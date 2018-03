Herätys: Tampereen keskustassa kerrostalo tulessa, Turun puukotusten oikeudenkäynti alkaa, etelässä hajanaisia lumikuuroja

Turun puukotusten oikeudenkäynti alkaa

Kirsi Kanerva / Lehtikuva

Turun elokuisten puukotusten oikeudenkäynti alkaa tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa valmisteluistunnolla. Istunnossa päätetään muun muassa pääkäsittelyn aikataulutuksesta. Kyseessä on Suomen ensimmäisen epäillyn terrori-iskun oikeudenkäynti. Marokkolaismiestä syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta samassa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Kerrostalon ullakko tulessa Tampereen keskustassa

Yle Uutisgrafiikka

Pelastuslaitos on saanut hälytyksen suuresta tulipalosta Tampereen keskustassa varhain aamulla. Tampereen Tuomiokirkonkadun ja Otavalankadun risteykseen hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan Tuomiokirkonkatu 23:n ullakko on tulessa. Asukkaita on evakuoitu. Tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan ei ole vaarassa.

Helsinki haluaa tehdä yksityisestä päivähoidosta realistisen vaihtoehdon myös pienituloisille

Päiväkoti Laugh&Learnissa Helsingissä lapset juttelevat ammateista englanniksi. Maija Mokkila / Yle

Helsinkiläisistä päiväkodeista on tulossa perheille entistä edullisempia sisaralennuksen ja viisivuotiaiden maksuttomuuden vuoksi. Samalla hintaero yksityisiin päiväkoteihin on repeämässä suureksi. Hintaeroa halutaan tasata palvelusetelillä, jonka käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan.

Sinkkuelämää-Miranda pyrkii kuvernööriksi

Näyttelijä Cynthia Nixon puhui New Yorkissa tammikuussa. Alba Vigaray / EPA

Sinkkuelämää-tv-sarjasta tuttu näyttelijä Cynthia Nixon haluaa New Yorkin kuvernööriksi. Demokraatteja edustava 51-vuotias Nixon haastaa nykyisen kuvernöörin Andrew Cuomon, joka pyrkii kolmannelle kaudelleen. Jos Nixon tulisi valituksi, hän olisi New Yorkin osavaltion kuvernöörinä ensimmäinen nainen.

Miten käy ilmaston ja eliöiden, kun Arktis sulaa?

Jääpeite pohjoisnavan ympärillä on jäänyt tänä talvena ennätyksellisen suppeaksi. Kysyimme asiantuntijoilta, miten se vaikuttaa ilmastoon arktisella alueella ja laajemmin Euroopassa. Täältä näet myös animaationa, miten Arktiksen talvijäät ovat kehittyneet 40 vuoden aikana.

Tänään on kevätpäiväntasaus

Vesa Moilanen / Lehtikuva

Tänään tiistaina on kevätpäiväntasaus. Yö ja päivä ovat tänään kutakuinkin yhtä pitkät joka puolella maapalloa: kummankin kesto on tänään noin 12 tuntia. Kevätpäiväntasauksesta lähtien pohjoisella pallonpuoliskolla päivä on yötä pidempi. Päivä jatkaa pitenemistä joka vuorokausi noin 5–10 minuutilla.

Suomeen virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta

Yle

Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu hajananainen lumisadealue, ennustaa Ylen meteorologi Anssi Vähämäki. Iltapäivällä lumikuuroja tulee vielä Etelä-Suomessa, muualla on enimmäkseen poutaa. Länsirannikolla ja maan pohjoisosassa on laajalti aurinkoista. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.