Esitutkinta paljastaa: Turun epäilty puukottaja kertoi sisällään olleen henkilön halunneen tappaa – lopullinen hyökkäyspäätös syntyi jäätelökioskilla

Epäilty on kertonut esitutkinnan aikana, että hänen aikomuksenaan oli surmata kaksi ihmistä.

Tänään tiistaina julkiseksi tulleen esitutkinnan mukaan epäilty on kertonut poliisille, että lopullinen päätös hyökätä syntyi Turun kauppatorin jäätelökioskilla.

Mies kertoi sisällään olleen henkilön, joka halusi tappaa ihmisiä. Toinen hänen sisällään ollut henkilö olisi halunnut estää teot.

Epäilty oli tullut kauppatorille, sillä tällä oli ollut huono olo ja hän halusi syötävää. Hän oli päättänyt mennä syömään jäätelöä, mutta olo oli pahentunut entisestään.

Mies on kertonut esitutkinnan aikana, että tämän jälkeen hän oli päättänyt toteuttaa suunnitelman, jonka hän oli laatinut edellisyönä. Tavoitteena epäillyllä oli omien sanojensa mukaan surmata kaksi ihmistä.

Hän on kertonut poliisille suunnitelleensa, että ottaisi veitsiä ja laittaisi ne taskuun tai lompakkoon piiloon. Epäillyn mukaan hänen oli "pakko tehdä jotain ennen kuin jää kiinni". Hänellä ei ollut omien sanojensa mukaan yksityiskohtaista suunnitelmaa.

Mies on kertonut poliisille kuulustelujen aikana, että hänen tavoitteenaan oli välittää viestiä terroristijärjestö Isisistä. Epäilty halusi luoda kuvan, että "islamilainen valtakunta tai Isis ei ole pieni, ei ole toivoton ja meillä on sotilaita myös täällä".

Mies on kertonut poliisille, että hänellä on muistikuvia kolmen uhrin lyömisestä, mutta hän ei tiedä kuolivatko ihmiset vai eivät.

Koki olevansa Isisin mies

Puukotukset tapahtuivat perjantaina 18. elokuuta kello 16 aikoihin Turun kauppatorilla ja sen läheisyydessä. Kaksi kuoli ja kahdeksan haavoittui.

Poliisi otti heti tekojen jälkeen kiinni puukotuksesta epäillyn, vuonna 1994 syntyneen marokkolaisen Abderrahman Bouananen. Poliisi ampui miestä pidätystilanteessa reiteen Turun Puutorin kulmalla.

Poliisin tietojen mukaan epäilty toimi yksin.

Kuulusteluissa epäilty on kertonut, että hän on kokenut toimivansa terroristijärjestö Isisin soturina. Yhdeksi syyksi puukotuksiin epäilty tekijä on maininnut länsiliittouman iskut Syyrian Raqqassa.

Epäillyn puhelimesta on löytynyt valokuvia Isis-terroristijärjestöstä ja tietokoneen selaushistoria kertoo kiinnostuksesta Isisiin.

Mies olisi halunnut, että Isis olisi ottanut hänen teostaan kunnian. Esitutkinnan mukaan radikalistoituminen tapahtui noin kolme kuukautta ennen puukotuksia.

Kaarinasta Turun keskustaan

Epäilty tekijä oli yöpynyt puukotuspäivää edeltävän yön oman kertomuksensa mukaan tuttavansa luona Kaarinassa. Hän on kertonut esitutkinnan aikana ottaneensa asunnosta kaksi keittiöveistä ja lähteneensä pyöräilemään kohti Turun keskustaa.

Turussa epäilty osallistui Aurajoen varrella sijaitsevan moskeijan rukoushetkeen ja teki sen jälkeen videon, jota on kuvailtu hänen manifestikseen.

Useita minuutteja kestävä julistus oli uskonnollissävytteinen ja siinä tuotiin moneen kertaan esille länsimaiden vääräuskoisuus. Manifestissa pohditaan, kuka sortaa muslimeja, ja mitä muslimien pitäisi tämän asian edessä tehdä.

Manifesti löytyi miehen kännykästä sekä hänen epäillään jakaneen sitä viestipalvelu Telegramissa.

Moskeijalta mies jatkoi matkaansa linja-autoasemalle. Epäilty on kertonut kuulusteluissa, että hänelle tuli kiire toteuttaa suunnitelmansa sen jälkeen, kun tämä oli kuvannut videon. Mies kertoo pelänneensä kiinnijäämistä.

Bussiasemalla epäilty on kertonut harkitsevansa hyökkäämistä lomalle lähtevän varusmiehen kimppuun. Varusmies oli epäillyn mielestä edustanut sotilasta, ja siten ikään kuin luvallista kohdetta.

Tilanteeseen tuli epäillyn mukaan muita ihmisiä, joten hän luopui ajatuksesta ja siirtyi Turun kauppatorille.

Epäiltyä kuultiin seitsemän kertaa

Esitutkintamateriaali käsittää yhteensä noin 1 400 sivua. Juttua tutkimassa oli kymmeniä poliiseja. Esitutkinnan aikana on kuultu kymmeniä henkilöitä.

Epäiltyä Abderrahman Bouananea poliisi kuulusteli yhteensä seitsemän kertaa.

Puukotuksista epäilty marokkolaismies oli saapunut Suomeen hakemaan turvapaikkaa. Hän sai kielteisen turvapaikkapäätöksen. Esitutkinnassa ei ole käynyt ilmi, että kielteinen turvapaikkapäätös olisi ollut syy teoille.

Puukotuksesta epäillylle tehtiin hänen pyynnöstään mielentilatutkimus. Käräjäoikeus julkaisi tutkimuksen tuloksen poikkeuksellisesti jo ennen oikeudenkäyntiä.

Mielentilatutkimuksen perusteella Bouanane oli täydessä ymmärryksessä viime elokuussa, kun hän epäillään tehneen rikokset Turun keskustassa.

Esitutkinta-aineisto julkiseksi oikeuskäsittelyn alettua

Bouananea syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Epäilty tekijä on kertonut kuulusteluissa, että uhrit ovat valikoituneet sattumanvaraisesti.

Syyttäjän mielestä puukottaja toimi terroristisessa tarkoituksessa siten, että hänen tarkoituksenaan on ollut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.

Syytteen nostamisesta päätti apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Vastaaja on myöntänyt epäillyt puukotukset, mutta kiistänyt toimineensa terroristisessa tarkoituksessa. Kertomansa mukaan vastaajalla ei ole aitoja muistikuvia kaikista puukotustapahtumista.

Keskusrikospoliisin esitutkinta-aineisto tuli julkiseksi, kun Varsinais-Suomen käräjäoikeus piti tänään tiistaina tapauksen valmisteluistunnon. Yle seurasi istuntoa paikan päällä.

Tapauksen pääkäsittely alkaa huhtikuussa kolmen tuomarin kokoonpanolla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Alustavan suunnitelman mukaan istuntopaikkana toimii Turun vankila, jossa epäilty on tällä hetkellä vangittuna.

Tuomio terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta on elinkautinen vankeusrangaistus

.

Saramäen vankila Turussa tiistaina 20. maaliskuuta 2018. Markku Ulander / Lehtikuva

Juttua päivitetään.

Lue myös:

Turun puukotusten oikeudenkäynti alkaa valmisteluistunnolla

Turun sarjapuukottaja on syyntakeinen – voidaan pitää vastuullisena teoistaan

Turun puukottajaa syytetään terrorismirikoksista

KRP: Turun puukottaja radikalisoitui noin kolme kuukautta ennen iskua – näki itsensä Isisin soturina