Louhimiehen elokuvia tuottanut Markus Selin: Työajoista on pidetty kiinni katkaisemalla sähköt kuvauspäivän päätteeksi

Solar Filmsin omistaja, elokuvatuottaja Markus Selin on vähäsanainen, kun häneltä pyytää kommenttia Ylen julkaisemaan uutiseen Aku Louhimiehestä ja hänen ohjausmetodeistaan.

– En voi kommentoida muiden asioita, Selin sanoo.

Asia koskee myös Seliniä, sillä hän on tuottanut kolme Aku Louhimiehen elokuvaa. Ne ovat Levottomat, Paha maa ja Valkoinen kaupunki. Tuottaja on käytännössä työnantaja, johon elokuvan tekijät ovat työsuhteessa.

Selin summaa tuottajan roolin näin:

– Tuottaja on sen verran vastuussa, että on esituotanto ja jälkituotanto. Niissä tuottaja on vastuussa. Kuvausten aikana ohjaaja on pomo. Emme koskaan mene sotkemaan taiteellista työtä, vaikka tietenkin olemme vastuussa myös siitä. Jos on jotain valittamista tai parannuehdotuksia, niin sellaiset ohjataan tuottajalle.

Valitukset esimerkiksi kyseenalaisista ohjausmetodeista päätyisivät tuottajan hoidettaviksi. Selinin korviin ei valituksia ole kantautunut.

– En ole koskaan saanut vastaani sellaisia valituksia.

Selin kertoo, ettei hän ole tiennyt Aku Louhimiehen metodeista ennen tänä aamuna julkaistua uutista.

– En ole kuullut mitään sellaista. Mitä luin tänä aamuna Ylen artikkelista, niin ei meillä ole moisesta kukaan tiennyt. En tietenkään tiedä, onko kaikki mennyt juuri niin kuin on kirjoitettu, mutta [kuvatut tapahtumat] ovat järkyttäviä.

Alkuperäisessä uutisessa näyttelijät ja tuottaja Aleksi Bardy sanovat, etteivät he enää tee yhteistyötä Aku Louhimiehen kanssa.

Vaikuttaako uutinen Solar Filmsin ja Louhimiehen mahdollisiin tulevaisuuden yhteistyökuvioihin?

– En osaa sanoa, Selin vastaa.

Ylen alkuperäisessä uutisessa Louhimies toteaa, että tuottaja vastaa esimerkiksi työturvallisuudesta, työaikojen pituudesta ja väsymyksestä.

Oletko joskus joutunut puuttumaan edellä mainittuihin asioihin, kun Louhimies on ollut ohjaajana?

– Sanotaan näin, että olemme joskus käyttäneet henkilöä, joka katkaisee sähköt kuvauspäivän päätteeksi.

Näin on saatu varmistettua, että sovituista työajoista pidetään kiinni.

Lue lisää:

Tuntematon ohjaaja – Elokuvatähdet kertovat Aku Louhimiehen poikkeuksellisesta vallankäytöstä: Hän alistaa ja nöyryyttää ihmisiä

Aku Louhimies Facebook-päivityksessään: "En hyväksy minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista"

Elokuva-alan voimahahmoilta jyrkkä tuomio Louhimiehen metodeille: "Ohjaajantyö ei ole valtakirja sadismiin"

Kirjailija Leena Lander vieraili Käsky-elokuvan kuvauksissa: "Avustajat kuiskuttivat, kuinka heidän kävi lapsia sääli"