Rautalammilla huonekaluvalmistaja Sepon kalusteen katto on romahtanut. Kattoa on romahtanut noin 200 neliötä lumen painon vuoksi. Henkilövahinkoja ei ole. Rakennuksen katosta on vielä lisäksi 1000 neliötä romahdusvaarassa. Alue eristetään.

Sepon kaluste on lähellä Rautalammin keskustaa, Latsinmäessä Tallivirrantiellä.

Itä-Suomen poliisi arvioi, että aineelliset vahingot ovat isot ja todennäköisesti kasvavat vielä isommiksi.

Juttua päivitetään.