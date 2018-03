Kemissä palonalku Metsä Groupin tehtaalla – ei vaikutusta tuotantoon

Tulipalo on kytenyt tehdasalueella sijaitsevalla ostohakeasemalla, mutta se ei ehtinyt levitä.

Kemissä Metsä Groupin tehdasalueella on syttynyt tulipalo tiistaina aamuyöstä. Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen tehdasalueelle hieman kello kolmen aikaan.

Tehtaanjohtaja Tomi Seppä kertoo, että palopaikalla on havaittua savua. Hänen mukaansa tulipalo on kytenyt ostohakeasemalla ja laukaissut automaattisen palohälytysjärjestelmän.

– Ihmisille ei ole aiheutunut vaaraa eikä tehtaan tuotanto ole ollut vaarassa, kuvailee tehtaanjohtaja Tomi Seppä.

Tehdasalueella on tällä hetkellä yksi Lapin pelastuslaitoksen yksikkö, joka on jäänyt varmistamaan tilannetta. Ostohakeasema on erillinen rakennus, jonne tulee sahoilta haketta ja se menee kuljettimien kautta tehtaalle.