Sähkön varastointi tulee pientaloihin – "Kahden vuoden sisällä aurinkojärjestelmistä taloudellisesti kannattavia"

Itä-Helsingissä Herttoniemenrannassa sijaitsevan vaaleanpunaisen paritalon katolla kiiltelee auringossa 12 aurinkopaneelia. Osa paneeleista on vielä lumen peitossa, mutta poutaiset kevätpäivät näkyvät talon omistajan mukaan jo sähkön tuotannossa.

– Eilen tuotanto oli jo 1000 wattia. Enimmillään mittari on näyttänyt kesällä 3000 wattia, kertoo talon isäntä Timo Juutilainen.

Lähellä merenrantaa sijaitsevan talon loivan peltikaton toinen puoli antaa etelään, joten se sopii erinomaisesti aurinkoenergian tuotantoon. Juutilainen hankki aurinkopaneelit kaksi vuotta sitten ja on ollut niiden toimintaan tyytyväinen.

En hankkinut järjestelmää bisnesmielessä vaan ekologisessa mielessä. Timo Juutilainen

Kuukausi sitten kiinteistöön asennettiin sähkövarasto, johon paneeleilla tuotettu aurinkoenergia voidaan säilöä 3-4 tunnin ajaksi. Juutilainen kertoo, että varastolla on tarkoitus saada omasta sähköntuotannosta kaikki mahdollinen irti.

– Haluan varastoida päivällä tuotetun sähkön niin, että voimme hyödyntää sen illalla ja yöllä. Tähän asti päivällä tuotettu sähkö on mennyt pääosin takaisin verkkoon aika pienellä korvaushinnalla, kertoo Juutilainen.

Varastolla paneeleilla tuotettu energia saadaan omaan käyttöön

Aurinkoenergian varastoiminen akkuihin pientalossa on suhteellisen uusi asia. Juutilaisten sähkövaraston asentanut energiayhtiö Helen on myynyt akkuja pientaloille vasta viime vuoden lopusta lähtien. Helenin mukaan sähkövarasto nostaa aurinkopaneelien käyttöasteen yli 90 prosentin.

– Varastolla vältytään siltä, että tarvitsee siirtää omaa tuotantoa verkkoon, kun siitä ei vielä hirveän hyvää korvausta saa, eikä ole näköpiirissäkään, että saisi, sanoo projektipäällikkö Kristiina Siilin Helenistä.

Invertteri mittaa aurinkopaneelien tuottaman sähkön määrän. Juutilaisten invertteri on sijoitettu asunnon eteiseen. Ari Tuhkanen / Yle

Helenin myymissä aurinkosähköpaketeissa varaston koko vaihtelee 6-16 kilowattituntiin.

– Pienellä varastolla saunoo tunnin, isommalla saunoo pidempään ja katsoo televisiotakin, konkretisoi projektipäällikkö Siilin Helenistä.

Markkinoilla on jo useita vaihtoehtoja pientalon sähkövarastoksi. Esimerkiksi Naps Solar Systems Oy myy aurinkopaneeleihin akkuja, jotka ovat kooltaan 4-16 kilowattituntia.

Pelkästään sillä, että säästää sähkön siirtohinnan ja veron, ei saa tästä kannattavaa laitteiston eliniän aikana, mutta yleensä näissä investoinneissa arvot tulevatkin muualta kuin siitä takaisinmaksuajasta. Helen Oy:stä projektipäällikkö Kristiina Siilin

Eaton Oy:n kehitysjohtaja Pasi Pesonen kertoo, että he tuovat markkinoille tänä vuonna sähkövarastot, joihin voi varastoida sähköä 4,2-9,5 kilowattituntia.

– Akut ovat samoja, joita käytetään Nissanin autoissa, kertoo kehitysjohtaja Pesonen Eatonista.

Juutilaisten sähkövarasto on sijoitettu seinää vasten lämpimään ulkovarastoon. Akuista koostuva sähkövarasto on suuren jääkaapin korkuinen ja levyinen, noin 25 senttimetrin syvyinen. Järjestelmän ohjausyksikkö ja invertteri on eteisen seinällä.

Sähkövarasto mahtuu pieneen tilaan. Ari Tuhkanen / Yle

– Sähkövarasto sijoitetaan aina lämpimään sisätilaan. Se voi olla varaston lisäksi esimerkiksi eteisessä tai olohuoneessa, kertoo projektipäällikkö Siilin Helenistä.

Taloudellisessa mielessä sähkön varastoinnissa kotona ei ole järkeä

Aurinkosähköjärjestelmä energiavarastoineen on ollut Juutilaisille noin 20 000 euron investointi. Tarkkoja laskelmia siitä, missä ajassa investointi maksaa itsensä takaisin Juutilaiset eivät ole tehneet.

– En ole kehdannut laskea, koska arvelen, että se ei tule maksamaan itseään takaisin ainakaan 20 vuoteen. Käyttökulut on kuitenkin nolla, iloitsee Juutilainen.

Helenin projektipäällikkö Kristiina Siilin myöntää, että taloudellisessa mielessä aurinkopaneelien ja sähkövaraston hankkiminen ei ole tällä hetkellä järkevää.

– Pelkästään sillä, että säästää sähkön siirtohinnan ja veron, ei saa tästä kannattavaa laitteiston eliniän aikana, mutta yleensä näissä investoinneissa arvot tulevatkin muualta kuin siitä takaisinmaksuajasta, sanoo projektipäällikkö Siilin Helenistä.

Kahden vuoden sisällä aurinkopaneelien ja sähkövaraston hankkimisesta tulee taloudellisesti kannattavaa ja kysyntä kasvaa merkittävästi. Naps Solar Systems Oy:stä myyntijohtaja Markus Andersen

Paneelien ja sähkövaraston hankkiminen oli Juutilaisillekin puhtaasti ratkaisu ympäristöystävällisemmän energian tuotannon puolesta. Lisäksi Juutilaiset haluavat näyttää esimerkkiä muille.

- En hankkinut järjestelmää bisnesmielessä vaan ekologisessa mielessä. Lisäksi haluan näyttää myös muille tämän yhtiön asukkaille, että he voisivat hankkia vastaavaa, jos haluavat, mutta kukaan ei ole ainakaan tähän mennessä innostunut, kertoo Juutilainen.

Aurinkojärjestelmien odotetaan yleistyvän lähivuosina merkittävästi

Sähkövarasto on niin uusi ja kallis tuote, että sen myynti on ollut toistaiseksi vähäistä. Esimerkiksi Helenillä on vasta muutamia sähkövarastoasiakkaita.

– Muutamia asennuksia on käynnissä ja kiinnostuneita on useita. Odotamme myynnin kiihtyvän, kertoo projektipäällikkö Kristiina Siilin Helenin energiaratkaisut yksiköstä.

Toinen alan yritys Naps Solar Systems Oy kertoo myyneensä ja asentaneensa Uudellamaalla kymmenkunta sähkövarastoa pientaloihin.

– Sähkövaraston hankkivat tällä hetkellä teknologiasta kiinnostuneet ja ihmiset, joilla on halu tuottaa itse energiaa, kertoo myyntijohtaja Markus Andersen Naps Solar Systems Oy.stä.

Kasvuodotukset ovat kuitenkin myös Naps Solar Systemsissä korkealla.

– Kahden vuoden sisällä aurinkopaneelien ja sähkövaraston hankkimisesta tulee taloudellisesti kannattavaa ja kysyntä kasvaa merkittävästi, arvioi myyntijohtaja Markus Andersen.

Ennusteensa Andersen perustaa aurinkosähköjärjestelmien lähivuosien hintakehitykseen ja akkujen teknologiseen kehitykseen. Myös Aurinkoteknillisen yhdistyksen puheenjohtajana toimiva Andersen arvioi, että asia riippuu paljon sähköautoteollisuudesta.