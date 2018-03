Trump aikoo edistää amerikkalaisten sotalennokkien vientiä – Kiina uhkaa vallata markkinat

Yhdysvaltain Predator-lennokki Kandaharissa Afganistanissa. Predator on jo poistuvaa kalustoa.

Yhdysvallat valmistelee helpotuksia aseistettujen lennokkien vientiin, kertovat uutistoimisto Reutersin lähteet. Syynä on amerikkalaisten lennokkivalmistajien pelko jäädä kiinalaisten ja israelilaisten jalkoihin nopeasti kasvavalla markkinalla.

Vientirajoitusten helpottaminen olisi osa presidentti Donald Trumpin kampanjaa amerikkalaistuotteiden suosimiseksi. Päätöksiä asiasta odotetaan lähiviikkoina, kertoo Reuters.

Yhdysvallat on maailman johtava maa aseistettujen ohjaajattomien lentokoneiden kehittelyssä.

Amerikkalaisten käytössä oleva uusin tyyppi on General Atomicsin valmistama MQ-9 Reaper. Se voi ottaa yli tuhannen kilon aselastin erilaisia täsmäpommeja ja -ohjuksia ja lentää melkein vuorokauden yhteen menoon.

Reaperia – tai sen edeltäjää Predatoria – Yhdysvallat ei ole myynyt kuin parhaille Nato-liittolaisilleen, esimerkiksi Britannialle ja Italialle.

Vientiin heikompia versioita

Viimeistä huutoa olevaa Reaper-lennokkia Yhdysvallat tuskin panee laajempaan vientiin vieläkään, mutta pienemmällä tuhovoimalla varustettuja lennokkeja kylläkin. Myös aseistamattomien tiedustelulennokkien vientirajoitukset poistetaan.

Päätöksestä hyötyisivät esimerkiksi Textronin (siirryt toiseen palveluun) tapaiset yhtiöt.

Reutersin mukaan lennokkeja tarjottaisiin Nato-maille, Saudi-Arabialle ja muille Persianlahden maille sekä Japanille ja Etelä-Korealle. Intia ja Australia ovat jo saaneet ostaa aseistamattomia amerikkalaislennokkeja.

Yhdysvaltain lennokkivalmistajat ovat valittaneet, että heidän ulkomaiset kilpailijansa voivat myydä Yhdysvaltain liittolaismaille kalustoa, jota he itse eivät saa myydä. Teollisuus onkin lobannut ahkerasti vientirajoitusten poistamista.

Kilpailua Kiinasta ja Israelista

Amerikkalaisten lennokkivalmistajien huoli on sitäkin suurempi, koska sotilaskäyttöön tarkoitettujen lennokkien kysyntä kasvaa koko ajan. Amerikkalainen Teal Group -tutkimusfirma ennustaa alan markkinan kolmikertaistuvan vuoteen 2025 mennessä.

Kiinalla on useita sotilaslennokkimalleja, ja niille on löytynyt halukkaita ostajia Afrikasta, Lähi-Idästä ja Keski-Aasiasta. Ostajien joukossa on Irakin ja Saudi-Arabian tapaisia Yhdysvaltain liittolaisia. Kiinalaisten lennokit muistuttavat amerikkalaisia ja ovat paljon halvempia.

Israel on taistelu- ja tiedustelulennokkien suurvalta. Israelilaisia tiedustelulennokkeja käytetään monessa maassa eri puolilla maailmaa, muun muassa Suomessa. Myös Venäjä on ostanut israelilaisia lennokkeja ja kehittänyt niiden pohjalta omia mallejaan.

Varoituksia väärinkäytöstä

Ihmisoikeusjärjestöt ovat varoittaneet, että lennokkien vapaampi vienti saattaa johtaa väkivallan ja epävakauden kasvuun vaikkapa Lähi-Idässä ja Kaakkois-Aasiassa.

– Lennokkien viennin lisääminen voi johtaa siihen, että niitä päätyy hallituksille, jotka käyttäytyvät vastuuttomasti naapureitaan tai omaa väestöään kohtaan, sanoi aserajoituksia ajavan Arms Control Associationin edustaja Jeff Abramson.

Onkin totta, että lennokkeja voidaan käyttää ja on käytetty maiden sisäisissä levottomuuksissa. Ne myös kiinnostavat köyhiä maita, koska aseistetun lennokin hankkiminen on monta kertaa halvempaa kuin taistelulentokoneen tai helikopterin.

Obama laajensi edellisen kerran

Donald Trumpin edeltäjä Barack Obama helpotti sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen lennokkien vientiä jo kolme vuotta sitten. Tuolloinkin perusteena oli Kiinan lennokkituotannon ja -viennin kasvu.

Yhdysvaltain hallinnossa on väännetty jo kuukausikaupalla siitä, miten uudet vientirajat määritellään. Tähän saakka myyntilupa on hellinnyt vain, jos ostaja sitoutuu käyttämään lennokkeja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Yhdysvallat itse on käyttänyt lennokkeja terroristien vastaisissa ja muissa sotatoimissaan vuosikausia, ja iskuissa on kuollut paljon myös sivullisia. Lennokki-iskuja on tehty useisiin maihin, joiden kanssa Yhdysvallat ei ole sodassa.