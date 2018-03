Pelle Miljoona löysi yli 40 vuoden jälkeen koulukaverinsa, jonka kanssa muusikon ura aikoinaan alkoi – perustivat uuden bändin

Mistä on kyse? Muusikko Pelle Miljoona palasi tekemään musiikkia vanhojen koulukavereidensa kanssa

Haminan Akustiikka -yhtyeen kanssa tehdyssä musiikissa kuuluu haminalainen pikkukaupungin elämä

Pelle Miljoona on pitänyt kavereidensa kanssa yhteyttä vuosikymmenet

Pelle Miljoona vilkaisee treenikämpällä Haminassa vanhaa soittokaveriaan Hapa Tyniä. Molemmat ovat asettuneet soittojakkaroille kitarat kädessään.

Sanoja ei tarvita, miehet löytävät yhteisen sävelen heti.

– Balladi Wanhasta Haminasta, ehtii Pelle kuitenkin kertoa uuden kappaleensa nimen ennen kuin kaverukset pääsevät soittotreenissään vauhtiin.

Pelle Miljoona ja Hapa Tyni ovat kaksikko Pellen uudesta Haminan Akustiikka (siirryt toiseen palveluun) -nimisestä yhtyeestä, jonka soittajat ovat pääosin Pelle Miljoonan entisiä koulukavereita synnyinkaupunki Haminasta.

Työ- ja muu elämä on vienyt kaveruksia vuosikymmenten ajan eri suuntiin, mutta tästä huolimatta soittamaan on ehditty säännöllisen epäsäännöllisesti.

– No jos laskee, että me ollaan kohta melkein 100-vuotiaita ja pari yhteistä keikkaa on vuodessa, niin kyllähän siitä kymmeniä yhteisiä keikkoja Pellen kanssa tulee, veistelee Hapa Tyni.

Muusikkokaveruus alkoi lukion käytävältä

Hapa eli Harri Tyni ja Pelle Miljoona eli Petri Tiili kohtasivat toisensa ensimmäisen kerran jo lukiolaispoikina.

Elettiin 1970-luvun alkua. Tyni istuskeli hyppytunnilla Haminan yhteislyseon käytävällä, kun yhtäkkiä näytti siltä, kuin joku olisi heitetty ulos viereisestä luokasta.

– Pelle tuli aika vauhdikkaasti käytävälle kesken saksan tunnin ja istahti mun viereen lattialle, muistelee Tyni.

Pelle Miljoona, rummut ja Hapa Tyni, kitara. Treenikämpällä autotallissa Haminassa joskus 1970-luvun alkupuolella. Harri Tynin kokoelma.

Hän muistaa tienneensä, että toinen nuorukainen oli soittanut rumpuja ja kysyi Pelleltä saman tien, että soittaako tämä missään bändissä.

– Pelle sanoi, että joo, teidän bändissä, kertoo Tyni.

Se oli yhtä kuin Pellen ilmoittautuminen mukaan Hapan bändiin.

Pelle puolestaan muistaa panneensa merkille Hapa Tynin olemuksen jo ennen tapaamista lukion käytävällä. Buutseihin ja afgaaniturkkiin sonnustautuneesta nuoresta miehestä kiersi juttua, että hän soittaa kitaraa.

– Ei täällä silloin kovin paljoa rokkarin näköisiä tyyppejä ollut liikkeellä, naurahtaa Pelle Miljoona.

Kohtaaminen koulun käytävällä johti siihen, että pojat alkoivat soittaa parin kaverin kanssa autotalliversioina Jimi Hendrixiä, Creamia ja Hurriganesia. Keikoillakin yhtye kävi.

– Bändin nimi oli Rock-Becker. Ei aavistustakaan mistä se nimi tuli, nauraa Tyni.

Kaveruus – mystinen asia

Yhteistä ammatillista uraa musiikista ei kaveruksille tullut.

Pelle Miljoonan ura punk- ja rockmuusikkona alkoi 1970-luvun lopulla ja jatkuu edelleen. Hapa Tyni puolestaan lähti kiertämään maailmaa tietoliikennebisneksessä.

Yhteydenpidon ja kaveruuden säilymisen salaisuus mietityttää Pelleä ja Hapaa hetken.

– Se on aika mystinen asia, tuumailee Pelle Miljoona.

Hän arvelee yhdeksi syyksi viikoittaisia bänditreenejä lukioaikana ja pian sen jälkeenkin.

– Ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen notkuin vuoden Haminassa. Vuosi oli rankka, koska ei ollut duunia. Oli henkireikä, että pääsin kerran viikossa hakkaamaan rumpuja ja melskaamaan soittokämpälle.

Kitaristi Hapa Tyni sanoo Pelle Miljoonan kanssa soittamisen olevan kunnia-asia. Pyry Sarkiola / Yle

Hapa Tynin mielestä kaveruuden säilymisen perusta on luottamus.

– Jos ei ole luottamusta, ei ole mitään. Ja se pätee soittohommiinkin, pohdiskelee Tyni.

– Tietenkin muusikkouskin on meitä yhdistäviä tekijä, siitä tulee tietynlainen veljeys. Pidän Hapaa kitaristina ja muusikkona, vaikka ne eivät olekaan hänelle ammatti, lisää Pelle.

Entä vieläkö yli kuusikymppisinä kaverukset näkevät toisissaan sen saman kaverin kuin 1970-luvun alussa?

– Joo, nytkin me pysymme pois kaduilta pahanteosta, kun tulemme kämpälle treenaamaan. Ihan niin kuin ennenkin, naureskelee Tyni.

Pelle katsoo kaveriaan ja toteaa hyväntahtoinen virne kasvoillaan, että ainahan aika jotain leimaa jättää.

– Mutta sama vesseli Hapa on. Heebohan on mielettömän hyvässä kondiksessa. Ja silloin kun tapaamme, tulee ihan sama fiilis kuin ennenkin. Se on hieno asia.

Musiikkia synnyinkaupungista

Haminan Akustiikka -bändin musiikissa kuuluu haminalainen pikkukaupungin elämä.

– Se on sellaista iloista soitantaa ja helisevää meininkiä, kuvailee Pelle Miljoona.

Talven aikana äänitetty musiikki julkaistiin maaliskuun puolivälissä. Levyn materiaaliin perustuvia keikkoja on luvassa kevään ja kesän aikana ainakin Haminassa, Turussa, Tampereella ja Helsingissä.

Hapa Tyni ja Pelle Miljoona ovat soittaneet yhdessä vuosikymmenten ajan, lukioajoista lähtien. Vesa Grekula / Yle

Useampikin keikka soittajille kelpaisi, mutta arki rajoittaa. Tarkka keikkojen tai konserttien määrä on vielä hieman arvoitus.

– Ihmisillä on muutakin tekemistä eli päivätyöt. Kaikkia muusikoita on vaikea saada samaan aikaan koolle, summailee Pelle Miljoona uusinta bändiprojektiaan.

Hän ei silti usko, että Haminan Akustiikka katoaa mihinkään, vaikkei se maailman ahkerin keikkailija olisikaan.

– Onhan tämä jossain muodossa ollut olemassa ainakin 30 vuotta, laskeskelee Pelle Miljoona.

Bändin kaverusten yhteenkuuluvuuden tunnetta kuvailee Hapa Tyni.

– Kun Pelle kysyy tuletko soittamaan, se on kunnia-asia.