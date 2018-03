Pielaveteläisestä sairaanhoitajasta tuli menestyvä kahviyrittäjä Afrikassa: "En tiennyt aluksi kahvista mitään, en edes juonut sitä"

Teija Lublinkhof on suomalainen, eronnut, menestyvä kahvipaahtimoyrittäjä Sambiassa. Alku oli hankala ja täyttä kaaosta, hän myöntää.

LUSAKA, SAMBIA Kahvin tuoksu on tiheä kuin seinä. Se iskee tyrmäävästi heti kahvipaahtimon ovella.

Pavut valuvat paahtimessa. Sihahdus. Ilma täyttyy kosteasta höyrystä. Tämän tuoreempaa kahvijauhe voi tuskin olla.

Teija Lublinkhof työntää nenänsä kiinni keramiikkakuppiin ja haistaa. Hän pyörittelee lusikkaa höyryävässä kahvissa ja maistaa.

Makua voi kuvailla samaan tapaan kuin viinejä. Sambialainen kahvi on sitruunamainen, hapokas ja siinä on häivähdys tummaa suklaata.

Minna Rinta-Tassi / Yle

Kahvin maistajasta paahtimon omistajaksi

Pohjois-Savossa Pielavedellä syntynyt Teija Lublinkhof opiskeli sairaanhoitajaksi ja päätyi työharjoitteluun Afrikkaan. Sambiassa hän kohtasi tulevan aviomiehensä, jonka perheellä oli kahvibisneksen aloittanut farmi.

– Kun muutin sinne, kahvipensaat oli jo istutettu. Meni muutama vuosi kunnes ne alkoivat tuottaa satoa. Ajattelin, että onpas mielenkiintoista ja mitäs tässä tapahtuukaan. Sitä ennen en tiennyt kahvista mitään. En itse edes ollut kahvinjuoja.

Se ei estänyt kouluttautumasta kahvin maistajaksi.

– Rakastuin siihen täysin. Päätin, että teen tätä lopun elämäni. Se oli niin mielenkiintoista. Maistoin kaikki kahvit, joita farmi tuotti, tein markkinointia ja paahdoin kahvia.

Sambiassa on vierähtänyt jo 18 vuotta. Sittemmin pariskunta on eronnut.

Teija perusti oman paahtimon.

Teija Lublinkhof kouluttaa baristoja ja kiertää tuomarina kansainvälisissä kilpailuissa. Minna Rinta-Tassi / Yle

Menestyvä nainen miesvaltaisella alalla

Pääkaupunki Lusakassa sijaitsevan paahtimorakennuksen toisessa päädyssä sijaitsee pitkä tiski ja vitriinit. Kahvilatyöntekijä Felix Numba valmistaa espressoa, cappuccinoa, macchiatoa ja muita juomia.

Asiakas voi nähdä koko prosessin kahvipavusta kahvikuppiin.

Vaikka muualla maailmassa kahvitrendi kukoistaa, perustetaan pienpaahtimoita ja kahviloita, Sambiassa kahvittelukulttuuri on uutta.

– Se alkaa vähitellen näkyä myös Afrikassa. Kun aloitimme, Sambiassa ei ollut kuin muutama kahvila. Nyt niitä perustetaan joka puolella.

Teija Lublinkhofista on tullut arvotettu espressopohjaisia juomia valmistavien baristojen kouluttaja sekä kansainvälisten kilpailujen päätuomari. Hän kiertää paljon kilpailuissa eri puolilla maailmaa.

Huhtikuussa vuorossa on tuomarointi Helsinki Coffee Festival -tapahtumassa Helsingissä. Se on pohjoismaiden suurin kahvifestivaali alan ammattilaisille ja kahvin ystäville.

Naisten täytyy tehdä asiat paremmin kuin miesten. Muuten kukaan ei ota tosissaan. Teija Lublinkhof

Sambian kahvijärjestön puheenjohtaja ja Afrikan kahvijärjestön johtokunnan jäsen on tottunut raivaamaan paikkansa miesvaltaisissa herrakerhoissa.

– Sanon aina työntekijöilleni, että naisten täytyy tehdä kaikki asiat paremmin kuin miesten. Muuten kukaan ei ota tosissaan. Nyt kun toimin päätuomarina, suhtautuminen on ihan erilaista kuin aloittaessani. Kun on jo tunnettu, on huomattavasti helpompaa.

– Täällä myös arvostetaan titteleitä. Ne ovat iso osa kulttuuria.

Kahvinpaahdinta hoitaa pääteknikko Eliud Likando. Minna Rinta-Tassi / Yle

Alku Afrikassa oli kaaosta

Alku ei ollut helppo. Byrokratia oli uuvuttavaa ja yrityksen perustaminen vei aikaa.

– Kun aloitin oman bisneksen, juoksin vauvan kanssa ympäri Lusakaa. Meillä oli jo yritys auki, mutta ei pankkitilejä. Vauva oli autokuskin kanssa ja minä yritin avata niitä. Prosessiin meni melkein kolme viikkoa. Se oli niin hankalaa, täyttä kaaosta.

Nyt Teijan yritys työllistää kymmenen henkilöä. Liikevaihto on vuodessa 400 000 dollaria.

Kun aloittaa oman bisneksen, on itsestä kiinni, miten pitkälle pääsee. Teija Lublinkhof

– Kun aloittaa oman bisneksen, se vaatii työtä. Täytyy luottaa itseensä. On itsestä kiinni, miten pitkälle pääsee. Se on sama joka puolella maailmaa.

Suomalaisuudesta on ollut hyötyä.

– Me olemme paljon afrikkalaisia tarkempia ajankäytössä ja järjestelmällisyydessä.

Aina kaikki ei suju valtavassa maassa kuten toivoisi. On oltava a, b ja mahdollisesti myös c-suunnitelma yllätyksien varalta.

Afrikan markkinoille pyrkiville suomalaisyrityksille Teijalla onkin neuvo.

– Usein näkee, että suomalaisyritys löytää jonkun yhteyden Afrikasta eikä mitenkään tarkista, kenen kanssa ryhtyy tekemään yhteistyötä. Se olisi todella tärkeää ja helppo tehdä.

Yritys sijaitsee Sambian pääkaupungissa Lusakassa. Minna Rinta-Tassi / Yle

Kahvilla oltava alkuperä ja tarina

Kahvihifistelijät maistelevat mielellään eri maiden kahvilaatuja. Teija Lublinkhofin kahvia juodaan muun muassa Australiassa ja Englannissa. Paahtimon pääasiakkaita ovat hotellit ja kahvilat.

– Ihmiset haluavat kahvia, jolla on tarina. On hyvin tärkeä tietää, mistä kahvi on lähtöisin, kuka sitä kasvattaa ja minkälaisella farmilla.

Kahvia viljellään yli 60 maassa. Maailman suurin kahvintuottajamaa on Brasilia. Afrikan kahvimaita ovat etenkin Etiopia, Kenia ja Kongon demokraattinen tasavalta.

Sambia on vielä pikkutekijä. Kahvintuottajia on kolme: Munali, Balmoral ja Northern Coffee.

Tuotantomäärät ovat vähitellen kasvaneet. Muutama vuosi sitten Sambia tuotti 200 tonnia kahvia vuodessa. Teija arvioi, että tänä vuonna määrä nousee 2500-3000 tonniin.

Yle Uutisgrafiikka

Yritämme saada hallituksen panostamaan enemmän kahvin viljelyyn. Teija Lublinkhof

– Sambian kahvijärjestössä valvomme kahvin laatua. Kaikki maailmalle vietävät kahvit maistetaan. Lisäksi yritämme saada maan hallituksen panostamaan enemmän kahvin viljelyyn.

Teija Lublinkhofin kahvibisnes on laajenemassa myös Suomessa. Uusin projekti on kuopiolainen pienpaahtimo.

– Suomessa kahvilakulttuuri on kehittynyt, mutta Juhlamokkaa tarjoillaan edelleen vähän joka paikassa. Sitä kulttuuria lähdetään nyt muuttamaan.

Toimittaja oli Sambiassa ulkoministeriön Kehitysakatemian matkalla maaliskuussa.