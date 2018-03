Kilpailu asukkaista on kiristynyt Uudenkaupungin autotehtaan lähiseudulla – Rauman kaupunginjohtaja jakelee mainoksiaan tehtaalaisten parakkeihin

Raumalla on vapaita vuokra-asuntoja, mutta kaupunki haluaa autontekijöitä myös vakituisiksi asukkaiksi omistusasuntoihin.

Rauma

Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski ja johdon assistentti Sirpa Liukkonen tarkastelevat tuoreita työllisyyslukuja. Uusia työpaikkoja on tullut Lounais-Suomeen lähiaikoina tuhansia.

Rauma haluaa houkutella Uudenkaupungin autotehtaan työntekijöitä asukkaikseen. Välimatkaa näillä kahdella kaupungilla on noin 50 kilometriä. Raumalta käy jo nyt Uudessakaupungissa töissä noin kolmesataa henkeä.

Sekä Koski että Liukkonen ovat tyytyväisiä siitä, että Raumalla on tarjota asuntoja. Autotehtaan noin tuhat uutta työntekijää herättävät kovasti kiinnostusta.

– Tarvitsemme veronmaksajia. Se on syy, miksi mainostamme palveluitamme niin paljon. Raumalla on vapaita vuokra-asuntoja, ja me haluamme niihin vuokralaisia, kertoo Kari Koski.

Kiertelin moduuliasuntoalueella ja etsin postilaatikoita. Kari Koski

Sirpa Liukkonen on lähdössä noin tunnin päästä jälleen Uudenkaupungin autotehtaan pestuumarkkinoille. Kari Koskikin kertoo liikkuneensa Uudessakaupungissa, autotehtaan ympäristössä Rauman mainoksia mukanaan.

– Kiertelin moduuliasuntoalueella ja etsin postilaatikoita. Halusin laittaa sinne esitteitä Rauman asumismahdollisuuksista, kertoo Koski.

Uusia asuntoja rakenteilla

Kiinteistönvälittäjä Linda Leino on huomannut omassa työssään Raumalla autotehtaan vaikutuksen hyvin. Hän kertoo Rauman vuokratasosta.

Raumalla pääsee asumaan kunnon yksiöön samalla hinnalla kuin Uudessakaupungissa moduuliasuntoon Linda Leino

– Yksiöiden vuokra on 420–500 euroa ja kaksioiden 550–650 euroa. Raumalla pääsee asumaan kunnon yksiöön samalla hinnalla kuin Uudessakaupungissa moduuliasuntoon, pohtii Leino.

Moduuliasuntoja kutsutaan kansan suussa parakeiksi. Yli 400 euron kuukausivuokra saattaa tuntua kovalta, jos kyse on vain noin kymmenen neliön huoneesta.

Linda Leinolla on ollut asiakkaanaan kymmeniä autotehtaan työntekijöitä.

Minna Rosvall / Yle

– Toistaiseksi he ovat olleet kiinnostuneita vain vuokra-asunnoista. Odotamme ostavaa asiakaskuntaa, kun työkuviot vakiintuvat autotehtaalla, sanoo Leino.

Vanhan kaupungin alue on Raumalla hieno kokonaisuus. Se on Pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue, joka on nimetty myös Unescon maailmanperintökohteeksi. Onko sieltä mahdollista saada asuntoa?

– Siellä asutaan yllättävän paljon. Pääkaduilla on yrityksiä, mutta ympäristössä on paljon omakotitaloja. Vanhan Rauman asuntojen kysyntä on kova. Ne menevät heti, kun niitä tulee myyntiin, Linda Leino kertoo.

Pestuumarkkinoilla kysytään, löytyykö puolisollekin töitä

Korvapuustit tuoksuvat Uudenkaupungin autotehtaan näyttelyhallissa. Pestuumarkkinoille saapuu tällä kertaa työnhakijoita Salon ja Turun seudulta.

Ensin juodaan pullakahvit, myöhemmin luvassa on kiertoajelu autotehtaan tuotantotiloissa.

Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin edustajat asettautuvat riviin. Myös työvoimahallinnolla on omat infopisteensä. Lisäksi kymmenkunta autotehtaan työntekijää on valmiina vastaamaan kysymyksiin.

Minna Rosvall / Yle

Johdon assistentti Sirpa Liukkonen esittelee Rauman asuntotarjontaa ja palveluita. Hän vinkkaa, että kaupungin verkkosivuilla on uusille asukkaille infopaketti (siirryt toiseen palveluun). Asuntoesitteitäkin on tarjolla.

– Joitakin kiinnostavat harrastusmahdollisuudet. Jotkut taas kysyvät, mitä meillä on tarjolla perheelle, siis onko kouluja tai päiväkoteja. Ennen kaikkea kiinnostaa, löytyykö puolisolle työtä, kertoo Liukkonen.

Uudelle paikkakunnalle muuttaminen on iso asia. Siihen liittyy paljon kysymyksiä. Sirpa Liukkonen

Liukkosen puhelinnumero on tarjolla, ja hän lupaa antaa mielellään myös henkilökohtaista apua.

– Puhuin yhden ihmisen kanssa jopa tunnin puhelimessa. Uudelle paikkakunnalle muuttaminen on iso asia. Siihen liittyy paljon kysymyksiä, pohtii Liukkonen.

Salolainen Seppo Dahlbom on tyytyväinen tarjontaan. Asunto pitää hankkia, sillä työmatka Salosta tulisi liian pitkäksi.

– Täältä löytyi kohtuuhintaisia mahdollisuuksia. Olen hakemassa tosissani näitä töitä. Olen osa-aikainen maanviljelijä, mutta etsin uutta uraa, kertoo Dahlbom.