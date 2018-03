Ilmaisku tappoi 15 lasta Syyrian Itä-Ghoutassa

Syyrian Itä-Ghoutassa ainakin 15 lasta ja kaksi naista on kuollut ilmaiskussa koulun kellariin, jonne siviilejä oli suojautunut iskuilta. Ilmaisku tapahtui kapinallisten hallussa olevassa Syyrian Arbinissa. Asiasta kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva The Syrian Observatory for Human Rights-järjestö.

Järjestön mukaan hyökkäys haavoitti yli 50 muuta ihmistä kellarisaarekkeessa, jonka hallituksen joukot ja sen liittolaiset olivat kaapanneet kapinallisten alueella.

Damaskos ei ole kommentoinut iskua. Se on sanonut aiemmin, että armeija kohdistaa iskut taistelijoihin ja syyttää Ghoutan ryhmittymiä tilanteesta ja siviilien alistamisesta.

Lähteet: Reuters, AFP