Videot paljastavat vaalivilpin Venäjällä – Järjestö: Äänestäjien painostaminen uurnille laajamittainen ongelma

Paine saada vakuuttava äänestysprosentti näkyi Venäjän presidentinvaaleissa, vaalitarkkailujärjestö Golosin edustaja kertoo.

Venäläisittäin ilmiölle on kehitetty kiertoilmaus: ”hallinnollinen äänestysprosentin kontrolli”.

Tämä tarkoittaa, että julkisen sektorin ja yksityisten yritysten työntekijöitä ja korkeakoulujen opiskelijoita painostettiin uurnille ja heidän äänestämistään valvottiin.

Golosin asiantuntijan Vasili Weisenbergin mukaan tämä on hyvin laajalle levinnyt ongelma.

– Tästä tuli paljon ilmoituksia. Esimerkiksi Baškirian yliopiston opiskelijat menivät äänestyspaikalta tultuaan telttaan ilmoittamaan, että he ovat äänestäneet.

Uudet vaalijärjestelyt aiheuttivat päänvaivaa tarkkailijoille. Golosia huolestuttaa uusi äänestysjärjestely.

Jos äänestäjä ei ole äänestyspäivänä vakituisen asuinpaikkansa alueella, hän voi hakea lupaa äänestää sillä äänestyspaikalla, joka on lähinnä häntä. Uuden järjestelyn valvonta oli puutteellista, mikä mahdollisti väärinkäytöksiä.

Toinen ongelma oli äänestäjälistojen siivoaminen ylimääräisistä henkilöistä. Keskusvaalilautakunta poisti listoilta noin 2 miljoonaa ”kuollutta sielua” – siis äänestäjää, jotka eivät enää ole elossa tai muuten äänioikeutettuja kyseisellä alueella.

– Ikävä kyllä listoilta siivottiin myös oikeita ihmisiä, niin että oli tilanteita, jossa henkilö tuli äänestämään mutta häntä ei ollut millään listalla.

Kameratkaan eivät aina estä rikkomuksia

Nainen ottaa kuvia puhelimellaan, kun videonäytöt välittävät live-kuvaa Venäjän vaalien äänestyspaikoista sunnuntaina 18. maaliskuuta. Maxim Shipenkov / EPA

Ylimääräisten äänestyslippujen sullomista uurniin esiintyi edelleen, vaikkakaan ei kovin massamittaisesti, Golosin Weisenberg kertoo.

– Se on omituista, sillä äänestyspaikoilla on valvontakamerat ja niistä huolimatta sitä tehtiin.

Kaikkein näkyvin tapaus sattui Moskovan seudulla Ljubertsyn kaupungissa.

Äänestyspaikan valvontakamerakuvassa näkyi selvästi, kuinka vaalityöntekijä käy laittamassa uurnaan ylimääräisiä äänestyslipukkeita.

Videotarkkailijat huomasivat uurnien täyttämisen aamulla ja julkaisivat videon laajempaan nettijakeluun. Vaalilautakunta reagoi varsin nopeasti ja mitätöi tulokset.

Joillakin äänestyspaikoilla valvontakameroiden eteen oli asetettu näköesteeksi esimerkiksi äänestyspaikan koristeeksi tarkoitettuja ilmapalloja.

Ilmoitusten määrä kasvoi

Ilmoitusten määrästä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä rikkomusten todellisesta määrästä. Moskova johtaa ilmoitettujen rikkomusten määrässä, mutta siellä on myös eniten vaalivalvojia.

– Vaikutelma on, että äänestyspäivänä rikkomuksia oli aiempaa vähemmän ja ne olivat vähäisempiä kuin aiemmin, mutta Golosin kuumalle linjalle tuli enemmän soittoja ja ilmoituksia. Ilmeisesti ihmiset ovat tiedostaneet tämän palvelun olemassaolon, Weisenberg kertoo.

Weisenberg kiittää huomiosta myös valtiollista NTV-televisiokanavaa, joka teki paljastusohjelman järjestöstä juuri vaalien alla.

– Se oli meille omanlaistaan mainosta, Weisenberg sanoi.

Golosin keräämällä rikkomuskartalla (siirryt toiseen palveluun) oli maanantaiaamupäivänä 2924 ilmoitusta. Mukana ovat kaikki rikkeet alkaen laittomista mainoksista.

Viranomaiset reagoivat rikkomuksiin paremmin

Weisenberg pitää hyvänä piirteenä sitä, että yhteistyö keskusvaalilautakunnan kanssa on kohentunut.

– Kun aiemmin keskusvaalilautakunta yritti olla kiinnittämättä huomiota ilmoituksiimme rikkomuksista, niin nyt se reagoi varsin tehokkaasti, Weisenberg sanoo.

– Tietysti he arvostelevat, että suurin osa ilmoituksista ei ole oikeita rikkomuksia, mutta jos he näkevät täysin todennettuja väärinkäytöksiä, he reagoivat niihin.