"Tuntui, että maailmanloppuko siinä tulee" – toimitusjohtaja oli sisällä myymälässä, kun huonekalutehtaan katto romahti ja paineaalto lennätti ovet auki

Huonekaluja valmistavan perheyrityksen, Sepon kalusteen toimitusjohtaja Ismo Noronen on järkyttynyt. Hän seisoo yrityksensä myymälä- ja tuotantotilan ulkopuolella Rautalammilla ja katsoo, kuinka työkoneet kauhovat lunta rakennuksen katolta. Niin on tehtävä, koska tuotantotilan kattoa on sortunut sisään 500 neliömetrin alalta. Nyt yritetään estää lisävahinkoja syntymästä.

– Oli tarkoitus, että olisimme ruvenneet tyhjentämään kattoja huomenna, mutta muutama päivä myöhästyttiin. Luonto hoiti sen tällä kertaa, ja ikävällä tavalla.

Antti Karhunen / Yle

Noronen oli itse sisällä kollegan kanssa myymälän puolella, kun katto romahti vähän kello 17 jälkeen.

– Sortumispaineaalto oli niin kova, että myymälän puolelta kaikki ripustukset tippui katosta ja kaikki ulko-ovet lensivät auki. Se oli valtava räjähdys. Tuntui, että maailmanlopppuko siinä tulee, kun se tapahtui, Noronen kertoo.

Onni onnettomuudessa oli, että työntekijöiden työvuorot olivat päättyneet jo tuntia aikaisemmin. Kukaan ei jäänyt sortuneen katon alle. Noronen soitti pelastuslaitoksen paikalle, katkaisi rakennuksesta sähkön ja veden ja meni ulos odottamaan apua.

Tuotanto seis

Pelastuslaitos tuli paikalle puoli kuuden tienoilla. Katto oli sortunut vanhan ja uuden tuotantolaitoksen risteyskohdasta. Norosen oman arvion mukaan lunta oli päässyt kertymään katon päälle ainakin puolentoista metrin verran. Talvi on ollut luminen Pohjois-Savossa ja viimeisen viikon aikana lunta on tullut parikymmentä senttiä lisää.

– Ilmeisesti uusi puoli kesti lumen painon, koska se romahduskohta ei lähtenyt ratkeamaan. Katto on särkynyt varmaan 10–15 metrin matkalta ja nyt se on auki suoraan taivasalla, Noronen kertoo.

Antti Karhunen / Yle

Hänen mukaansa tehtaan kokoonpanon ja ompelimon tuotanto on poikki. Katto on yhä sortumisvaarassa ja rakennus osittain sähköttä. 200 metrin päässä tuotanto- ja myymälärakennuksesta on puuhalli, jossa tuotanto jatkuu normaalisti.

– Mahdollisimman nopeasti tuotanto pitäisi saada taas käyntiin. Yrityksellä on hyvä tilauskanta ja työntekijöitä paljon töissä. Ajallisesti en osaa kertoa, kun ei pääse vielä katsomaan tuonne, hän jatkaa.

Uusi valokuvausstudio jäi lumen alle

Romahtaneen katon alle jäi huonekaluvalmistajan vanuvarasto sekä uusi valokuvausstudio, joka oli otettu käyttöön vain viikkoa aiemmin.

– Valokuvausstudion koneella oli ainakin 1 000 valokuvaa tuotteista, nyt mietitään, että saadaanko kuvat vielä pois sieltä.

Valokuvausstudioon oli jäänyt myös yksi sohva, joka piti aamulla kuvata, panna pakettiin ja lähettää ostajalle Vantaalle.

– Sekin on nyt siellä lumitaakan alla, Noronen suree.

Kysyttäessä sitä, miltä tilanne Norosesta tuntuu, hän hiljenee äkillisesti.

– En voi kertoa sitä. Olo on surullinen, kun näin äkkinäinen romahdus tulee ja kaikki menee poikki. Onhan tämä paha.