Mitä isompi yritys, sitä vanhempi toimitusjohtaja – ja hän on vain harvoin nainen

Pörssiyhtiöiden hallituspaikoissa sukupuolten tasa-arvo on sen sijaan edennyt hiljalleen.

Helsingin pörssissä olevien yritysten hallitusjäsenistä vain 27 prosenttia oli naisia vuonna 2017. Tilanne on kuitenkin hiljalleen paranemassa, sillä uusista nimityksistä naisten osuus on selvästi tätä korkeampi.

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan naisten osuus uusista nimityksistä hallituksen jäseniksi oli 35 prosenttia vuonna 2017. Myös vuona 2016 naisten osuus uusista nimityksistä oli sama, 35 prosenttia.

Suurissa pörssiyrityksissä eli pörssilistan Large Cap -yrityksissä naisten osuus uusista hallitusnimityksistä oli vieläkin isompi, 46 prosenttia.

Yle Uutisgrafiikka

– Hallituspaikkojen osalta tasa-arvokehitys on ollut viime aikoina nopeaa. On mielenkiintoista seurata, jatkuuko sama kehitys vielä tänä keväänä edessä olevissa yhtiökokouksissa, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa sanoo.

Nainen toimitusjohtajana on edelleen poikkeus

Hallituksen jäsenten yhtäjaksoinen toimikausi oli kestänyt selvitystä tehtäessä keskimäärin vajaat viisi vuotta. 12 prosenttia hallituspaikoista on kestänyt yli kymmenen vuotta(, joka osaltaan pidentää keston keskiarvoa). Pisin pörssiyhtiön hallituskausi on kestänyt jo 46 vuotta.

Toimitusjohtajan tehtävä on totutusti tuulisin tehtävä pörssiyhtiöissä. Viime vuonna toimitusjohtaja vaihtui 16 pörssiyhtiössä.

Määrä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna (18) ja paljon vähemmän kuin vuonna 2015, jolloin toimitusjohtaja vaihtui 28 pörssiyhtiössä. Toimitusjohtajan toimikausi kestää keskimäärin reilut viisi vuotta.

Naisten osuus toimitusjohtajista on edelleen pieni; vain kymmentä pörssiyhtiötä johtaa nainen. Pientä osuutta selittää se, että edelleenkin varsin monella toimitusjohtajalla on miesten suosima teknisen alan korkeakoulutus. Pari vuotta sitten uusista teknisen alan korkeakouluopiskelijoista vain noin joka neljäs oli nainen.

Mitä suurempi yritys, sitä iäkkäämpi toimitusjohtaja

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien keski-ikä oli viime vuonna 52 vuotta. Suurissa pörssiyrityksissä yli 56-vuotiaiden toimitusjohtajien osuus oli noin puolet. Pienemmissä yrityksissä heidän osuutensa oli noin kolmannes tai vähemmän.

Yle Uutisgrafiikka

Toimitusjohtajat myös rekrytoidaan pääsääntöisesti yhtiön ulkopuolelta. Vuonna 2017 vain joka viides uusi toimitusjohtaja löytyi yhtiön sisältä..

– Tämä on kyllä outoa, koska vaikuttaa siltä, että monessa yrityksessä ei ole kunnollista suunnitelmaa toimitusjohtajan vaihdoksen varalta niin, että yhtiön sisältä kasvaisi sopivia henkilöitä tehtävään. On totta, että joskus tarvitaan muutosjohtaja talon ulkopuolelta, mutta tuskin kuitenkaan aina on tästä kyse, Linnainmaa pohtii.

Selvityksessä viitataan Harvard Business Review -julkaisun tekemään huippujohtajien ranking-listaan, jonka mukaan sadasta maailman parhaasta toimitusjohtajasta 81 oli aikanaan nimitetty tehtäväänsä yrityksen sisältä. Siis neljä viidestä.

Kauppakamarin selvitys Huipulla tuulee 2018 kattaa kaikki Helsingin pörssin päälistan suomalaiset yhtiöt. Selvityksen tiedot yhtiöiden ilmoittamiin tietoihin.

Päivitys klo 8:25. Jutun julkaisupäivä muutettu vastaamaan embargo-päivämäärää. Alkuperäinen julkaisupäivämäärä oli virheellinen inhimillisen erehdyksen vuoksi.