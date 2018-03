Pankit torjuvat lainakaton kiristämisen: Asuntolainojen rajoittaminen haittaa liikkuvuutta, laina-aikoja tai lyhennysvapaita ei saa rajoittaa

OP Ryhmä ja Nordea eivät pidä kotitalouksien velkaantumista Suomessa huolestuttavan korkeana. OP:n mukaan kotitalouksien nettovarallisuus on myös kasvanut.

OP:ssa ei olla luottolaitoksia valvovan Finanssivalvonnan (Fiva) tavoin huolissaan asuntolainojen kehityksestä tai kotitalouksien velkaantumisesta.

Fiva kertoi tänään asuntolainojen lainakaton kiristämisestä. Sillä pyritään hillitsemään velkaantuneisuuden kasvua. Fivan johtokunnan puheenjohtajan Olli Rehnin mukaan mukaan kotitalouksien velkaantuneisuus on Suomen rahoitusjärjestelmän suurin haavoittuvuus.

– Se on jatkunut parikymmentä vuotta, ja näyttää että jatkuu edelleenkin. On parempi puuttua tähän ongelmaan ajoissa. On viisaampi välttää sellaiset virheet, joita yleensä tehdään hyvinä aikoina.

Oheisesta grafiikasta selviää mm. kotitalouksien velka-aste suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin.

Suomen suurin asuntolainoittaja OP Ryhmä pitää Finanssivalvonnan lainakattopäätöstä erikoisena.

– Talous on tällä hetkelleä hyvässä kasvussa, työttömyysluvut ovat menossa alaspäin, asuntojen hintakehitys on ollut hyvin maltillista, kuten myös asuntolainojen kehitys. Talous on hyvässä vauhdissa, että siinä mielessä koetaan hieman erikoisena tämä ulostulo, sanoo pankkitoiminnan johtaja Jouko Pölönen OP Ryhmästä.

Yle Uutisgrafiikka

Nordea: Lainakatto rajoittaa työvoiman liikkuvuutta

Pääkonttorinsa Suomeen muutttavassa pankkikonserni Nordeassa ollaan huolissaan lainakaton kiristämisen vaikutuksesta työvoiman liikkuvuuteen.

– Tällä hetkellähän asuntomarkkinat kehittyvät rauhallisesti ja hinnannousu on hyvin pientä. Meidän huoli on, kuinka työvoiman liikkuvuus rajoittuu tätä kautta, sanoo Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Tom Miller.

Miller pohtii, kuinka paljon päätös vaikeuttaa esimerkiksi lapsiperheiden sopivan kokoisen asunnon ostamista kasvukeskuksista.

Vain vähän vaikutusta asuntolainojen kysyntään tai asuntojen hintoihin

Fivan johtaja Anneli Tuominen toivoo lainakaton vaikuttavan asuntolainojen määrään. Pankit eivät näe tällaista vaikutusta, ainakaan kovin suuressa mittakaavassa.

OP:n Pölönen arvoi, että päätöksellä voi olla jonkin verran vaikutusta asuntolainojen kysyntään, kun omarahoitusosuutta asuntolainoissa pitää olla nykyisen 10 prosentin sijasta 15 prosenttia eli asuntolainan määrä voi olla enintään 85 prosenttia asunnon käyvästä arvosta.

– En usko, että tämä kovin paljon tulee hillitsemään asuntolainojen kysyntää tai asuntojen hintojen kehitystä. Asuntojen hintojen kehitys on ollut hyvin maltillista nytkin, Pölönen sanoo.

Nordean mukaan edellisen lainakattopäätöksen jälkeen vuonna 2016 kuluttajat jäivät silloin hieman miettimään, mitä tehdä. Pieni kysynnän notkahdus voi olla odotettavissa.

– En ihmettelisi, vaikka siihen tulisi pieni kysynnän notkahdus. Toisaalta se [lainakaton nosto] tapahtuu heinäkuun alussa, jolloin on muutenkin hiljaista, mutta se saattaa lisätä kysyntää ennen heinäkuun alkua ja hidastaa elo- syyskuussa, Miller ennakoi.

Miller ei pidä Fivan päätöstä hätiköitynä, mutta sanoo, että sääntelyn kokonaisvaikutus talouteen tulisi analysoida rauhassa, kunnolla ja keskustellen.

– Tällä hetkellä sitä ei tehdä. Toisaalta täytyy myös ymmärtää valvojaa, että valvojalla on rajallinen mahdollisuus vaikuttaa, kun sääntelyn mahdollisuudet tulevat laista, jolloin niitä keinoja pyritään käyttämään. Itse olisin keskittynyt enemmän taloyhtiölainoihin ja kulutusluottolainoituksen kehitykseen kuin asuntorahoitukseen.

Fiva aikoo pyytää luottolaitoksilta selvityksen taloyhtiölainoista. Fiva on myös lähettänyt pankeille kyselyn, miten taloyhtiölainojen osuus otetaan lainapäätöksissä huomioon.

Nordean mukaan suurin huoli ovat kasvukeskusten uudet, pienet asunnot, joissa taloyhtiölainojen osuus saattaa olla 80 prosenttia. Usein niissä on vielä alussa viiden vuoden lyhennysvapaa.

Laina-ajat sopivat Suomessa, koronnousuun syytä varautua

Miller Nordeasta sanoo, että asuntoluottojen laina-ajat eivät Suomessa ole liian pitkiä ja Suomessa on eurooppalaisittain halvat ja hyvin hoidetut asuntolainat.

– Kaiken lisäksi meillä taitaa olla melkein Euroopan lyhyimmät asuntolainat.

Nordean asuntoluottoasiakkaille tarjotaan aktiivisesti lainaa 35 vuoteen saakka, mikä on Nordean mielestä hyvä enimmäisaika.

OP ei myöskään näe tarvetta rajoittaa asuntoluottojen laina-aikoja, mihin Fiva kehotti kiinnittämään huomiota. Pölösen mukaan OP:ssa asuntolainojen laina-ajat eivät ole myöskään viime vuosina pidentyneet. Nollakorkojen ympäristössä suositeltava enimmäislaina-aika on OP:ssa 25 vuotta.

Lyhennysvapaisiin OP kehotti pari vuotta sitten teemalla Suomi Nousuun. Pölösen mukaan sillä oli vaikutusta Suomen kansantalouteen, sillä "BKT lähti sitä kautta nousemaan." Tällä hetkellä OP:n asiakkaat ottavat lyhennysvapaita kunkin velallisen tilanteen mukaan, mitään kampanjoita ei pankilla ole meneillään. Haastattelussa Pölönen ei tuo myöskään esille aietta puuttua jollain tavoin pankin asiakkaidaen lyhennysvapaisiin.

Pölösen mukaan jotkut toimijat ovat tuoneet markkinoille ylipitkiä lainoja, mutta suurempi huoli on, miten varaudutaan korkojen nousuun.

Markkinat odottavat korkojen lähtevän nousuun ensi vuonna.

– Nollakorkoympäristö ei tule jatkumaan ikuisesti ottaen huomioon talouskehitys. Tämä näkyy jo USA:ssa ja erityisesti Euroopassa pitkät korot ovat jo lähteneet nousuun, Pölönen huomauttaa.

Vaikka asuntolainat ovat Suomessa sidottuja pääosin euriboreihin, Pölösen mukaan monet asuntolainan ottajat suojautuvat koronnousuja vastaan myös vanhassa asuntolainakannassa.

Taloyhtiölainat lisääntyneet tuntuvasti

Yle Uutisgrafiikka

OP ja Nordea ovat huolissaan taloyhtiölainojen lisääntymisestä, kuten Fivakin. Oheisesta kuvasta näkyy mm. velkaantumisaste asuntolainoissa suhteessa tuloihin.

OP:n Pölösen mukaan taloyhtiölainoissa taustalla on kiihtynyt uudisrakentaminen ja taloyhtiöiden peruskorjaukset. Näissä on myös yhä isompia taloyhtiölainoja. OP huomauttaa, että asunto-osakkeiden omistajien kannattaa selvittää taloyhtiön omistuksen rakenne ja taloyhtiön lainat ja niiden ehdot.

Nordean mukaan suurin huoli ovat kasvukeskusten uudet, pienet asunnot, joissa taloyhtiölainojen osuus saattaa olla 80 prosenttia. Usein niissä on vielä alussa viiden vuoden lyhennysvapaa.

Myös asuntolainojen korkovähennysoikeuden pienentäminen on tuonut muutoksia verotukseen, mikä on OP:n näkemyksen mukaan aiheuttanut sen, että kuluttajat mielellään pitävät taloyhtiölainoja.

Nordean Millerin mukaan asiakkaita varoitetaan myös kulutusluottojen korkoriskeistä, ja korkosuojaus on tähän tehokas väline. Nordean mukaan asiakkailla on kuitenkin oikeus kulutusluottoihin, kunhan heillä on varaa maksaa korot ja lyhennykset.

Suurin syy velkaantumiseen ovat kulutusluotot

Suurin syy velkaantumiseen ovat Finanssivalvonnan mukaan kuitenkin kulutusluotot. Kulutusluottojen osalta Fiva havaitsi, että vakuudettomia kulutusluottoja myönnetään sääntelyn hengen vastaisesti myös asunnon hankintaa varten. Finanssivalvonta edellyttää valvottavilta, että puutteet sääntelyn noudattamisessa korjataan.

Fivan kulutusluottoja koskevaan selvitykseen valittiin luottolaitoksia, joilla on suuret kulutusluottokannat tai suuret kulutusluottojen kasvuprosentit. Arviossa oli mukana kotimaisia luottolaitoksia ja ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivia sivukonttoreita, joiden osuus yhdessä vastasi noin 90 % kaikkien valvottavien kulutusluottokannasta.

Lisäksi mukana oli ulkomaisia luottolaitoksia, jotka tarjoavat kulutusluottoja suoraan rajan yli Suomeen. Finanssivalvonnan suunnitelmissa on tehdä kulutusluotonantoon liittyviä tarkastuksia joihinkin selvityksessä mukana olleisiin yhtiöihin vielä tänä vuonna.

Suomessa kulutusluotoista on keskusteltu tiiviisti jo monta vuotta. Keskustelussa on noussut uudestaan esille myös positiivinen luottorekisteri, joka on käytössä monessa Euroopan maassa. Oikeusministeriössä selvitetään parhaillaan uudestaan positiivisen luottorekisterin tarvetta. Se antaisi luotonantajayrityksille kokonaiskuvan luottoa hakevan henkilön kaikista lainoista ja tuloista, ei pelkästään maksuhäiriöistä.