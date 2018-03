Trumpin vaalivoiton taustalla toiminut analytiikkayhtiö tarjosi myös ilotyttöjä ja lahjusideoita – mistä Facebook-kohussa on kysymys?

Facebook-kohu lyhyesti Cambridge Analytica -yhtiön sanotaan käyttäneen Facebookin keräämiä tietoja ihmisten poliittiseen profilointiin.

Yhtiön tietojen avulla republikaanit pystyivät kohdistamaan vaalimainontansa täsmällisille kohderyhmille.

Facebookin mukaan Cambridge Analyticalla ei ollut lupaa tietojen käyttöön. Myös viranomaiset tutkivat mahdollisia laittomuuksia.

Channel 4 paljastaa, että Cambridge Analytican toimitusjohtaja ehdottaa myös seksiskandaaleja ja tekaistuja lahjuskohuja poliittisiksi aseiksi

Facebookin käyttäjätiedoista alkunsa saanut skandaali antaa lisää painoa väitteille, että Yhdysvaltain presidentinvaalin ja Britannian EU-eroäänestyksen voittajat hyödynsivät sosiaalisen median käyttäjien mielipiteistä tehtyjä pikkutarkkoja analyysejä.

Brittilehti Observer (siirryt toiseen palveluun) ja yhdysvaltalainen The New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoivat lauantaina, että Facebookin käyttäjätietoja oli mahdollisesti käytetty laittomalla tavalla.

Skandaalin uusin käänne on brittiläisen Channel 4 -TV-kanavan salaa kuvama video, jolla skandaaliin sekaantuneen yhtiön toimitusjohtaja näyttää tarjoavan myös prostituoitujen palveluksia ja korruptioansoja poliitikoille.

Poliittista profilointia tehtiin Facebook-tiedoilla

Facebook julkaisi vuonna 2014 Thisisyourdigitallife-sovelluksen, jolla käyttäjät saattoivat testata omaa ajatteluaan. 270 000 lähinnä yhdysvaltalaista käyttäjää latasi sovelluksen.

Sovelluksen keräämät tiedot hankki käyttöönsä analytiikkayhtiö Cambridge Analytica. Yhtiö oli kehittänyt ohjelman, jonka avulla sovelluksen keräämien tietojen avulla voitiin selvittää käyttäjän poliittisia mielipiteitä ja siten kohdistaa häneen poliittista mainontaa.

Cambridge Analytica käytti ohjelmansa kehittämisessä Cambridgen yliopistossa kehitettyä menetelmää. Yhtiöllä ja yliopistolla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Facebookin käyttäjätietojen hyödyntämisestä poliittisiin tarkoituksiin kertoi jo vuonna 2016 sveitsiläinen lehti Das Magazin, jonka uutisen kirjoittamiseen osallistui myös suomalainen toimittaja.

Cambridge Analytica on kuitenkin kiistänyt käyttävänsä Facebookista saatuja tietoja. Facebook on vahvistanut tietojen siirron tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), jossa se myös kertoi Cambridge Analytican ja Facebookin yhteistyön lopettamisesta.

Cambridge Analytican ja Facebookin yhteyden paljasti yhtiön entinen työntekijä Christopher Wylie, jonka mukaan sovellus keräsi tietoa jopa 50 miljoonasta ihmisestä. Laaja tiedonkeruu oli mahdollista, koska Thisisyourdigitallife esitti kysymyksiä myös käyttäjän ystävistä.

Facebook havahtui, tutkimuksia eri maissa

Vuonna 2016 Facebook huomasi, että Cambridge Analytica käytti massiivisessa määrin Facebookilta kerättyä dataa. Facebook määräsi, että data piti hävittää. Myös Thisisyourdigitallife-sovellus poistettiin käytöstä. Yhtiö ei kuitenkaan valvonut, että Cambridge Analytica olisi noudattanut määräystä, Wylie kertoo.

Facebook kertoo nyt palkanneensa tutkimusyhtiön selvittämään, onko sen keräämiä tietoja käytetty väärin.

Yhdysvalloissa syyttäjäviranomaiset tutkivat mahdollista tietosuojarikosta.

Britannian parlamentti on selvittämässä valeuutisia ja Venäjän väitettyä vaikutusta EU-eroäänestykseen. Parlamentti on kuullut myös Cambridge Analytican edustajaa. Tämä toisti kuulemisessa, ettei yhtiö ole omistanut tai käyttänyt Facebookilta saatuja tietoja.

Uusien tietojen valossa tämä lausunto vaikuttaa väärältä, ja parlamentti selvittää, onko edustaja antanut valheellista tietoa.

Britannian tietosuojavaltuutettu Elizabeth Denham on moittinut Cambridge Analyticaa siitä, ettei tämä ole ollut halukas yhteistyöhön.

Mikä on Cambridge Analytica?

Cambridge Analytican taustalla ovat muiden muassa presidentti Trumpin entinen neuvonantaja ja äärioikeistolaisen Breitbart News -uutissivuston perustaja Steve Bannon sekä Trumpia suurilla rahasummilla tukenut miljardööri Robert Mercer.

Cambridge Analytica mainostaa itseään yhtiönä, joka antaa huipputeknologian konsultointia. Yhtiö sanoo kykenevänsä voittamaan ääniä tarkasti määritellyiltä kohderyhmiltä ja suuntaamaan valituille kohdehenkilöille heidän ajatuksiinsa sopivia viestejä.

Yhtiö on kehuskellut auttaneensa Donald Trumpin vaalivoittoon. Cambridge Analytica oli myös Britannian EU-eroon johtaneen vaalikampanjan taustavoimana.

Cambridge Analytican yhtiörakenne on monimutkainen, kertoo The New York Times. Yhtiö on rekisteröity Yhdysvaltain Delawareen, mutta sen asiakaspalvelusta vastaa Britanniassa toimiva Strategic Communications Laboratory SCL Group. Molempien johdossa on Alexander Nix.

SCL Groupiin kuuluvalla SCL Elections -yhtiöllä on asiakkaita monissa maissa. Erityisen paljon asiakkaita löytyy Karibian saarivaltioista ja Afrikasta, missä yksityisyyden suojaa koskevat lait ovat heikkoja tai niitä ei ole lainkaan, ja joissa johtavat poliitikot antavat mielihyvin hallinnollista tietoa SCL:n käyttöön. Yhtiö on näissä maissa kehittänyt taitoaan suunnata viestejä hyvin tarkoin valikoiduille kohderyhmille, lehti kertoo.

Yhdysvalloissa kohteina ovat voineet olla esimerkiksi epävarmat demokraattiäänestäjät. Heille olisi voitu lähettää viestiä, joka olisi tehnyt heistä entistä epävarmempia.

Cambridge Analytica -yhtiön toimitusjohtaja Alexander Nix. Antonio Cotrim / EPA

Channel 4:n salavideo, Cambridge Analytican "muut palvelut"

Eilen maanantaina brittiläinen Channel 4 julkaisi uutisen (siirryt toiseen palveluun), salaa kuvaamistaan Alexander Nixin haastatteluista.

Channel 4:n toimittaja oli tekeytynyt Sri Lankassa asuvan vauraan perheen edustajaksi. Perhe halusi poliittista vaikutusvaltaa ja "edustaja" yritti ottaa selvää, millaisia palveluita Cambridge Analyticalla oli tarjota.

Kuluvan talven aikana toimittaja tapasi Nixin useita kertoja lontoolaisissa hotelleissa. Nix kertoi yhtiönsä olleen mukana kymmenissä vaaleissa ja saaneen aikaan hyviä tuloksia.

Toimittaja kysyi eräässä vaiheessa, voisiko Cambridge Analytica tarjota tietoa, jolla olisi haitallista vaikutusta poliittiseen vastustajaan.

– Me teemme sitä paljon, Nix kertoi.

– Tietojenkeruu on kiinnostavaa, mutta yhtä tehokasta voi olla se, että tekee virassa olevalle henkilölle tarjouksen, joka on liian hyvä ollakseen totta ja pitää huolen, että se tulee videolle. [...] Tällaiset taktiikat ovat tehokkaita, kun korruptiosta on välittömästi todiste videolla, Nix jatkoi.

Nix mainitsi esimerkkinä, että yhtiön työntekijät voisivat esittää vaikkapa rikkaita gryndereitä.

– He voisivat tarjota ehdokkaalle suurta rahasummaa hänen kampanjansa rahoittamiseksi vastineeksi vaikkapa jostain maa-alasta. Koko juttu olisi sitten videolla.

Nix ei tiennyt, että Channel 4 kuvasi ja äänitti kaikki hänen sanomisensa. Hänen ehdotuksensa menivät entistä pidemmälle. Nix esitti toisena vaihtoehtoa seksiskandaalia.

– Lähetä muutama tyttö ehdokkaan talolle. Meillä on paljon kokemusta tästä. Me voimme tuoda muutaman ukrainalaisen tänne lomalle, ymmärrätkö. [...] He ovat hyvin kauniita. Minusta sellainen toimii hyvin.

Nix huomautti "srilankalaiselle", että hän puhui vain hypoteettisesti.

– Älä kiinnitä liikaa huomiota siihen mitä sanon, koska annan vain esimerkkejä siitä, mitä on tehty ja mitä voidaan tehdä.

Kun Channel 4:n uutinen tuli julki, Cambridge Analytica kiisti jyrkästi, että Nix olisi esittänyt konkreettisesti mitään lainvastaista. Yhtiön mukaan toimittaja oli itse ottanut esiin laittomat ehdotukset, jolloin Nix oli "huumorimielessä" jatkanut keskustelua ja kannustanut asiakasta kertomaan tavoitteistaan.

Cambridge Analytican mukaan tapaamisten jälkeen osapuolet olivat jyrkästi eri linjoilla, eikä uusia tapaamisia järjestetty.

Yhtiön kommentit eivät ole onnistuneet hillitsemään kohua ja Cambridge Analytica on nyt monien selvitysten kohteena.