon, asiakkaan saattaa olla edullisempaa ja mielekkäämpää vaalentaa vanhaa kuvaa ensin laserissa, neuvoo tatuoija Laura Koski Kokkolasta.

5. Tatuointi voi altistaa syrjinnälle

Kuva ihossa on yhä yleisempi, mutta se ei tarkoita sitä, että tatuoinnit hyväksyttäisiin kaikkialla. Joissain ammateissa tatuointeja ei saa pitää esillä, eikä niitä hyväksytä kaikissa kulttuureissakaan.

Tatuointistudioissa ei yleensä tehdä kuvia alle 18-vuotiaille, koska nuoria halutaan suojella mahdolliselta syrjinnältä. Samasta syystä ensimmäisiä tatuointeja ei tehdä näkyville paikoille kuten kasvoihin, kaulaan tai sormiin.

– Olen pitänyt periaatteena, että nuoren ihmisen pitää pystyä vaatetuksella peittämään tatuointi. Se voi nimittäin vaikuttaa työpaikan saantiin tai vaikka asunnon vuokraamiseen, selventää Johan Bäck.

Kalle Niskala / Yle

– Nuori ei osaa välttämättä ajatella, että tatuointi kasvoissa on näkyvillä myös mummon hautajaisissa tai raskausneuvolassa. Syrjintää kuitenkin tapahtuu, vaikka omassa lähipiirissä ei siihen törmää. Ei varmaan tuntuisi mukavalta neuvolassa huomata, että terveydenhoitaja laittaa sinua tutkiessaan käteen kumihanskat, koska epäilee että tatuoidulla ihmisellä voi helposti olla HIV tai hepatiitti, selkeyttää Laura Koski.

Entä jos haluaa kasvotatuoinnin? Studioissa tehdään toki niitäkin, kuitenkin mielellään vasta, jos iho on muuten jo kuvioitu. Kuvia tehdään helpommin näkyville paikoille sellaisissa tapauksissa, joissa asiakkaalla on jo kokemuksia tatuointien kanssa elämisestä.

Tiedot on kerätty seuraavilta ammattilaisilta: Studio Laura Koski, Kokkola; Sick Boy Tattoo, Kokkola; Iguana Tattoo, Kokkola; Belau Body Art, Kokkola; West Coast Tattoo, Kokkola.

Millaisessa valossa tatuoinnit näyttäytyvät terveyden näkökulmasta? Akuutti käsittelee aihetta verkossa ja televisiossa maanantaina 9.4. alkaen.