Suomalaisnaisisto valmistautuu Atlantin ylitykseen: "Kun tässä on näitä lätäköitä ylitelty niin ajateltiin, että mikä se seuraava level on"

Kapteeni Raija Alapeterin johtama tiimi on ensimmäinen suomalaisnaisisto, joka osallistuu Atlantic Rally for Cruisers -purjehduskilpailuun.

Monelle purjehtijalle Atlantin ylittäminen on iso juttu ja sellaiseksi se on muodostunut myös suomalaisnaisistolle, joka valmistautuu parhaillaan Espanjan Las Palmasista marraskuussa alkavaan ARC-valtameripurjehduskilpailuun. Kilpailun maali siintää Karibian St. Lucialla.

Suomalaisnaisiston kapteeni Raija Alapeteri ja perämies Johanna Kölli kertoivat tiistaina Ylen aamu-tv:ssä valmistautumisestaan Atlantin ylitykseen.

– Oikeastaan olemme menossa Karibialle, ja ennen kuin sinne veneellä pääsee, pitää ensin ylittää tuo lätäkkö tuossa välissä. Kolme viikkoa yhtä soittoa aavalla merellä, niin onhan se aikamoinen kokemus, Alapeteri kuvaili ennakkotuntemuksiaan.

Suomalaisnaisisto on valmistautunut Atlantin ylitykseen jo lokakuusta 2016 lähtien, jolloin Alapeteri sai koko idean.

– Kun kausi loppui niin tuli aika hiljaista ja mietin, että mitähän nyt seuraavaksi ja miten mennään seuraavalle levelille. Heitin yöllä Johannalle sähköpostia ja aamulla hän vastasi, että jees.

Suomalaisnaisisto on koottu huolella eri alojen osaajista, joilla kaikilla on jo purjehdustaustaa. Ryhmän keskinäisellä dynamiikalla on suuri merkitys, kun purjehditaan viikkoja vaihtelevissa olosuhteissa.

– Olemme pyrkineet valitsemaan sellaisia ihmisiä, joista tiesimme, että he ovat hyviä tyyppejä. Kyse on paljon ihan perusasioista: kunnioitatko toista ihmistä, luotatko häneen ja oletko itse sen kunnioituksen ja luottamuksen arvoinen? Kölli sanoi.