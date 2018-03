Vakuutus ei yleensä korvaa, jos katto romahtaa lumen painosta – "Pitäisi kestää, jos ne on kunnolla tehty"

Rautalampi

Ismo Norosen oli tarkoitus mennä tänään pudottamaan lumia perheyrityksensä huonekalutehtaan katolta. Lumien pudottelu on kuulunut Sepon Kalusteen toimitusjohtajan jokavuotisiin töihin, vaikka viime vuosina pudotettavaa ei olekaan paljon ollut.

Tänä talvena kattojen lumikuormat ovat kuitenkin olleet painavia. Suomen ympäristökeskus varoitti viimeksi perjantaina (siirryt toiseen palveluun), että hallien omistajien kannattaisi poistaa puolimetrisetkin lumikerrokset katoilta.

Esimerkiksi juuri Rautalammin seudulla lumikuorma on tällä hetkellä 140 kiloa neliömetriltä, eli lähes kaksinkertainen viime talveen verrattuna. Senkään ei pitäisi olla katoille liikaa, mutta vahinkoja on silti tapahtunut. Pelkästään Pohjois-Savossa on tullut alas vuorokauden aikana kolmen hallin katot. Torstaina puolestaan romahti Duudsonit-sisäaktiviteettipuiston katto Torniossa.

– Hallien pitäisi kestää, jos ne on kunnolla tehty, mutta tunnetusti hallit ovat riskissä romahtaa jo 100 kilon kuormasta [neliötä kohti] alkaen, johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Maanantai-iltana Ismo Noroselle selvisi, miksi lumikuormasta oli varoitettu. Noronen ja hänen kollegansa olivat tapahtumahetkellä perheyrityksen myymälässä, kun tuotantotilojen puolella rysähti kuin pommi, paineaalto paiskasi myymälän ovet auki ja tiputti kukat lattialle.

– Se oli aika paha järkytys. Onneksi tuotantotilojen puolella ei ollut ketään, hän sanoo nyt, päivää onnettomuuden jälkeen.

"Rysähti kuin pommi." Tältä Sepon Kalusteen tiloissa näytti päivää kattovahingon jälkeen. Matti Myller / Yle

Lumien alle jäi vanuvarasto, viikon käytössä ollut valokuvausstudio ja muun muassa uusi sohva, joka odotti kuljetusta ostajalle Vantaalle. Noronen arvioi, että vahingot nousevat karkeasti 100 000 euroon ja siihen tulevat päälle vielä tuotannon pysähtymisestä tulevat tappiot.

Noronen ei vielä tiistaina tiennyt, korvaako vakuutus vahinkoja. Yleensä vakuutus ei kuitenkaan tämäntyyppisiä vahinkoja korvaa, selviää Ylen LähiTapiolalle, OP:lle, Ifille ja Fennialle tekemästä kyselykierroksesta.

Vakuutusyhtiöiden mukaan lumentulo on jokavuotinen ilmiö, eikä vahingon syy ole ennalta-arvaamaton. Lumien pudottaminen katolta on kiinteistön omistajan tehtävä. Tämän vuoksi vakuutus ei pääsääntöisesti korvaa lumen painosta rakennukselle aiheutunutta vahinkoa – ainakaan omakotitaloissa.

Jotkin yritysvakuutukset voivat korvata kattovahinkoja. Esimerkiksi Ifistä kerrotaan, että tapauksessa, jossa lunta tulee lyhyessä ajassa niin paljon, ettei sitä ehditä pudottamaan normaalilla varautumisella, yritysvakuutus voi korvata vahingot luonnonilmiöturvasta.

Ismo Noronen selvittää nyt, korvaako vakuutus huonekalutehtaan kärsimiä vahinkoja. Matti Myller / Yle

SYKEn Bertel Vehviläisen mukaan turvallisesti järjestetty lumenluonti on paras vakuutus. Hallien omistajien kannattaa poistaa lumet katoilta jo siinä vaiheessa, kun lunta on puoli metriä tai enemmän.

Vehviläisen ohje koskee nimenomaan hallinomistajia – omakotitalojen omistajien ei pidä hänen mukaansa mennä katolle "missään tapauksessa" ainakaan romahtamisen pelossa. Jos omakotitalossa on vaara, että lunta voi pudota katolta alhaalla olevien päälle, lumien pudotus pitää hoitaa turvallisesti tai siihen pitää palkata ammattilainen.

Sepon Kalusteen toimitusjohtaja Ismo Noronen sanoo yllättyneensä, kun kävi onnettomuutta seuraavana päivänä tutkimassa tehtaan ehjäksi jääneitä katto-osia. Lunta oli enemmän kuin mitä Noronen olisi monen vähälumisen talven jälkeen osannut odottaa.

– Se on niin petollinen tuo yläkatto, ettei sinne aina näe, mitä siellä on. Siellä oli pahimmoilleen yli metri lunta. Ilmeisesti se kostea lumi, joka tuli maanantaina aamupäivällä, oli liikaa, hän harmittelee.

Ilkka Maksimaisen mukaan romahtamisriski koskee teollisuusrakennuksia, ei omakotitaloja. Matti Myller / Yle

Ympäristökeskus ennustaa, että kattojen lumikuorma jatkaa kasvamistaan (siirryt toiseen palveluun) tämän viikon loppupuolella varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Pahinta olisi, jos runsaiden lumikuormien päälle saataisiin runsaasti vesisadetta, sanoo vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

– Jos ilma vain lämpenee, se ei oikeastaan muuta lumen painoa, mutta jos sattuisi äkkiä satamaan vettä runsaasti, lisävesi jää lumeen kiinni ja kuorma kasvaa.