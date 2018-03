Häät linnassa ja tontti Instagram-kilpailun voittajalle – Hämeenlinna kosiskelee nyt nuoria pareja

Häätilaisuus 30 hengelle Hämeen keskiaikaisen linnan Linnantuvassa tarjoiluineen ja ohjelmineen, keskiaikavaatteet lainaksi koko juhlaväelle, 30 ranneketta keskiaikafestivaaleille, kampaukset, meikki, morsiuskimppu, korulahjakortti, hääkuvaus ja hääyö Vanajanlinnassa. Päälle Hämeenlinnasta ilmainen omakotitontti, johon saa talopaketin 18 prosentin alennuksella. Mittavan palkinnon saa se pari, jonka minuutin mittainen Instagram (siirryt toiseen palveluun)-video kerää kisassa eniten tykkäyksiä.

Hämeenlinna yhteistyökumppaneineen satsaa tänä vuonna isosti nuorten parien huomion kiinnittämiseen. Häät linnassa (siirryt toiseen palveluun) -kampanjan media- ja toteutusbudjetti on noin 50 000 euroa. Yhteistyökumppanien ja kaupungin lahjoittamien palkintojen arvo on enimmillään noin 55 000 euroa, jos pari valitsee seitsemästä tonttivaihtoehdosta kalleimman.

Seppo Kärki / Linnan Kehitys Oy

Hämeenlinna halutaan tällä repäisyllä nostaa puheenaiheeksi. Markkinoinnin tavoitteena on toteuttaa isompia kokonaisuuksia, jotka herättävät huomiota, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kati Tiitola Linnan Kehitys Oy:stä.

– Neljä viidestä muuttajasta on tutkimusten mukaan alle 35-vuotiaita. He muuttavat eniten ja siihen kohderyhmään mekin haluamme pureutua. He ovat kaupungin kasvun kannalta tärkeä kohderyhmä ja sen takia me heitä puhuttelemme.

Hämeenlinna ratsastaa keskiaikabuumilla

Yksi ainutlaatuinen keskiaikainen kohde on nostettu kampanjan mainosvideoon. Helsingin rautatieaseman screenillä pyörii parhaillaan video, jossa hääpukuinen nainen ratsastaa valkealla ratsulla kohti talvista Hämeen linnaa. Tiitola toivoo hääkampanjan herättävän paitsi kiinnostusta, myös tunteita.

– Häät ovat romanttinen, positiivinen asia. Meidän pitäisi herättää tunteita niissä ihmisissä, joiden haluamme tänne muuttavan.

Kaupunkimarkkinointi on osa kaupungin kehittämistä. Häiden positiivisuuden ja romantiikan vetovoimaan luotetaan Hämeenlinnassakin. Seppo Kärki / Linnan Kehitys Oy

Keskiaika tai sen tunnelma on nyt suosittua, ja Hämeenlinnassa uskotaan, että juuri keskiajasta kiinnostuneita pareja tulee mukaan kilpailuun – onhan hääpäivä juuri keskiaikafestivaaliviikonloppuna. Häät tehdään silti parin toiveiden mukaan, ja myös sateenkaarihäät tai minkä tahansa uskontokunnan tai kirkkoon kuulumattoman parin häät onnistuvat.

Tunnettuus vaatii tekoja

Kampanjan onnistumista mitataan sillä, paljonko Hämeenlinnasta ryhdytään puhumaan. Tavoitelukuja ei kerrota, mutta tunnettuuden nuorten keskuudessa uskotaan kasvavan. Sitä mitataan mielikuvamittauksella muutaman vuoden välein. Tänä vuonna on tarkoitus lähettää kysely myös poismuuttaneille.

– Me ollaan kolmatta täyttä toimintavuotta tekemässä kaupunkimarkkinointia ja ollaan tehty hyviä tekoja, ja tämä on paras teko tähän mennessä. Messuillakin käydään ja esitteitä tehdään, mutta uskomme enemmän tekoihin. Täytyy tehdä tekoja, joista ihmiset pääsevät puhumaan, ei niinkään vanhanaikaisia mainoskampanjoita, linjaa Kati Tiitola.

Hämeenlinna on turvallinen ja sijainniltaan "ihan lähellä", niin kuin kaupunki itseään markkinoi. Mutta niin on moni muukin paikka Suomessa. Löytyykö riittävästi erottautumisen tekijöitä?

– En löydä täältä mitään negatiivista. Minua vain harmittaa, miksi ihmiset eivät tänne helpommin muuta. Minun tehtävänäni on johtaa sellaisia tekoja, että ihmisten rohkeus nousisi valita Hämeenlinna asuinkaupungikseen.

Vaikka palkintotontin voi halutessaan myydä, ellei Hämeenlinnaan muuttaminen maistu, niin Tiitolan mielestä Hämeenlinnassa on paljon parempi asua kuin jossain Helsingin lähiössä.

– Siitä voin mennä vaikka takuuseen ja antaa osoitteeni ja puhelinnumeroni, että mulle voi tulla kotiin juttelemaan, tervetuloa! Tiitola toivottaa nauraen.