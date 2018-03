Listasimme olympiamitalit 80-luvulta lähtien – Naapurimaat hiihtävät edellä, mutta mitä Suomen menestykselle tapahtui?

Kesäolympialaisissa Tanska on onnistunut kääntämään menestyksensä nousuun. Myös Ruotsin menestys kesäolympialaisissa on ollut notkahduksen jälkeen nousujohteista. Norja on ylivoimainen talvilajeissa, mutta kesäolympialaisissa menestys on huomattavasti heikompaa. Suomi on jäänyt naapurimaiden jalkoihin useissa kesäolympialaisissa viimeisen 20 vuoden aikana.

Yle grafiikka