Lahdessa alkaa yli sadan miljoonan sairaalaurakka – leikkaussalit, synnytysyksikkö ja vuodeosastot uusiin tiloihin

Päijät-Hämeen keskussairaalaa on uudistettu jo vuosien ajan. Nyt edessä on sairaalaremontin mittavin urakka, kun sairaalan leikkaus- ja vuodeosastot sekä synnytysyksikkö saavat kokonaan uudet tilat. Uuden sairaalasiiven rakentaminen on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2019.

Jatkossa leikkaukset keskitetään yhteen keskusleikkausyksikköön, jonka välittömään läheisyyteen tulee tilat välinehuollolle. Äitiyspoliklinikka, synnytyssalit sekä vastasyntyneiden ja naistentautien osastot sijoitetaan samaan rakennukseen. Myös sairaalan aikuisvuodeosastoille rakennetaan uudet tilat ja jatkossa osastot ryhmitellään jatkossa erikoisaloittain.

Uutta tilaa rakennetaan yli 30 000 neliömetriä. Uuden rakennuksen tieltä puretaan vanhaa tilaa reilut 4 000 neliötä. Rakennuskustannukset ovat 97,2 miljoonaa euroa ja varustamis- ja kalustuskustannukset noin 30 miljoonaa.

Rahoitusta etsitään vielä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialajohtaja Juhani Sandin mukaan urakan rahoitus on vielä auki.

– Käytännön mahdollisuudet ovat leasing-tyyppiset rahoitusratkaisut tai taselaina. Toiveena on, että saamme kevään kuluessa tai viimeistään alkukesästä tarvittavat päätökset. Käytännössä kaivinkoneet pääsisivät työmaalle alkuvuodesta 2019 ja jos kaikki menee, niin kuin suunnitellaan, potilaat siirtyvät uuteen rakennukseen kesälomien jälkeen 2022.

Päijät-Hämeen keskussairaala on Suomen toiseksi suurin keskussairaala. Vuoden aikana sairaalassa käy noin 120 000 ihmistä. Työntekijöitä on noin 2 900.

Sairaalan vanhimmat osat ovat vuodelta 1976 ja niiden talotekniikka on tullut tiensä päähän. Sairaalaa on uudistettu viime vuosina kymmenillä miljoonilla euroilla. Viimeisin remontti valmistui vuonna 2016, kun sydänkeskus ja fysiatria saivat uudet tilat. Uusissa tiloissa toimivat myös päivystyskeskus Akuutti 24 ja päiväkirurgian osasto.