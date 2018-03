Dekkarikirjailija Marko Kilpi hämmentyi Louhimies-kohusta: "En tunnista Akua syytöksistä"

Dekkaristi Marko Kilpi sanoo olevansa hämmentynyt elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen ympärillä vellovasta kohusta koskien tämän rajuja ohjausmetodeja. Maanantaina lukuisat suomalaiset eturivin naisnäyttelijät syyttivät Louhimiestä poikkeuksellisesta ja nöyryyttävästä vallankäytöstä.

Louhimies ohjasi kuopiolaiskirjailijan rikosromaaniin perustuvan Kasipallo-elokuvan, jonka kuvauksissa Kilpi oli paljon mukana niin kirjailijan kuin myös näyttelijän roolissa.

Kilpi kertoo uutisen kuultuaan kaivaneensa esiin kuvauksissa kuvaamaansa videomateriaalia virkistääkseen muistiaan. Niiden sekä omien muistikuviensa perusteella kuvaustilanteet olivat rauhallisia, kannustavia ja huomioonottavia.

– Silmiinpistävää oli, että hän käsitteli kuvauksissa naisia ja miehiä samalla tavalla, muistelee Kilpi.

"Taiteessakaan ei mikä tahansa ole sallittua"

Marko Kilpi korostaa useaan otteeseen, että hän ei voi ryhtyä kiistämään toisten ihmisten muistikuvia ja tuntemuksia. Hän pitää huolestuttavana, että nuoret naiset ovat joutuneet kokemaan kuvaustilanteita kertomallaan tavalla.

– Nuori näyttelijä on erityisen haavoittuva ja hänet täytyisi ottaa erityisen huolellisesti huomioon. Oma kokemukseni on, että Aku osaa näin tehdä ainakin nykyään. Elokuvamaailmassa ohjaajalla on valtava valta.

Kilpi pitää surullisena, jos hänen tekemänsä tekstin pohjalta olisi tehty jotain, missä on menty rajusti rajojen yli.

– Taiteessakaan ei mikä tahansa ole sallittua, mies kommentoi.

Kuopiolaiskirjailijalla itsellään oli Kasipallossa poliisin rooli ja myös siksi hän vietti ehkä kirjailijalle tavanomaista enemmän aikaa kuvauksissa. Tuona aikana hänelle itselleen ei kertynyt eturivin naisnäyttelijöiden kaltaisia kokemuksia.

Kilpi kuvaa, että hänelle on tullut Louhimiehen käyttäytymistä koskevasta kohusta hämmentynyt ja surullinen olo.

– En tunnistanut Louhimiestä näistä syytöksistä. Se Aku, jonka minä tunnen, sellaista hirviötä en hänestä saa. Mielestäni hän on hyvin humaani. Tämä on hyvin vaikea aihe, asettelee Kilpi varovaisesti sanojaan.

Kirjailija Marko Kilpi. Pertti Huotari / Yle

Ei näe yhteistyötä tulevaisuudessa ongelmallisena

Ennen Kasipallon kuvauksia Marko Kilpi muistaa kuulleensa monenlaisia huhuja Louhimiehen ohjausmetodeista. Lähinnä hänen mieleensä on jäänyt varoitus, että Louhimies pitää ohjaajana oman päänsä ja häntä ei kannata mennä neuvomaan.

– Olin lopulta kuvauksissa hyvin yllättynyt, että hän kuunteli minua. Jos sanoin, että joku kohtaus ei toimi tai tunnu uskottavalta, hän kyllä otti onkeensa, sanoo Kilpi.

Hän myös miettii, että se mitä Louhimies oli Käsky-elokuvan tai Levottomien kuvausten aikaan, ei välttämättä päde enää tänä päivänä. Kilpi itse ei näe kohun vaikuttavan hänen mahdollisiin yhteistyökuvioihinsa Louhimiehen kanssa.

– Hän on yksi tämän maan elokuvahistorian merkittävimmistä ohjaajista, niin miksi en tekisi, toteaa Kilpi.

Yksi Louhimiestä syyttävä naisnäyttelijä on vuonna 2013 ensi-iltaan tulleessa Kasipallossa naispääroolin näytellyt Jessica Grabowsky.

Marko Kilven ajatuksista ohjaaja Aku Louhimiehestä kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat (siirryt toiseen palveluun).