Populistiministeri Sylvi Listhaugin Facebook-päivitys horjuttaa Norjan hallitusta

Norjan pääministerin Erna Solbergin hallitus saattaa kaatua, jos sen tukipuolue kristillisdemokraatit päättää äänestää opposition mukana maahanmuuttoministerin epäluottamuksesta.

Pääministerin odotetaan tekevän asiasta hallituskysymyksen.

Oppositio hermostui oikeisto-populistisen Edistyspuolueen maahanmuutto- ja oikeusministerin Sylvi Listhaugin Facebook-kirjoituksesta.

Sen mukaan oppositiossa istuvalle Työväenpuolueelle ovat tärkeämpiä terroristien oikeudet kuin kansallinen turvallisuus. Työväenpuolue ei ole tukenut lakialoitetta, jonka mukaan väkivaltaista terrorismia tukevilta voisi viedä kansalaisuuden.

Ministeri Listhaug poisti myöhemmin kirjoituksen ja pyysi sitä anteeksi parlamentissa, mutta kertoi myös julkisuudessa saaneensa valtavasti tukea ja kukkalähetyksiä Facebook-tekstin takia.

Oppositio piti Listhaugin pahoitteluja epäuskottavina ja päätti nostaa asiasta epäluottamuslauseen maahanmuuttoministeriä vastaan.

Kärkkäät lausunnot ärsyttävät

Oppositiossa olevalle Kristillisdemokraateille tilanne on vaikea. He haluaisivat eroon oikeisto-populistisesta maahanmuuttoministeristä, mutta eivät halua kaataa pääministeri Erna Solbergin hallitusta. Puolue on vaa´ankieliasemassa luottamusäänestyksessä.

Myös Edistyspuolue kokoontui iltapäivällä käsittelemään asiaa. Ministeri Listhaug ei ollut läsnä kokouksessa, joka sai liikkeelle arviot hänen erottamisestaan tai vaihtamisesta toiseen ministeriöön siitä huolimatta, että pääministeri on vastaavat vaatimukset torjunut.

Ministeri Listhaug on ärsyttänyt useasti aiemmin sekä hallituskumppaniaan että oppositiopuolueita kärjekkäillä lausunnoillaan maahanmuutosta.

Pääministeripuolue Høyre on kutsunut ministerinsä hätäkokoukseen. Pääministeri Erna Solbergin hallituksen kohtalo ratkeaa tiistaina pidettävissä äänestyksissä.