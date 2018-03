Inge ja Jørgen laittoivat roponsa tuulivoimaan, ja nyt Tanskan ekosaari houkuttelee nuoria perheitä – "Voimala lakkaa ärsyttämästä, kun se tietää rahaa"

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Tanskalainentaikatemppu Samsøn saarella on käsissään maailman halutuin vientituote – onnistunut siirtymä uusiutuvaan energiaan. Miksi se ei leviä? Julkaistu 25.3.2018 Teksti Jani Parkkari, kuvat Antti Haanpää, suunnittelu ja toteutus Eetu Pietarinen ja Eemeli Martti Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

SAMSØ Karvalakin alta pilkistää vuotava nenä. Se osoittaa kohti pellolla siintävää tuulivoimalaa.

Maanviljelijä Jørgen Tranberg puristaa rohtuneet huulensa yhteen ja sylkäisee. Eiköhän lähdetä.

Rapa irtoaa Tranbergin saappaista, kun hän kipuaa ylös tikapuita. 120 askelmaa myöhemmin kumisaapas tömähtää tuuliturbiinin konehuoneen lattialle. Tranberg vetää henkeä ja viittoo toimittajaa kyykistymään vaihdelaatikon viereiseen koloon.

– Showtime! isäntä huikkaa.

Paineilma nytkäyttää lattialla kulkevia letkuja. Konehuoneen metalliset suojavisiirit alkavat avautua majesteettisen hitaasti.

Niiden takaa paljastuu Samsøn saari, Tanskan näyteikkuna tulevaisuuteen.

Kumpuilevan saaren profiilia hallitsevat valkoiset tuulivoimalat. Pitkä rivi pyöriviä lapoja jatkuu kilometrien päähän alaville pelloille. Meren horisontista voi erottaa lisää tuulivoimaloita. Taloja on harvakseen siellä täällä, kattojen päällä välkehtii aurinkopaneeleja.

Parin kilometrin päässä näkyy lämpövoimala. Sen sisällä palaa paikallisten maanviljelijöiden tuottama olki.

Jyllannin itäpuolella sijaitseva Samsø saa kaiken muun paitsi liikenteeseen kuluvan energian uusiutuvista luonnonvaroista: auringosta, tuulesta ja biomassasta. Tätä pakettia kunta esittelee mieluusti ulkomaisille vieraille.

Myytävä tuote on ekologisuus, onnistuminen ja kansalaisten tuki muutokselle. Myydä ei tosin juuri tarvitse. Ilmastonmuutoksen aikakaudella tällaisille ratkaisuille riittää kysyntää.

Samsø onkin houkutellut satoja päättäjiä ja virkamiehiä ympäri maailman tutustumaan saaren menestystarinaan. Kysymys kaikilla vierailla on aina sama: Voiko tämän mallin siirtää meille?

Maanviljelijä Jørgen Tranberg on myös energiayrittäjä. Antti Haanpää / Yle

Vastaaminen tähän ei ole helppoa. Ensin täytyy ymmärtää, mitä 3 700 asukkaan saaressa oikein on tapahtunut. Miksi siirtyminen uusiutuvaan energiaan on onnistunut juuri täällä?

Tranberg ei tahdo kuulla kysymystä, sillä tuulivoimalan humina peittää alleen kaikki sanat.

Energiayrittäjää melu ei haittaa.

– Sehän on rahaa!

Maataloudesta ja turismista elävälle Samsølle 1990-luku oli vaikeaa aikaa. Paikallinen teurastamo sulki ovensa jättäen kymmeniä ihmisiä työttömäksi. Myös lauttalippujen hinnat nousivat, ja yhä useampi viikonloppulomailija päätti jäädä mantereelle.

Samaan aikaan maatilat kasvoivat, ja moni pientilallinen joutui lopettamaan. Asumiskulutkin nousivat, sillä suurin osa taloista lämmitettiin 90-luvulla mantereelta tuodulla öljyllä, joka kallistui vuosi vuodelta.

Kaikki tämä alkoi johtaa kiihtyvään muuttotappioon. Nuoret menivät mantereelle opiskelemaan kuten aina ennenkin, mutta entistä harvempi palasi takaisin. Tulevaisuus vanhusten asuttamalla kalliilla saarella ei houkutellut.

Vuosi 1997 oli käännekohta. Samsø voitti tuolloin Tanskan hallituksen julistaman ympäristökilpailun. Siitä tuli kokeilukunta, joka lähti tavoittelemaan energiaomavaraisuutta uusiutuvilla luonnonvaroilla.

70-luvun öljykriisi oli saanut Tanskan kehittämään tuulivoimaa ensimmäisten joukossa Euroopassa. Samsøssa tämä projekti haluttiin viedä niin pitkälle kuin mahdollista.

Ensimmäiset saarelaiset innostuivat hankkeesta ympäristösyistä, mutta enemmistön sai liikkeelle raha.

Pilottihankkeeseen palkattiin alkuvaiheessa yksi työntekijä. Søren Hermansenin ensimmäinen tehtävä oli mennä esittelemään projektia paikallisille suurtilallisille, jotka tarvitsivat paljon energiaa.

Søren Hermansen johtaa Energiakademi-ajatushautomoa. Antti Haanpää / Yle

– Jokainen maanviljelijä tiesi, kuinka tukala saaren tilanne oli. Kaupat ja koulut alkoivat mennä kiinni, Hermansen muistelee.

– Esitin, että vaihtoehto olisi siirtyä vihreään talouteen, joka voisi laskea energiakuluja ja luoda työpaikkoja. Biomassalle tarvittaisiin tuottajia ja tuulivoimaloille maita.

Maailmanparannusta myyntipuheeseen ei sisältynyt, sillä saaressa varttunut Hermansen tunsi yleisönsä. Maanviljelijän pöydässä tärkeintä oli pysyä tekniikassa ja talousluvuissa.

– Se ei ollut mitään hippipuhetta, kaukana siitä, Hermansen sanoo nyt.

Lähestymistapa oli saarelaisten mieleen, ja tuulivoimaloille haettiin lopulta enemmän lupia kuin niitä myönnettiin. Pankit katsoivat lainahakemuksia suopeasti, sillä riskit olivat pienet. Valtio kun takasi kymmenen vuoden siirtymäajan, jolloin sähköstä maksettiin aavistuksen yli markkinahinnan.

Ensimmäiset tuuliturbiinit nousivat saarelle hieman ennen vuosituhannen vaihdetta.

Alle kymmenessä vuodessa Samsø saavutti pisteen, jossa se tuotti energiaa enemmän kuin tarvitsi. Ylijäämä myydään mantereelle. Vienti kompensoi saarelaisten autojen ja yhteyslauttojen polttoainepäästöt, joten kunnasta on tullut hiilineutraali.

Nykyään Søren Hermansen johtaa julkisin varoin rahoitettua Energiakademi-ajatushautumoa, joka jatkaa Samsøn kehittämistä ja pyrkii levittämään saaren tarinaa.

Juuri nyt hän piirtää paperille isoa ympyrää instituutin avarassa neuvotteluhuoneessa.

Keskellä ympyrää on ongelma: iso, ruma ja meluava tuulivoimala. Ympyrän kehällä on pieniä taloja, niiden sisällä pieniä vihaisia tikku-ukkoja. He eivät pidä tuulivoimasta.

Samsøssa tähän universaaliin ongelmaan on keksitty verrattain yksinkertainen ratkaisu: omistaminen.

– Tuulivoimalan melu lakkaa ärsyttämästä, kun se tietää rahaa. Se on melkein kuin taikuutta, Hermansen sanoo hymyillen.

Se ei ollut mitään hippipuhetta, kaukana siitä. Søren Hermansen

Useat tutkimukset tukevat tätä taikatemppua. Niiden mukaan ihmisten asenteet tuulivoimaloita kohtaan vaikuttavat merkittävästi siihen, miten häiritseväksi voimaloista lähtevä ääni koetaan.

Samsøssa asukkailla, joiden elämään voimala vaikuttaa, on etuosto-oikeus tuulivoimalan osakkeisiin.

Siitä huolimatta myös Samsøssa voimaloiden sijainnista jouduttiin käymään pitkiä neuvotteluita. Hermansen kutsuu prosessia kahvidiplomatiaksi.

– Tiesimme melkein talokohtaisesti, mitä missäkin kylässä puhuttiin. Tärkeintä oli ottaa kaikkien vaatimukset huomioon ja löytää jokin kaikille sopiva kompromissi, hän sanoo.

Siinä kului aika paljon kahvia.

Samsøssa on tilaa sekä karjalle että tuulivoimalle. Antti Haanpää / Yle

Tuulivoiman omistamisen tapoja on Samsøssa useita. Osa voimaloista on paikallisten energiaosuuskuntien käsissä, osan omistavat yksittäiset maanomistajat tai yritykset. Muutaman omistaa kunta suoraan.

Tuulivoimaloista 90 prosenttia on joko suoraan tai välillisesti asukkaiden omistamia. Puuhakkeella ja oljella toimivat neljä lämpövoimalaa pyörivät nekin pääasiassa osuuskuntien voimin. Aurinkopaneelien asentaminen on jokaisen asukkaan oma päätös.

Maailmalla yhteisomistajuus ja jakamistalous ovat nousevia trendisanoja. Mutta Samsøssa ajatus yhteisestä omistuksesta ei ole uusi, vaan ikivanha.

Maataloudessa yhteistoimintaa on harjoitettu iät ja ajat. Enää sadonkorjuita ei tehdä talkoovoimin, mutta puimureita lainataan Samsøssa yhä edelleen. Nyt naapurista saadaan myös sähköä.

Koska Samsø on saari, sillä on myös pitkä yksin pärjäämisen ja omavaraisuuden perinne. Taloudellisten riippuvuuksien aikakausi on saapunut Samsøhon vasta modernin ajan, polttomoottoreiden ja sähkön myötä.

Tranebjergin kylänraitilla on maaliskuussa hiljaista. Antti Haanpää / Yle

Ajatus itse tuotetusta energiasta tuntuu istuvan hyvin vanhaan saaristolaishenkeen. Nykyään sitä voisi kutsua myös nurkkakuntaisuudeksi, haluksi kääntää selkä levottomalle maailmalle.

– Moni täällä ajattelee, että on parempi tuottaa energiaa itse kuin lähettää rahaa Lähi-itään öljyn ostamiseksi, Søren Hermansen sanoo.

Samsøn energiavallankumouksesta on kirjoitettu lukuisia tutkimuksia ja raportteja. Kaikissa niissä korostuu yhteisöllisyys.

Maaliskuisena arkipäivänä tätä yhteisöä on vaikea nähdä. Kirkonkylän kaduilla ulvoo hyinen viima, ja monet liikkeet ovat kiinni. Ketään ei näy missään.

Yhteisö on kuitenkin olemassa. Juuri se houkutteli Kasper Gaardin muuttamaan neljä vuotta sitten Samsøhon ja perustamaan saarelle oman ravintolan. Samsø tuntui Gaardista manner-Tanskaa paremmalta paikalta elää ja kasvattaa lapsia, sillä saari tarjosi yhteiset pelisäännöt.

Minkälaiset?

– No, täällä ei voi olla kusipää. Se on se juttu, Gaard naurahtaa kotisohvallaan.

Ihmisten välinen luottamus on harvinainen luonnonvara. Samsøssa luottamusta riittää, mikä edesauttaa energialaitosten yhteisomistamista. Sopimuksia on helpompi tehdä, jos ei koko ajan tarvitse pelätä tulevansa huijatuksi.

Kun Gaard muutti saarelle, myös hän sai pian soiton. Julkkisravintoloitsijalta kyseltiin kiinnostusta asunnon energiakartoitukseen ja osuuskuntatoimintaan.

– Se ei ollut sillä tavalla myymistä, koska tässä on kyse yhteisestä asiasta, joka koskee meitä kaikkia. En kokenut sitä mitenkään painostavaksi, Gaard sanoo.

Totta kai saaren vihreä imago vaikutti päätökseen jäädä. Kasper Gaard

Paperit jäivät kuitenkin tuolla kertaa tekemättä. Gaard odottaa, että akkuteknologiassa tapahtuisi lähivuosina läpimurto, joka mahdollistaisi energian varastoimisen omaan käyttöön. Kun tämä tapahtuu, oman pienen tuulivoimalan rakentaminen voisi olla hänestä paras vaihtoehto.

Kasper Gaardin isoisä oli lähtöjään Samsøsta, mutta ravintoloitsija itse tutustui saareen vasta aikuisiällä muutettuaan sinne kausitöiden perässä. Päätös karistaa kaupunkipölyt ja muuttaa pysyvästi maaseudun rauhaan oli Gaardille helppo.

– Totta kai saaren vihreä imago vaikutti päätökseen jäädä. Tuntuu mukavalta asua kunnassa, joka välittää tosissaan ympäristöasioista, Gaard miettii.

Kasper Gaardin kasvattamat kanat päätyvät ravintoloitsijan omalle lautaselle. Antti Haanpää / Yle

Tällä mukavuudella on kuitenkin hintansa.

Yksi voimaloiden yhteisomistuksen sivuvaikutus on vaivannäkö. Sen tietää hyvin kiinteistönvälittäjä Inge-Dorthe Larsen, tuulivoimaloita omistavan osuuskunnan toimitusjohtaja.

Volkswagenin ovi pamahtaa kiinni ja puhe alkaa.

– Eikö kukaan ole puhunut teille turbiini numero seitsemästä? Eikö? Jaa. No, se oli oikea katastrofi. Kaikki meni. Sehän siis hajosi ihan täysin. Nyt se taas toimii, mutta oli siinä hommaa, Larsen huokaa.

– Ja nämä isot yritykset... Ei niiden kanssa korvauksista neuvotella niin kuin jossain huonekalukaupassa. Mitään eivät myönnä, sen sanon, koskaan et saa kaikkea takaisin. Jotain saat, mutta et taatusti kaikkea. Ei me täällä Samsøssa haluta sanoa, että asiasta riideltiin, mutta olihan se nyt sellaista. Hei, käänny tästä vasemmalle!

Auton keula kääntyy osoittamaan kohti rantaa. Larsen on luvannut näyttää osuuskunnan merellä olevat tuulivoimalat.

– Sanotaan, että osuustoiminta on helppoa, mutta eihän se nyt ole. Pitkä prosessi se on, ja siinä pikkuhiljaa oppii. Aluksi oli vaikea lähteä mukaan, koska eihän kukaan meistä kyläläisistä ymmärtänyt mitään tuulivoimasta, saati sitten energiamarkkinoista. Tai ymmärsi sen verran, mitä laskussa luki.

Ei me täällä Samsøssa haluta sanoa, että asiasta riideltiin, mutta olihan se nyt sellaista. Inge-Dorthe Larsen

– No, sitten on tietysti nämä asiantuntijat. Mutta kun on kolme asiantuntijaa, ja ne kaikki sanovat eri asiaa. Ketä siinä uskoa? Juu, jatka tästä suoraan eteenpäin.

Aurinko välähtää sivupeilissä.

– On tämä rahan puolesta kannattanut, mutta monen asian olisi voinut tehdä toisin. Ja se neuvottelun määrä, huh! Ja siis ihan kaikilla tasoilla. Olin kaksi kautta kunnanvaltuustossa ja sehän oli kovaa vekslaamista.

– Konservatiivipuolueen jäsenet, hehän vastustivat kunnan lähtemistä mukaan energiabisnekseen ja äänestivät lopulta vastaan. Kyse oli kai periaatteesta, että kunnan ei pitäisi sotkeutua yritystoimintaan. No, sitten kun tämä lähti vetämään, niin nehän ostivat itse samoja osakkeita! Vaikka olivat äänestäneet vastaan! Joo, aja tuohon vain.

Inge-Dorthe Larsen pyörittää päivätöidensä ohella energiaosuuskuntaa. Antti Haanpää / Yle

Inge-Dorthe Larsen kävelee puiden reunustamaa polkua pitkin tutulle rannalle. Hän ei enää muista, minkälainen maisema oli ennen tuulivoimaloita.

Merellä siintää turbiini numero seitsemän.

– Näetkö? Korjauksen jälkeen se on vähän isompi kuin muut.

Merelle sijoitettujen tuulivoimaloiden lavat yltävät 103 metrin korkeuteen. Antti Haanpää / Yle

Kunnanjohtaja Marcel Meijer katsoo ulos työhuoneensa ikkunasta. Kunnan työntekijöiden uudenkarheat sähköautot ovat siistissä rivissä parkkikatoksen alla.

Aurinko vain ei ole tänään antelias. Autokatoksen päällä mustat aurinkopaneelit heijastavat tummia pilviä.

Huono päivä energiakunnassa? Ei nyt ihan niinkään.

– Minun suurin ongelmani on peurojen häätäminen mansikkamaalta. Se on kovin toista kuin Amsterdamissa, syntyjään hollantilainen Meijer naureskelee.

Hän ei osaa arvioida, kuinka monta uutta työpaikkaa kunnan energiasektorin uudistaminen on luonut. Kun asuntojen öljylämmityksestä alettiin luopua, paikalliset putkimiehet pelkäsivät töidensä puolesta. Nyt samaiset putkimiehet asentavat ilmalämpöpumppuja, huoltavat keskuslämmitysjärjestelmiä ja neuvovat asukkaita energiansäästössä.

Kokonaisvaikutus on vähän plussan puolella, jos otetaan huomioon turismi. Marcel Meijer

– Osa vanhoista työpaikoista katosi, mutta tilalle syntyi uusia. Kokonaisvaikutus on vähän plussan puolella, jos otetaan huomioon turismi, Meijer sanoo.

Hän kertoo, että yksi energiamuutoksen odottamaton sivuvaikutus on ollut siitä syntynyt oheistalous.

Osuuskuntien yhteen tuomat ihmiset ovat perustaneet saarelle muun muassa oman laajakaistayrityksen, joka tarjoaa verkkoyhteyksiä edullisemmin kuin mantereella toimivat yritykset. Myös erilaiset ruokapiirit yhdistävät nyt kotitalouksia, maanviljelijöitä ja paikallisia ravintoloita.

Samsøn kunnanjohtaja Marcel Meijer haaveilee biokaasulaitoksesta, joka voisi tuottaa halpaa ja ekologista polttoainetta saaren lautoille. Antti Haanpää / Yle

Kunnanjohtajan mielestä yksi keskeinen tekijä saaren muutoksessa on ollut ulkopuolisen, poliittisesti neutraalin toimijan läsnäolo.

– Samsøssa tämä toimija on ollut Energiakademi-ajatushautomo. En usko, että asia olisi koskaan edennyt, jos se olisi muuttunut puoluepoliittiseksi kiistaksi.

Mikään kaiken ratkaiseva ihmelääke energiantuotannon yhteisomistajuus ei ole ollut edes Samsøssa.

Omistaminen kytkee piensijoittajat energiamarkkinoihin, ja kun markkinat laskevat, tuotot sulavat. Tällöin vihreä vallankumous ei enää tunnukaan niin houkuttelevalta. Kun yhtälöön lisätään vanhenevien laitosten korjauskulut, ihmisten motivaatio sijoittaa uusiutuvaan energiaan alkaa horjua.

Viime vuosina moni samsølainen onkin luopunut energiaomistuksistaan. Tällä hetkellä vain 15 prosenttia saaren asukkaista omistaa tuulivoimalan osakkeita.

Samsøssa riittä kaislaa ja viljelysmaata. Antti Haanpää / Yle

Kunnan ottamat lainat uusiin energiantuotantolaitoksiin ovat maksaneet itsensä takaisin, mutta Samsøn julkinen talous ei vieläkään kylve mantereelle viedyn sähkön tuottamassa rahassa. Tämä johtuu siitä, että Tanskan lainsäädäntö estää kuntia tienaamasta energiantuotannolla.

Jos kruunut päätetään nostaa ulos kunnan omistamasta energiayhteisöstä, niistä joutuu maksamaan 60 prosentin veron. Siksi varat kannattaakin sijoittaa eteenpäin muihin energiahankkeisiin.

Tällä hetkellä kunta kaavailee biokaasun tuotantolaitosta, josta saisi edullista ja ekologista polttoainetta saaren ja mantereen väliä kulkeville lautoille. Näin lauttalippujen hinta laskisi ja kunnan väkiluku voisi kasvaa.

Kunnanjohtaja Meijerin visiossa ihmiset asuisivat Samsøssa ja kävisivät töissä mantereella uudella, nykyistä nopeammalla lauttayhteydellä.

Talvikuukausina jäätävä viima piiskaa Samsøn rantoja. Antti Haanpää / Yle

Samsøn lautan pilli viheltää. Matkustajat taputtelevat autokannella takintaskujaan, katseet kääntyvät vielä autoon. Kun lompakko ja kännykkä on kankaan läpi tunnistettu, ihmiset ahtautuvat peräjälkeen kapeisiin portaisiin.

Näistä samoista rappusista on kulkenut vuosien varrella niin opintomatkalle lähteneitä amerikkalaisia kuntapäättäjiä kuin japanilaisia tutkijoitakin. Portaista laivan ravintolaan on kömpinyt saksalaisia ja havaijilaisia sijoittajia, perällä oleviin ikkunapöytiin on istunut lukematon määrä toimittajia.

Samsø on tuttu Suomessakin. Saaren tarina tiedetään Helsingin ministeriöissä ja monissa kunnissa. Varsinkin Ahvenanmaalla Samsøn kehitystä on seurattu tarkkaan. Maakunta pyrkii energiaomavaraisuuteen vuoteen 2025 mennessä, ja siitä on nyt tulossa älykkään energiaverkon testialue.

Kaikesta kiinnostuksesta huolimatta Samsøn hanketta ei ole monistettu sellaisenaan mihinkään.

Edes Tanskassa saaren reseptiä ei ole pystytty siirtämään mantereelle.

Ilmeisiä syitä ovat Samsøn erityiset luonnonolosuhteet. Saari on otollinen paikka tuulivoimalle, koska sillä tuulee ympäri vuoden. Biomassalle taas on tarpeeksi viljelysmaata suhteessa asukaslukuun. Esimerkiksi omakotitalon ympärivuotinen lämmitys oljella vaatii liki kaksi hehtaaria peltopinta-alaa.

Toinen syy on saaren pieni koko. Kun tuuleton päivä joskus sattuu kohdalle, Samsø voi aina tuoda tarvitsemansa energian kaapeleita pitkin mantereelta. Yhdysvaltain ja Kiinan kaltaisilla suurilla valtioilla ei ole tällaista aina luotettavaa takaporttia.

Tuulivoimaloiden rivit halkovat saaren maisemaa. Antti Haanpää / Yle

Samsø onkin yhtä aikaa suuri menestys ja epäonnistuminen.

Tanskan hallituksen yli 20 vuotta sitten julkistaman ympäristökilpailun tavoite oli löytää kunta, josta tehtäisiin esimerkki, nimenomaan suurempaan mittakaavaan kopioitavissa oleva malli.

Kilpailun säännöt edellyttivät, että kaiken käyttöön otettavan tekniikan piti olla laajalti standardisoitua ja kaikkien uudistusten toteutua olemassa olevan lainsäädännön puitteissa. Viimeinen ehto oli, että kaikelle toiminnalle on oltava laaja yhteisön tuki.

Kilpailun voittajakunnassa Samsøssa kaikki nämä ehdot ovat toteutuneet. Saarella ei käytetä mitään uutta tekniikkaa, eikä se nauti erivapauksia. Asukkaat ovat hankkeiden takana.

Paperilla kyläläisillä on siis käsissään maailman halutuin vientituote: onnistunut siirtymä uusiutuvaan energiaan.

Ongelma on siinä, että viime kädessä Samsøn menestys perustuu maailman vaikeimmalle vientituotteelle, kulttuurille.

Pienen saaristokunnan yhteisöllisyyttä ja sen mahdollistamaa yhteisomistusta on hyvin vaikea kopioida suurempiin kaupunkeihin, saati sitten valtiotasolle.

Maailmassa kuitenkin riittää pieniä, muuttotappiosta kärsiviä maaseutukuntia. Niille Samsø voi antaa ideoita, jopa toivoa.