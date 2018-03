Talvi yllätti maaliskuun autoilijat pääkaupunkiseudulla – useita ulosajoja ja peräänajoja

Erittäin huono ajokeli on vaikeuttanut aamun liikennettä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Pöllyävä lumi ja jäinen maa on saanut autoja suistumaan tieltä. Myös useamman auton ketjukolareita on sattunut pari.

– Kun kolme viikkoa ehti olla sulat tiet, niin nyt autoilijat pitivät samoja nopeuksia. Unohdettiin, että auto ei pysähdy samoilla nopeuksilla, jos on talvinen keli, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Raimo Laakso sanoo.

Puoli yhdeksään mennessä on sattunut noin kymmenen peräänajoa ja ulosajoja.

Yksi ihminen vieteen sairaalaan tarkistettavaksi Hämeenlinnan väylällä sattuneesta ketjukolarista. Liikenne on ollut paikoin pahoin ruuhkautunut raivaustöiden takia. Liikennevirasto varoittaa edellen erittäin huonosta kelistä.