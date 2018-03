Nuorille Pokemon Go on "so last season", mutta miksi ihmeessä aikuiset hullaantuivat siihen?

Nuorempi väki on kyllästynyt ramppaamaan Pokemon-jahdissa, mutta aikuiset ovat innoissaan. Mobiilipelillä on yhä miljoonia fanittajia kansainvälisesti.

Pokemon Gossa kännykkänsä kanssa liikkuva ihminen poimii maastosta virtuaalihahmoja. Vielä pari vuotta sitten lapsia ja nuoria näki suurina ryhminä vaeltamassa älypuhelin kädessään Pokemonien nappaaminen mielessään.

Kun Lahden yhteiskoulun seitsemäsluokkalaisilta kysyy, kuka heistä pelaa Pokemon Gota, yksikään käsi ei nouse ylös. Oppilaat kertovat, että mobiilipeliä ei tule pelattua, koska se on tylsä.

– Ei se ole hyvä peli, sanoo Jimi Mujunen.

– Siihen kyllästyy helposti, toteaa Siiri Isojärvi.

Jos pelipallot loppuvat, on kiva ajaa ratikalla. Marko Siven

Hypermedian professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta uskoo, että nuorempien polvien suurin kiinnostus on laantunut, koska Pokemon Go ei tarjoa riittävästi vauhdikkuutta tai vaikeusastetta.

– Aikuinen ei ehkä tarvitse kovinkaan nopeatempoista peliä. Itse tykkään pelata Pokemonia kävelylenkin yhteydessä. Mukana on usein eskari-ikäinen lapseni, sanoo Mäyrä.

Pelitutkija Janne Paavilainen Tampereen yliopistosta tunnistaa suurimman Pokemon-hypetyksen vähentymisen, mutta muistuttaa, että mobiilipeliä pelaavat yhä miljoonat ihmiset ihmiset ympäri maailman.

Turistit kävelevät Pikachu-hahmon ohi Japanissa heinäkuussa 2016. EPA

Mukavuudenhaluinen aikuinen karauttaa pelipaikalle autollaan

Paavilainen arvioi, että aikuisten innostus peliin selittyy tunnetulla brändillä ja nostalgialla. Pokemon tuli tutuksi ihmisille jo 1990-luvulla pelikorttien, tv-sarjan ja Gameboy-pelien myötä.

Aikuisia Pokemon Go tuntuu viehättävän suuresti – jopa niin suuresti, että mahdollista jälkikasvua hävettää vanhemman peli-innostus.

Tapasimme Pokemia pelaavan aikuisporukan Lahden kaupungintalon edustalla maaliskuun talvipakkasessa. Sari Wessman kertoo, että hänen lapsensa innostuivat pelistä ennen kuin se oli edes ilmestynyt Suomessa.

– Sitten mäkin latasin sen. Lapset pelasivat kaksi kuukautta ja sen jälkeen peli oli "so last season". Pokemon on heidän mielestään nyt nolo ja se, että äiti pelaa.

Aikuisia Pokemon-pelaajia Lahden kaupungintalon edustalla. Yle

Yle kysyi Lahdessa pelaavalta aikuisporukalta sekä kahdessa Facebookin Pokemon-ryhmässä, mikä pelissä kiinnostaa varttuneita.

Useissa kymmenissä vastauksissa listattiin, että mobiilipelissä kiinnostaa liikunnallisuus, kavereiden saaminen ja pitkäjänteisyyden vaatimus. Aikuisille on tyypillistä ajaa vaikka autolla, polkupyörällä tai raitiovaunulla etsimään sopivia Pokemon-pelimaastoja.

– Käyn töissä Helsingissä. Jos pelipallot loppuvat, on kiva ajaa ratikalla ja kerätä niitä pysäkillä, kertoo Marko Siven.

Sari Wessman puolestaan paljastaa, että hänellä menee bensaan aikamoisia summia Pokemon Gon vuoksi.