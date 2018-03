Tornion Duudsonit-toimintapuiston katon romahtamisesta uutta tietoa: Syynä ei ollut pelkkä lumikuorma

Tornion sisäliikuntapuiston katon romahtamisen (siirryt toiseen palveluun) syyksi on selvinnyt poikkeavalla tavalla kiinnitetty kattopalkki. Virallinen tutkimusraportti valmistuu kuuden kuukauden kuluessa. Torstai-iltana sattuneesta onnettomuudessa ei tapahtunut henkilövahinkoja. Voit lukea silminnäkijän kommentit onnettomuusillan tapahtumista täältä (siirryt toiseen palveluun).

Onnettomuuden tutkijalautakunnasta kerrotaan, että tutkimusten tekeminen tapahtumapaikalla on ollut liian vaarallista sortumavaaran takia ja tutkimuksia jatketaan heti kun alue on saatu raivattua turvalliseksi.

Onnettomuuden syyksi epäiltiin aluksi katolla ollutta lumikuormaa tai katossa havaittuja vuotoja. Onnettomuuden syyksi on kuitenkin tähän mennessä selvinnyt muista kiinteistön halleista poikkeavalla tavalla kiinnitetty kattopalkki. Palkin metallinen kiinnike petti ja palkin pää tippui alas. Katto repeytyi auki noin 4 metriä leveältä ja 10 metriä pitkältä alueelta. Aukosta tippui sisään lunta ja katon eristeitä.

Elämystehdas Lapparin omistaja kertoo tiedotteessaan, että vastaavaa kiinnitystapaa on käytetty ainoastaan yhden hallin nurkassa. Muut palkit ovat betonisten niskojen päällä.

– Tämä on ollut erittäin suuri järkytys meille kaikille. Ammattilaiset ja viranomaiset ovat tutkineet rakennuksen huolellisesti useaan kertaan ja olemme tehneet kaikki vaaditut toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi, sanoo Elämystehdas Lapparin omistaja Veli-Matti Mykkälä.

Lapparin muut tilat ovat tällä hetkellä käytössä, mutta Duudsonit Activity Park on toistaiseksi suljettu.

Sosiaalisessa mediassa spekuloitu katon vuotoja

Tornion Elämystehdas Lapparin halli on rakennettu vuonna 1988. Entisiin Lapin Kullan tehtaan tiloihin rakennettiin ja avattiin Elämystehdas Lappari heinäkuussa 2016. Rakennusvaiheessa rakennustarkastus kiinnitti erityishuomiota laajarunkoisen hallin katon kestävyyteen. Tarkastuksessa ei havaittu akuutteja korjaustarpeita.

Lappari kertoo tiedotteessaan, että sosiaalisessa mediassa on spekuloitu katossa havaittujen vuotojen olevan syynä palkkien pettämiseen.

Lapparin omistajan mukaan vuodoilla ei ole vaikutusta katon rakenteelliseen kestävyyteen. Tasakattoisessa rakennuksessa kattokaivot jäätyvät ja vuotavat helposti. Katon vuotoja on korjattu mahdollisuuksien mukaan aina, kun niitä on havaittu. Kattokaivoihin on asennettu sulatuskaapeleita ja niiden määrää lisätään, Veli-Matti Mykkälä sanoo.

– Äärimmäisen ikävää on ollut lukea, kuinka Duudsonit Activity Parkin henkilökuntaa on syyllistetty. He toimivat kuitenkin parhaansa mukaan ja ohjasivat asiakkaat turvallisesti ulos rakennuksesta. He ovat myös saaneet positiivista palautetta vakiokävijöiden vanhemmilta, Mykkälä sanoo.

– Haluan kiittää henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita siitä, että he ovat kyenneet palauttamaan toiminnan normaaliksi näin nopeasti onnettomuuden jälkeen. Teemme kaikkemme, että saamme myös Duudsonit Activity Parkin avattua mahdollisimman pian, mutta sitä ennen teemme ylimääräisiä tukirakenteita kattoon, Mykkälä sanoo.