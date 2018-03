7 vinkkiä työnantajille – tällainen on nuorten mielestä hyvä pomo

Mistä on kyse? Tälle kesälle on jaossa viime vuosia enemmän kesätyöpaikkoja

Siksi kysyimme nuorilta, mitä he haluavat hyvältä pomolta

Nuorten mielestä hyvä työnantaja on reilu, joustava, inspiroiva ja kannustava

Ylen kyselyyn vastasivat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, Suomen Lukiolaisten Liitto ja Opiskelijakunta Kaakko

Nuoret eivät kaipaa pomoksi käskyttäjää, vaan henkilöä, joka on reilu, joustava, inspiroiva ja kannustava. Nuorten mielestä hyvä työnantaja osaa ohjeistaa nuorta työsopimuksen tekemisessä, opastaa riittävän tarkasti työhön ja osoittaa luottamusta työntekijäänsä kohtaan.

Tiedot selviävät Ylen kyselystä, johon vastasivat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (Sakki ry), Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL ry) ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta eli Opiskelijakunta Kaakko.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, mitä nuoret toivovat työnantajilta, jotka ovat palkkaamassa nuoria kesätöihin. Siihen on tarvetta, koska tälle kesälle on jaossa viime vuosia enemmän kesätyöpaikkoja.

1. Ota huomioon, että nuori on ehkä ensimmäistä kertaa työhaastattelussa

Sakki ry: Työantajan on hyvä ottaa huomioon että on mahdollisesti ensimmäistä kertaa tai ensimmäisiä kertoja työhaastattelussa. Pystyy antamaan rennon ilmapiirin, koska hyvin usein näissä tapauksissa jännittää. Mutta muuten kohtaa kuin ihan normaalisti toisen ihmisen.

Opiskelijakunta Kaakko: Työnantajan on hyvä muistaa, että ainakin ammattikorkeakoulussa opiskeleva nuori on jo aikuinen, eli häntä kannattaa kohdella kuten aikuista. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että nuorella aikuisella ei välttämättä ole runsaasti työkokemusta, joten erilaiset työsopimuksiin jne. olevat käytänteet eivät vielä kuitenkaan ole välttämättä tuttuja. Niiden läpikäynti olisi reilua sopimusta allekirjoitettaessa.

SLL ry: Nuoret odottavat, että heidät kohdataan kunnioittaen ja avoimin mielin. Kannattaa muistaa, että työhaastattelu saattaa jännittää, varsinkin jos kyseessä on ensimmäinen. Tilanteesta voi luoda rennon esimerkiksi hymyilemällä, kertomalla aluksi, ettei tarvitse jännittää ja puhumalla ensin niitä näitä. Ei ole kenenkään etu, että tilanne on nuorellekiusallinen tai pelottava.

Nuoria pitää kohdella kuin ketä tahansa muutakin; yksilöinä ja ilman ennakko-oletuksia. Jokainen nuori on erilainen. Työnantajan pitää toimia tilanteessa esimerkillisesti ja asiallisesti.

Kiinnostus nuoria ja heidän ajatusmaailmaansa ja maailmankuvaansa kohtaan on hyvästä eikä ripaus huumoriakaan haittaa! Toivottavasti työnantaja haluaa jäädä työnhakijalle muistiin hyvällä tavalla.

2. Vastaa nuorelle, vaikka häntä ei valittaisikaan haastatteluun

Monia harmittaa, kun työhakemukseen ei tule mitään vastausta. Millaisia vinkkejä työnantajille voisi antaa työhakemusten käsittelyyn?

Opiskelijakunta Kaakko: Jos hakijoita on useita satoja, on ymmärrettävää, ettei kaikille ole mahdollista laittaa erillistä palautetta sisältävää viestiä hakemuksesta. On kuitenkin myös työnantajan ja hänen brändinsä ja työnantajamielikuvansa kannalta suositeltavaa, että hakijat saisivat valintaprosessin päätteeksi edes massaviestin, jossa kerrotaan ettei tullut valituksi ja että montako hakijaa tehtävään oli. Tällaisen viestin lähettäminen ei vie paljoakaan aikaa.

_Sakki ry: _Toive olisi, että aina vastattaisiin jotain. Vaikka yleinen "Hei, tällä kertaa valintamme ei osunut sinuun", mutta paras olisi, jos työnantaja tai työhaastattelija soittaisi hakijoille ja antaisi vaikkapa hyviä vinkkejä tai huomioita tulevia työhakemuksia silmällä pitäen.

SLL ry: Vastaaminen on tosi tärkeää. Tietämättömyys on paljon ikävämpää kuin kielteinen vastaus. Monet hakevat useita kesätyöpaikkoja ja voi tuntua uuvuttavalta, jos mihinkään ei saa vastausta. Vastaus olisi tärkeä jo siinä vaiheessa, kun hakemus on lähetetty. Työnhakijan pitää tietää, onko hakemus mennyt perille ja millainen on rekrytoinnin aikataulu. Olisi kiva tietää, että hakemus on edes luettu, ettei kaikki ollut turhaa työtä.

3. Hyvän työnantajan voi joskus tunnistaa jo kädenpuristuksesta

SLL ry: Hyvä työnantaja on reilu, ymmärtäväinen, joustava, inspiroiva ja kannustava. Työnantaja tietää, mitä työpaikalla tapahtuu. Reipas ja hyvä asenne näkyy jo työpaikkailmoituksissa ja työhaastattelussa. Positiivisuus ja sosiaalisuus on etenkin palvelualalla tärkeää heti ensikohtaamisesta lähtien. Hyvän työnantajan voi joskus tunnistaa jo kädenpuristuksesta. Työnantaja on avarakatseinen ja haluaa oppia myös työntekijöiltä ja osaa innostaa työntekoon. Hyvä työnantaja ei vain odota työntekijän näyttävän parhaita puoliaan, vaan myös itse pyrkii luomaan ympäristön, jossa työntekijöiden ominaisuuksista saa kaiken irti. Myös inhimillinen kontakti työnantajaan parantaa motivaatiota, vaikka vain hymy. Hyvä työnantaja kohtelee kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti.

Sakki ry: Hyvä työnantaja avaa hyvin keskustelua eikä käytä vaikeita termejä työhaastattelussa. Hän ottaa huomioon, että nuori saattaa olla ensimmäisiä kertoja töissä. Virheitä tapahtuu välillä, mutta niitä pitää ymmärtää ja opastaa nuori hyvin. Hyvä työnantaja on aidosti läsnä.

Opiskelijakunta Kaakko: Hyvältä työnantajalta löytyy huumorintajua, kärsivällisyyttä ja luottamusta työntekijöitään kohtaan. Nuori ihminen tarvitsee yksinkertaiset ohjeet siitä, mitä hänen pitää tehdä. On hyvä ymmärtää, että kaikkea ei aina heti osata. Nykyaikana työnantaja ja esimies ovat vahvasti valmentavassa roolissa ennemmin kuin suorana käskyttäjänä.

4. Kysy harrastuksista ja tulevaisuudensuunnitelmista

Mitä hyvän pomo kysyy nuorelta työhaastattelussa?

Sakki ry: Mitä nuori harrastaa ja tekee vapaa-ajallaan? Onko jotain tiettyä asiaa, jota nuori haluaisi tehdä tai päästä kokeilemaan töissä? Mikä aiheuttaa stressiä ja minkälainen nuori on stressin alla?

Opiskelijakunta Kaakko: Nuoren tulevaisuudensuunnitelmat, näkemys siitä mitä juuri hän voi tuoda kyseiselle yritykselle, sekä aidosti oppimishalukkuuteen ja innokkuuteen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä.

SLL ry: Nuoret odottavat sellaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat onnistumiseen työssä. Voi kysyä taidoista ja kokemuksesta, mutta kannattaa muistaa ettei aiempaa työkokemusta välttämättä ole. Työnantaja voi kysyä myös työnhakijan motivaatiosta ja erityisistä vahvuuksista. Nuorilta voi löytyä yllättävää osaamista. Työnantajan kannattaa kysyä myös rennompia kysymyksiä, ettei tilanteesta tule liian virallinen. Työnhakijan persoonalla on myös väliä.

5. Ole helposti lähestyttävä ja tee töitä yhdessä alaistesi kanssa

Kun ollaan töissä ja työpaikalla, niin miten hyvä työantaja käyttäytyy ja millainen hän on töissä?

Sakki ry: Sellainen, jota oikeasti näkee. Se ei siis ole sitä että toinen on koko ajan töissä vaan että työnantaja liikkuu siellä työyhteisössä. Myös se, että työnantajan pystyy saamaan helposti kiinni on hyvä asia. Häntä voi myös tulla tapaamaan jos herää kysymyksiä joihin työkaverit eivät pysty vastaamaan tai jos hänellä on tärkeää asiaa.

Opiskelijakunta Kaakko: Hyvä työnantaja tekee yhdessä alaistensa kanssa, mutta samalla opettaa ja valmentaa ja on valmis joustamaan tarpeen tullen. Luonnollisesti huumorintajua unohtamatta.

SLL ry: Hyvä työnantaja perehdyttää tehtäviin kunnolla. Pitää luoda matala kynnys esittää kysymyksiä ja olla valmis auttamaan tarvittaessa. Palaute pitää antaa rakentavasti eikä heti tyrmätä, jos mokaa. Myös positiivinen palaute on tärkeää. Työnantajan on oltava rehellinen. Kehittämiskohteista täytyisi voida keskustella ja miettiä yhdessä työntekijän kanssa, miten työssä voisi kehittyä.

6. Aloita perusasioista ja ymmärrä, että nuorta jännittää

Miten hyvä työnantaja opastaa nuorta työhön?

Sakki ry: Hän aloittaa perusasioista. Hyvä työnantaja muistaa, että nuorta voi jännittää paljon ja ymmärtää sen. Ensimmäisellä kerralla ei usein mene kaikki oikein, joten pitää antaa tilaa virheille. Kannattaa olla selväsanainen eikä käyttää hankalia termejä.

Opiskelijakunta Kaakko: Jos nuori ei tee oikeita töitä tai riittävästi töitä työnantajalle, on työnantajan hyvä kysyä, miksi näin on. Samalla voi kertoa, millaisia tehtäviä hän toivoisi nuoren tekevän enemmän.

_SLL ry: _Kunnollinen ja asiaankuuluva perehdytys on tärkeää. Työnantajan kannattaa rohkaista nuorta kysymään neuvoa aina tarvittaessa. Nuorelle on hyvä esitellä muut työntekijät. Työnantaja kertoo, millaiset työvaatteet tarvitaan ja esim. jos hygieniasyistä työpaikalla ei saa pitää hiuksia auki. Uudet työntekijät kaipaavat konkreettisia ohjeita. Nuoret toivovat myös konkreettisia neuvoja ja vinkkejä työntekoon. Työnantajan kannattaisi painottaa sitä, mitä työssä tavoitellaan. Nuoret osaavat löytää luovia tapoja päästä tavoitteisiin, mutta jos tehtävän tarkoitus on epäselvä, se ei onnistu. Alussa ei saa vaatia liikaa vaan antaa aikaa uusien asioiden opettelulle.

7. Kerro palkasta, lomakorvauksista ja vakuutuksista niin, että nuori ymmärtää

Miten nuorelle kannattaa kertoa esimerkiksi palkasta, lomakorvauksista ja vakuutuksista, joita työn tekemiseen liittyy?

Sakki ry: Ei vaikeita termejä. Varmistaa kertomisen jälkeen, että nuori on ymmärtänyt, mistä on puhuttu. Asiat pitää kerrata tarvittaessa.

Opiskelijakunta Kaakko:​ Palkasta ja mahdollisista lisistä kannattaa kertoa hyvin yksinkertaisesti ja tuoden ilmi, mistä palkkaa käytännössä maksetaan. Lomakorvauksista kannattaa kertoa samalla tavalla ja muistuttaa, että asiat löytyvät myös mahdollisesti työehtosopimuksesta. Lisäksi on hyvä kertoa suoraan, mitä vakuutuksia työntekijällä onfirman puolesta ja mitä vakuutus korvaa.

SLL ry: Viralliset asiat pitää kertoa rehellisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Ei saa jäädä tulkinnanvaraa. Asiat pitää käydä läpi ennen työn alkua. Se antaa hyvän ja varman kuvan työnantajasta. Samat tiedot pitää antaa myös kirjallisesti. Nuorelle tulee kertoa palkan suuruus ja kuinka ja milloin se maksetaan. Mahdollisista ylityö- ja lomakorvauksista tulee myös olla tieto olemassa, niinkuin mahdollisesta korvausvastuustakin. Verokorttiasiat kannattaa hoitaa heti alkuun kuntoon. Vakuutuksista pitää kertoa myös se, mitä ne eivät kata. Jos tulee esimerkiksi työtapaturma, työntekijän pitää olla varma, miten asiat vakuutusyhtiön kanssa hoidetaan käytännössä, ettei sitten tarvitse hapuilla. Työnantajan pitää varmistaa, että työntekijä on ymmärtänyt asiat.

_Teksti on koostettu vastauksista, jotka ovat antaneet tai välittäneet Ylelle Rico Marttinen Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitosta, sosiaalipoliittinen asiantuntija Anni Koivisto Suomen Lukiolaisten Liitto ry:stä ja pääsihteeri Lauri Tuohiniemi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta. Suomen Lukiolaisten Liiton mukaan vastaukset eivät edusta SLL:n virallisia kantoja, vaan yleisesti lukiolaisten näkemyksiä kesätöihin ja työnhakuun liittyen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vastaukset on kerätty ammattikorkeakoulussa opiskelevilta. _