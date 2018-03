Peltsin kova vuosi -sarjan viimeisin jakso kuvattiin Ylä-Lapissa: Miehen kestävyys mitattiin 200 kilometrin hiihtovaelluksella

PULMANKIJÄRVI. Tunturien välistä kirkkaan auringon paisteen takaa ilmestyy verkkokalvoon pieni piste, joka etenee kohti määrätietoisesti. Hiihtäjän tunnistaa heti.

Mikko ”Peltsi” Peltola laittoi viikonloppuna kaiken likoon haastamalla itsensä hiihtovaelluksella. Hän lähti hiihtämään Ivalosta ja määränpäänä oli Suomen pohjoisin kylä, Nuorgam.

Kevyestä päivälenkistä ei ollut kyse, matkaa kertyi kaksisataa kilometriä.

– On tämä kova reissu! Ahkion vetäminen tällaisissa olosuhteissa ottaa sen 12-14 tuntia päivässä. Tässä on ollut sellaisia 40-50 kilometrin päiväetappeja. Kyllä se kovalta tuntuu, myöntää Peltola.

Henkisesti kovimmat paikat olivat Inarinjärven selkosilla missä rantaa ei horisontissa näy.

– Vasikkaselkä tuntui loputtomalta. Fyysisesti se ei ollut niin raskasta kuin tämä tunturilla ylös alas meno, mutta henkisesti raskain osuus oli Inarinjärvellä, kuvailee Peltola haasteitaan.

Kuvaaja nappaa tunnelmapätkiä Peltsiltä hiihtovaelluksen etenemisestä. Ville-Riiko Fofonoff / Yle Sápmi

Kova vuosi –sarjaa kuvataan pienellä porukalla

Peltsin etenemistä seurasi viiden henkilön huolto- ja kuvausryhmä. Ryhmä liikkui kahdella moottorikelkalla Peltsin mukana. Ohjelma on käsikirjoitettu valmiiksi, mutta reissuilla sattuu ja tapahtuu, kertoo ohjaaja Niina Raitanen.

– Ensimmäinen kommellus oli se, että Peltsillä oli vääränlaiset sukset mukana. Lumi tarttui niin sitkeästi pohjiin kiinni, että lopulta Peltsi joutui ottamaan kuvaajan lumiliukukengät. Sitten matka alkoi taas etenemään, kertoo Raitanen.

– Nämä ovat pitkiä suorituksia, aina voi sattua kaikenlaista, sitten mennään vain tilanteen mukaan.

Huoltojoukot valmistautumassa Peltsin taukoa varten. Trangialla keiteltiin porokeittoa. Ville-Riiko Fofonoff / Yle Sápmi

Tapahtuisi mitä hyvänsä, rekeen Peltsi ei nouse vaan etenee lihasvoimin joka metrin

Sillä välin, kun tv-tähti lykkii eteenpäin, ryhmä siirtyy kelkalla pienen välimatkan päähän odottelemaan Peltolaa. Kameramies kahlaa hiihtäjää vastaan, kuvaa tunnelmapätkät. Odotellessa huoltoryhmä keittelee trangialla sopat, kahvit ja voitelee valmiiksi voileivät. Peltola istahtaa hetkeksi ruokailemaan, sitten on taas jatkettava matkaa.

Entä jos Peltsi sippaa, nostetaanko mies moottorikelkan perärekeen ja vedetään eteenpäin?

– Ei Peltsi tuohon kelkkaan tule. En usko, ei, vakuuttaa ohjaaja Niina Raitanen.

– Välillä hän tietenkin vähän väsyy, mutta silloin me lempeästi kannustamme häntä eteenpäin ja tankkaamme entistä tiuhempaa tahtia.

Lyhyen ruokatunnin jälkeen on jatkettava matkaa. Tässä vaiheessa määränpäähän, Nuorgamiin oli matkaa reilut kaksikymmentä kilometriä. Ville-Riiko Fofonoff / Yle Sápmi

Norjalaisilla on Lars Monsen, suomalaisilla Peltsi

Kun Peltsiä vertaa Norjan kuuluisaan seikkailijaan, Lars Monseniin, hymy ylettyy korviin asti. Monsen on Peltolan suuri esikuva, hän on katsonut paljon Monsenin ohjelmia ja viehättynyt niiden todellisesta erähenkisyydestä.

– On kohteliaisuus verrata minua häneen. Hän on idolini, kova retkimies! Kerran olimme Norjassa kuvaamassa ja siellä paikallislehti kirjoitti, että Suomen Monsen on täällä. Minulle tuli valtavan hyvä mieli siitä.

– Jos sellaisella tittelillä haluaa minut esitellä, otan sen kainosti vastaan.

Mikko "Peltsi Peltola ihaili hetken Kaldoaivin kauneutta. Ville-Riiko Fofonoff / Yle Sápmi

”Ihmiset tykkäävät katsoa, kun joku muu pistää itsensä likoon, ettei niiden itse tartte”

Tällaisille extreme-ohjelmille on kysyntää ja siksi Peltola jaksaakin kerta toisensa jälkeen haastaa itsensä ja hankkia elantonsa näin.

– Tämä on valtavan mukavaa, niistä muutamista vaikeista hetkistä huolimatta. Tätä on kiva tehdä ja suunnitella, jälkeenpäin tätä on kiva katsoa.

– Minä olen saanut ihmisiltä hirveästi palautetta, että ne tykkää katsoa kun joku muu pistää itsensä likoon, ettei niiden itse tartte.

– Uskon, että tällaiset ohjelmat ovat suosittuja, kun katsoo meidän katsojalukuja ja ylipäätään sitä porukkaa, joka lähtee noihin juttuihin mukaan.

– Aika moni seurasi mua reaaliaikaisesti netissä GPS-lähettimen kautta, että missä mä kuljin. Väittäisin, että on aika suosittua, lopettaa Peltola.

Monen päivän hiihtovaellus läheni loppuaan ja loppukiri alkoi. Ville-Riiko Fofonoff / Yle Sápmi

Seuraavaksi Peltsi haastaa itsensä maastopyöräilyssä

Aiemmat Peltsin tv-ohjelmat ovat keränneet aina puoli miljoonaa katsojaa tv:n ääreen. Tähän mennessä Peltola on tehnyt useita eri erähenkisiä ohjelmia kuten "Peltsin Lappi."

Nyt kuvattu jakso on osa kuuden jakson kokonaisuutta, ”Peltsin kova vuosi.” Sarjan ideana on, että vuoden aikana Peltsi haastaa itsensä kuudessa eri extreme-lajissa. Nyt takana on jo 150 kilometriä merimelontaa ja polkujuoksua 140 kilometriä. Hiihtovaellus on sarjan kolmas haaste. Toukokuussa kuvataan seuraava haaste, maastopyöräily.

Nyt Saamenmaalla kuvattu hiihtohaaste on nähtävillä TV 2:lla 22.4.2018 ja Yle Areenassa samana päivänä heti aamusta.