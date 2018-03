Louhimies kuvailee oloaan todella epäonnistuneeksi ja pyytää anteeksi

Ohjaaja Aku Louhimies kommentoi tänään A-studion lähetyksessä keskustelua, jota hänen työmetodeistaan on käyty.

Ylen A-studion vieraaksi maanantai-iltana saapunut ohjaaja Aku Louhimies jatkoi Ylen uutisesta alkanutta keskustelua ohjaajan toiminnan rajoista. Useat tunnetut näyttelijät kertoivat, kuinka ovat kokeneet Louhimiehen alistaneen ja nöyryyttäneen heitä.

Louhimies kommentoi asiaa lyhyesti jo Ylen pääuutislähetyksessä ennen illan A-studiota. Hän sanoi, että tuntuu kammottavalta, kun hänen työtapansa ovat päätyneet pääuutislähetyksen aiheeksi.

Louhimies sanoi, että hänellä on todella epäonnistunut olo, kun on näin monta ihmistä jotka kokevat, että hän on heitä loukannut ja pyysi anteeksi.

– Olen selkeästi ohjaajana epäonnistunut, kun en ole pystynyt luomaan ilmapiiriä, jossa kaikilla olisi tasa-arvoinen ja turvallinen olo, Louhimies sanoi.

Louhimies: Olen ajatellut, että toimintatapani ovat olleet sopivia

A-studion aluksi esitetyssä insertissä näyttelijä Pamela Tola totesi, että ohjaajan valta on iso, ja ohjaajan on oltava sellainen, johon voi luottaa. Mikään taiteellinen projekti ei ole sen väärti, että leikitään ihmisen elämällä tai ihmisarvolla, Tola kommentoi.

Louhimies kertoo ajatelleensa, että hänen toimintatapansa ovat sopivia, ja näyttelijät sanovat, jos tämä ei ole sopivaa.

Useat henkilöt vahvistivat Ylelle, että Louhimies on uskotellut lapsinäyttelijälle tämän vanhempien kuolleen, jotta lapsinäyttelijä olisi itkenyt. Louhimiehen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Lapsille pitää jäädä näistä kuvauksista todella turvallinen olo. Omat lapseni ovat olleet mukana kohtauksissa, Louhimies sanoi.

– Tästä on yli kymmenen vuotta aikaa. Lapsille ei voi valehdella ja heillä täytyy olla turvallinen olo, Louhimies kommentoi.

Louhimies: Peiliin katsomisen aika

– Olen äärettömän pahoillani ja haluan pyytää anteeksi, että olen ollut ohjaaja jolle ei voi puhua, Louhimies vastasi naisnäyttelijöiden ikäviin kokemuksiin hänen kanssaan työskentelystä.

Hän kertoi, että nyt on peiliin katsomisen aika, eikä hän halua vähätellä tai kiistää näyttelijöiden tuntemuksia. Hän totesi, että voi tarvita peiliin katsomisessa apua.

Näyttelijä Matleena Kuusniemi totesi lähetyksessä, että hän on sanonut huonosta kohtelustaan aiemmin Louhimiehelle ja tuotantoyhtiölle, mutta aiemmin asiaan ei ole puututtu.

– Asioita on taivasteltu, ja jostain syystä kukaan ei ole tehnyt asialle mitään, Kuusniemi totesi.

Louhimies pyysi uudelleen anteeksi Kuusniemen huonoja kokemuksia. Hän myönsi, että Levottomat -elokuvan markkinointi ei mennyt hyvin. Kuusniemen mukaan Suomessa, jos haluaa näytellä elokuvissa, ovat vaihtoehdot varsin vähäisiä, varsinkin naisille.

A-studiossa ovat keskustelemassa elokuvaohjaaja Aku Louhimies, näyttelijä Matleena Kuusniemi, TeaKin näyttelijätyön lehtori Tiina Pirhonen ja Suomen hauskin mies -elokuvan ohjaaja Heikki Kujanpää.

Louhimies oli aiemmin tänään kommentoinut Ylen julkaisemaa uutista Facebook-päivityksellään. Hän muun muassa totesi arvostavansa tätä keskustelua, "vaikka se tuntuukin omalla kohdalla kohtuuttoman raskaalta".

