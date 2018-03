Ero EU:sta uhkaa kuihduttaa kukatkin Britanniassa – Rajatarkastukset mutkistaisivat miljardibisnestä

Kukat vaihtavat omistajaa täyttä vauhtia Rijnsburgin huutokauppahallissa Hollannissa kuuden jälkeen aamulla. Ostajat istuvat audiotoriomaisen tilan katsomossa. Myytävää tavaraa tuodaan näytille salin eteen kuin liukuhihnalta: tulppaaneja, krysanteemeja, ruusuja, hyasintteja.

Valtaosa kukista ostetaan vientiin. Niistä keskimäärin joka kuudes päätyy Hollannista kanaalin toiselle puolelle Britanniaan.

Ensimmäiset ostajat ovat tulleet paikalle jo kolmelta tarkastamaan myytävänä olevia kukkia. Seinälle on heijastettu hintakellot. Viisari laskee korkeasta lähtöhinnasta alaspäin, ja ostajat voivat pysäyttää viisarin haluamansa hinnan kohdalle.

Paikka on yksi Alankomaiden kolmesta huutokaupasta, joiden kautta kukat siirtyvät kasvattajilta ostajille. Prosessi on hiottu nopeaksi: Päivällä leikattu kukka on seuraavana aamuna huutokaupassa, ja kukkakaupan hyllyssä ehkä vielä samana iltapäivänä.

Kukat ovat miljardibisnes

Ala tuotti viime vuonna Alankomaille noin kuusi miljardia euroa vientituloja. Vertailun vuoksi: summa on miltei sama kuin paperin ja kartongin viennin arvo Suomesta. Kukat ovat alankomaalaisille kuin puut suomalaisille.

Kukkavientituloista noin 850 miljoonaa tuli Britanniasta, jossa myytävistä kukista yli neljä viidesosaa on tuontitavaraa. Kanaalin yli brittiläisiin kukkakauppoihin Rijnsburgin kukat ehtivät alle vuorokaudessa.

– Huomisaamuna nämä kukat ovat eri puolilla Englantia. Niin sen pitää mennä, ja nyt se on mahdollista ilman tullausta, sanoo kukkatukku C.J.Vianenin johtaja Robbert Judels.

Kukkahuutokauppaa käydään auditoriossa, jonka eteen myytävät kukat tuodaan vaunuissa. Floris De Smedt / Yle

Kuvio on yksinkertainen: Rekka lähtee Rijnsburgista iltapäivällä ja ajaa neljä-viisi tuntia Ranskan Calais'hen, missä se lastataan Kanaalin tunnelin rekkajunaan. Kukat ovat Lontoossa puolilta öin. Kuljettaja käy omilla avaimillaan jakelemassa ne suoraan kukkakauppoihin.

Seuraavana päivänä rekka palaa Calais'n rekkajunalla tai lautalla. Paluumatkalla rekat ovat tyhjiä, sillä takaisin tuotavaa ei juuri ole: Alankomaiden ja Britannian 20 miljardin euron kauppavaihto on Alankomaille 15 miljardia ylijäämäinen.

Petri Raivio / Yle

Brexit hidastaa kukkarekkojen matkaa

Judels perusti yrityksen kaverinsa Joost Vianenin kanssa 2000-luvun alussa nimenomaan Britannian markkinoille. Vianen kierteli lontoolaisia kukkakauppoja ja onnistui tekemään niiden kanssa muutamia toimitussopimuksia. Judels ajoi kukkarekkaa Hollannista Britanniaan ja takaisin.

Kahden miehen ja yhden kuorma-auton operaatio on nyttemmin paisunut liki 200 työntekijän yritykseksi, jonka myynnistä yli kolmaososa menee yhä Britannian markkinoille. Juddels on siirtynyt kukkarekan kopista mustan Jaguarin rattiin.

Vuoden 2016 juhannus toi firman kasvun tielle synkkiä pilviä: Britit äänestivät maansa ulos Euroopan unionista, jonka sisämarkkinat ovat taanneet myös Vianenin kukille pääsyn Britannian markkinoille ilman tulleja tai rajatarkastuksia.

Päätös tuntuu bisneksessä jo nyt: Punnan arvon aleneminen on tehnyt tuontikukista kalliimpia, ja vähentänyt Vianenin myyntiä. Isompi päänsärky on kuitenkin vasta edessä kun Britannian ero astuu siirtymäkauden jälkeen lopullisesti voimaan.

Silloin vapaa liikkuvuus lakkaa, ja rajoille tulee tarkastukset. Näin tapahtuu, koska Britannia ei halua jäädä sisämarkkinoille eikä tehdä tulliliittoa EU:n kanssa. Vaikka tavaratullien prosentti olisi nolla, tavarat pitää silti tarkastaa esimerkiksi alkuperämaan ja kasvien terveyden varmistamiseksi.

Robbert Judelsin kukkatukku on kasvanut kahden miehen operaatiosta liki 200 työntekijän yritykseksi, jonka myynnistä yli kolmasosa suuntautuu Britanniaan. Daniel Olin / Yle

Kukkarekkojen matkaan tulee mutkia.

– Kukkien hinnat nousevat varmasti. Siitä tulee ongelma asiakkaillemme ja kaikille, jotka haluavat ostaa kukkia ja kasveja. Englantilaisten elämä kallistuu, Juddels sanoo.

Kukka-alan uhkakuva on, että rekat joutuvat pysähtymään tarkastettaviksi Kanaalin rannalla. Liikenteen määrä on niin suuri, että lyhytkin tarkastus kertautuu helposti pitkäksi odotteluksi: Britanniaan kulkee päivittäin noin 8 000 rekka-autollista tavaraa.

Yli 40 kilometrin rekkajonot

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n teettämän selvityksen mukaan esimerkiksi kahden minuutin tarkastus per auto tarkoittaisi käytännössä yli 40 kilometrin rekkajonoa satamaan. Tuoretavaraa kuten kukkia tai vihanneksia ei saada enää kauppojen hyllyihin seuraavaksi päiväksi.

– Kova brexit ei mielestäni ole mahdollinen, koska rekkajonoille ei ole tilaa, rekoille ei riitä kuljettajia, eikä tulliin työntekijöitä, Juddels sanoo.

Kovalla brexitillä hän viittaa tilanteeseen, jossa Britannia putoaisi eropäivänä kolmanneksi maaksi suhteessa EU:hun ilman mitään erioikeuksia. Britannian ja EU:n alkuviikosta saavuttama sopu siirtymäajasta tarkoittaa, että eropäivä lykkääntyy tavaraliikenteen kannalta käytännössä vuoden 2020 loppuun.

Alankomaat varautuukin jo toiseksi tärkeimmän vientimaansa Britannian EU-eroon. Hallitus ilmoitti hiljattain aikovansa palkata 750–930 uutta työntekijää tulliin brexitin vuoksi. Ero tuntuu konkreettisesti etenkin Rotterdamin satamassa, jonka kautta kulkevasta tavarasta merkittävä osa on matkalla Britanniaan.

Rijnsburgin kukkatukun kautta kulkee tuhansia lavoja kukkia päivittäin. Osa ostajista on pienyrityksiä, jossa omistaja ostaa ensin rekkansa täyteen kukkia ja kiertää sitten myymässä ne kukkakauppoihin eri puolilla Eurooppaa. Petri Raivio / Yle

– Yritämme valmistautua, mutta se on hyvin vaikeaa koska emme tarkalleen tiedä, mihin valmistautua, sanoo Matthijs Mesken.

Hän johtaa Alankomaiden kukka-alan tukkukauppiaiden etujärjestöä. Järjestö haluaisi vähentää tarkastusten tuomia viiveitä teettämällä tarkastukset jo ennen kuin rekat lähtevät liikkeelle.

– Tarkastus voitaisiin tehdä tukkukauppiaan luona ennen kuin rekan lasti sinetöidään, ja Britannia voisi tunnustaa viranomaistemme tekemät tarkastukset, Mesken sanoo.

"Olemme kaikki häviäjiä"

Lisäksi hän toivoo, että kanaalin rannan satamissa olisi jatkossa erilliset ohituskaistat tuoretuotteita kuljettaville rekoille, jotta tavara ei ehtisi nahistua odotellessa. Vaikka toiveet toteutuisivat, Britannian ero tuottaa silti isoja hankaluuksia.

– Olemme kaikki häviäjiä, sekä Euroopan että Britannian puolella. Britannian asukkaat eivät vielä tiedä, mitä ensi vuosi tuo tullessaan, Mesken sanoo, ja ennakoi hintojen nousua ja toimitusviiveitä paitsi kukille, myös vihanneksille ja hedelmille.

Täyttä selvyyttä tulevista rajamuodollisuuksista saadaan odottaa vielä pitkään.

EU-maiden johtajat hyväksynevät perjantaina suuntaviivat, joiden pohjalta Britannian kanssa ryhdytään neuvottelemaan EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Luonnoksen mukaan tuleva suhde on vapaakauppasopimus, jossa tavarakaupan tulliprosentti on nolla.

EU lähtee kuitenkin siitä, että alkuperämaasääntöjä kunnioitetaan. Se tarkoittaisi käytännössä rajatarkastuksia, joiden tarkoitus olisi varmistaa että kumpikaan osapuoli ei päästä kolmansien maiden tuotteita tullitta toisensa markkinoille.

EU korostaakin, että vapaakauppasopimus ei voi tarjota kaikkia EU-jäsenyyden etuja, eikä se voi olla verrattavissa sisämarkkinoilla mukana olemiseen. Britannian pääministeri Theresa Maykin on myöntänyt, että kauppa ei ole jatkossa kitkatonta.

– Toivon, että asiat pysyisivät ennallaan. Mutta en usko, että niin tapahtuu, sanoo Vianenin kukkatukun johtaja Judels.