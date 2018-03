Tämän tiedämme nyt Facebook-kohusta – Keskushahmoina kolme miestä

– Minusta on tehty syntipukki, väittää Aleksandr Kogan.

Hän on tutkija, joka kehitti kohutun Facebook-sovelluksen Thisisyourdigitallifen.

Tähän lausahdukseen (siirryt toiseen palveluun) kiteytyy osapuolten näkemys siitä, mikä on heidän osuutensa sovelluksen, Cambridge Analytica -yhtiön ja Facebookin ympärillä vellovaan skandaaliin.

Thisisyourdigitallife on vuonna 2014 julkaistu persoonallisuustesti, jonka Facebook-käyttäjät saattoivat ladata. Sen latasi Facebookin mukaan 270 000 ihmistä, jotka samalla antoivat suostumuksen tietojensa käyttöön.

Mutta sen jälkeiset tapahtumat ovat ne, joista nyt kohutaan.

50 miljoonan ihmisen Facebook-tietoja väitetään käytetyn vaalikampanjaan

Kohu puhkesi viikonloppuna, kun The New York Times (siirryt toiseen palveluun) ja The Observer (siirryt toiseen palveluun) -lehdet kertoivat, että sovellus keräsi tietoja myös testikäyttäjien Facebook-kavereiden profiileista heidän tietämättään. Kerätyt tiedot luovutettiin analytiikka- ja sosiaalisen median profilointiyritykselle Cambridge Analyticalle.

Facebook-kohu lyhyesti Cambridge Analytica -yhtiön sanotaan käyttäneen Facebookin keräämiä tietoja ihmisten poliittiseen profilointiin.

Yhtiön tietojen avulla republikaanit pystyivät kohdistamaan vaalimainontansa täsmällisille kohderyhmille.

Facebookin mukaan Cambridge Analyticalla ei ollut lupaa tietojen käyttöön. Myös viranomaiset tutkivat mahdollisia laittomuuksia.

Channel 4:n salaa kuvaaman videon mukaan Cambridge Analytican toimitusjohtaja Alexander Nix ehdottaa myös seksiskandaaleja ja tekaistuja lahjuskohuja poliittisiksi aseiksi

Cambridge Analytica antoi Nixille keskiviikkona potkut.

Asian paljasti lehdille Cambridge Analytican entinen työntekijä Christopher Wylie. Wylie kertoi, että yhtiö keräsi sovelluksen avulla jopa 50 miljoonan yhdysvaltalaisen tietoja. Tietoja käytettiin hänen mukaansa äänestäjien profilointiin, jotta Donald Trumpin vaalikampanja voisi tehdä kohderyhmille täsmämainontaa.

Facebook sanoo, ettei Koganilla ollut lupaa siirtää sovelluksen keräämiä tietoja kolmannelle osapuolelle, tässä tapauksessa Cambridge Analyticalle.

Facebook ei myöskään hyväksy käyttäjien ystävien tietojen jakamista sovelluksen ulkopuolella, yhtiö sanoo.

Syytä sysätään toisille

Sekä Facebook että Kogan ja Cambridge Analytica kiistävät tehneensä mitään väärää.

Facebook sanoo poistaneensa sovelluksen sen jälkeen, kun se vuonna 2015 sai tietää, että Kogan oli luovuttanut tiedot Cambridge Analyticalle. Yhtiö kertoo myös hyllyttäneensä Koganin, Cambridge Analytican ja sen brittiläisen emoyhtiön Facebookista sekä vaatineensa kerättyjen tietojen tuhoamista.

Facebook syyttää Kogania yhtiön sääntöjen rikkomisesta ja valehtelemisesta sille.

Cambridge Analytica ja Kogan puolestaan syyttelevät toisiaan.

Kogan sanoo olevansa typertynyt häntä vastaan esitetyistä syytöksistä. Tutkija sanoo Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle, että (siirryt toiseen palveluun) hän seurasi Cambridge Analytican ohjeita eikä hänellä ollut mitään syytä epäillä rikkovansa Facebookin periaatteita vastaan.

Koganin mukaan sekä Facebook että Cambridge Analytica ovat tehneet hänestä syntipukin.

Cambridge Analytica kiistää sekin syyllistyneensä mihinkään väärään. Yhtiön mukaan se osti tutkimustaan varten Facebook-tietoja hyvässä uskossa Koganin Global Science Research -yhtiöltä vuonna 2014.

Kun selvisi, että Koganin yhtiö ei ollut noudattanut tietoturvasäädöksiä, Cambridge Analytica sanoo tuhonneensa tiedot yhteistyössä Facebookin kanssa. Tietoja ei käytetty Donald Trumpin presidentinvaalikampanjaan, vakuuttaa yhtiö tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Facebookin osalta julkisuudessa käydään nyt keskustelua siitä, miten on mahdollista, että Facebookista on saatu napattua ulkopuollle näin suuri määrä tietoa. Facebookilta tentataan myös, mitä se tekee käyttäjien suojelemiseksi tietojen saalistajilta.

Facebook vakuuttaa sitoutuneensa suojelemaan ihmisten tietoja. Yhtiö sanoo tutkivansa, onko kohutut tiedot tuhottu.

Salavideo kiusallinen Cambridge Analyticalle, johtaja sai potkut

Maanantai toi Cambridge Analyticalle lisää kiusallisia uutisia, kun brittiläinen tv-kanava Channel 4 julkaisi yhtiön johtajasta Alexander Nixistä salaa kuvatun videon (siirryt toiseen palveluun).

Alexander Nix Antonio Cotrim / EPA-EFE

Videolla Channel 4:n toimittaja esiintyy peiteroolissa vauraan srilankalaisperheen edustajana. Hän kyselee Nixiltä, millaisia palveluja yhtiöllä olisi tarjota. Nix kertoi yhtiönsä olleen mukana kymmenissä vaaleissa ja saaneen aikaan hyviä tuloksia.

Toimittaja kysyi eräässä vaiheessa, voisiko Cambridge Analytica tarjota tietoa, jolla olisi haitallista vaikutusta poliittiseen vastustajaan.

– Me teemme sitä paljon, Nix kertoi.

Hän myös sanoi, että tehokasta olisi tarjota virassa olevalle henkilölle suurta rahasummaa vastineeksi esimerkiksi jostain maa-alueesta ja videoida tämä todisteeksi korruptiosta. Toisena vaihtoehtona Nix esitti seksiskandaalia.

Cambridge Analytica kommentoi videota sanomalla, että toimittaja oli itse ottanut esiin laittomuudet, jolloin Nix oli jatkanut keskustelua "huumorimielessä". Yhtiö sanoo, ettei (siirryt toiseen palveluun) se koskaan käytä laittomia menetelmiä. Sen mukaan (siirryt toiseen palveluun) video oli leikattu niin, että siitä saa väärän vaikutelman.

Keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun) yhtiö kuitenkin antoi Nixille potkut ja sanoi järjestävänsä riippumattoman tutkinnan tämän toimista.

USA, Britannia ja EU tutkivat

Cambridge Analytican ja Facebookin toimia tutkivat nyt sekä Yhdysvallat ja Britannia että EU:n parlamentti.

Britannian parlamentti (siirryt toiseen palveluun) ja EU-parlamentti (siirryt toiseen palveluun) ovat kutsuneet Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin henkilökohtaisesti kuultavaksi. Myös monet yhdysvaltalaispoliitikot vaativat (siirryt toiseen palveluun) Zuckerbergia kongressin eteen.

Tutkimuksissa selvitetään muun muassa, onko Facebook rikkonut yksityisyyden suojaa ja miten se on reagoinut tietoihin Cambridge Analytican tietojenkeruusta.

Tutkimuksia vaatii myös Kenian oppositio, BBC kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Cambridge Analytican johtajien kerrotaan kehuskelleen saavutuksillaan Kenian vuoden 2013 presidentinvaaleissa, jotka voitti Uhuru Kenyatta. Kenyattan puolueen mukaan yhtiö vastasi vaalikampanjassa vain brändin rakentamisesta.

Facebookin osake luisussa

Facebook on saanut pyyhkeitä myös siitä, ettei se ole kommentoinut skandaalia viime päivinä riittävästi.

Yhtiö on antanut tiedotteita (siirryt toiseen palveluun) ja tviitannut. Lisäksi Facebookin henkilöstölle on järjestetty sisäinen tiedotustilaisuus. Närää on kuitenkin herättänyt se, ettei yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ole puhua pukahtanut.

Kohu laski maanantaina ja tiistaina (siirryt toiseen palveluun) yhtiön osakkeen kurssia noin yhdeksän prosenttia ja yhtiön markkina-arvosta katosi yli 50 miljardia dollaria. Keskiviikon kaupankäynnin alussa kurssi oli kääntynyt hienoiseen nousuun.

Keskipisteessä kolme miestä

Facebook-kohu on henkilöitynyt kolmeen mieheen, Thisisyourdigitalilife-sovelluksen kehittäjään Aleksandr Koganiin, Cambridge Analytican nyttemmin potkut saaneeseen johtajaan Alexander Nixiin ja yhtiön entiseen työntekijään, tietoja lehdille vuotaneeseen Christopher Wylieen.

Keitä he ovat?

Yliopistotutkija Kogan

Aleksandr Kogan on Moldovassa syntynyt (siirryt toiseen palveluun) 31-vuotias Cambridgen yliopiston psykologian laitoksen tutkija ja luennoitsija.

Julkistaessaan kohutun Facebook-sovelluksensa Kogan sanoi sen olevan osa Cambridgen yliopiston psykologian laitoksen tutkimusohjelmaa. Hän kuitenkin luovutti väitteiden mukaan tiedot Cambridge Analyticalle Global Science Research -yhtiönsä kautta.

Skandaalin ei uskota liittyvän (siirryt toiseen palveluun) Koganin työhön yliopistolla. Yliopisto sanoo Cambridge news -sivustolle (siirryt toiseen palveluun), ettei yliopiston tiloja tai tietoja käytetty.

Kogan asui lapsuusvuotensa Moskovassa, mutta perhe muutti Yhdysvaltoihin, kun hän oli 7-vuotias. Kogan sai Yhdysvaltain kansalaisuuden ja asuu nykyisin San Franciscossa (siirryt toiseen palveluun).

Nettiesittelynsä mukaan (siirryt toiseen palveluun) Kogan valmistui Berkeleyn yliopistosta Kaliforniassa vuonna 2008 ja väitteli tohtoriksi Hongkongissa vuonna 2011. Hän työskenteli vuoden Toronton yliopistossa kunnes vuonna 2012 aloitti työt Cambridgen yliopistossa.

The Observer -lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Kogan on luennoinut myös Pietarin yliopistossa ja saanut Venäjän hallituksen apurahan sosiaalisten verkostojen tutkimiseen.

Hän sanoo olevansa kvantitatiivisista menetelmistä kiinnostunut sosiaalipsykologi. Suuri osa hänen tutkimuksestaan keskittyy hyvinvointiin ja hyväsydämisyyteen.

Kogan kertoo työskennelleensä vuosikymmenen ajan tieteen ja tekniikan startup-yhtiöiden parissa. Hän on tutkimusyhtiö Philometricsin (siirryt toiseen palveluun) toimitusjohtaja ja perustaja.

Lyhyen aikaa Koganin sukunimi oli Spectre. Heavy-nettisivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) hän muutti nimensä mentyään naimisiin Singaporessa. Sittemmin hän on ottanut takaisin Kogan-nimen.

Potkut saanut toimitusjohtaja Nix

Alexander Nix on 42-vuotias Länsi-Lontoossa syntynyt Etonin collegen ja Manchesterin yliopiston kasvatti. Hän työskenteli aikaisemmin Baring Securities -yhtiön rahoitusanalyytikkona Meksikossa.

Vuonna 2003 Nix meni töihin brittiläiseen SCL-konserniin. Vuosikymmen myöhemmin hän perusti osaksi yhtiötä Cambridge Analytican, jonka tavoitteena on toimia apuna vaalikampanjoissa eri maissa.

Yhtiö sanoo kykenevänsä voittamaan ääniä tarkasti määritellyiltä kohderyhmiltä ja suuntaamaan valituille kohdehenkilöille heidän ajatuksiinsa sopivia viestejä.

Nixin kerrotaan työskennelleen (siirryt toiseen palveluun) poliittisissa kampanjoissa yli 40 eri maassa Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Channel 4:n videolla yhtiön johto kehuskelee (siirryt toiseen palveluun) auttaneensa Donald Trumpin vaalivoittoon vuonna 2016.

Cambridge Analytican taustalla ovat muun muassa presidentti Trumpin entinen neuvonantaja ja äärioikeistolaisen Breitbart News -uutissivuston perustaja Steve Bannon sekä Trumpia suurilla rahasummilla tukenut miljardööri Robert Mercer.

Tämän vuoden tammikuussa Nix nimitettiin vastaperustetun yhtiön, Emerdatan johtajaksi. Emerdatassa on mukana useita Cambridge Analytican voimahahmoja, kertoo muun muassa Business Insider -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Christioher Wylie Reuters-TV

Tietovuotaja Wylie

Christioher Wylie on tietovuotaja, jonka antamasta haastattelusta Facebook-kohu alkoi.

Wylie on 28-vuotias kanadalainen data-asiantuntija, joka työskenteli aikaisemmin Cambridge Analyticassa.

Wylien on kotoisin Victoriasta Brittiläisestä Kolumbiasta ja hänen vanhempansa ovat lääkäreitä. Wylie itse sen sijaan keskeytti koulun 16-vuotiaana. Hän on kertonut olleensa koulukiusattu.

Wylie työskenteli Kanadan liberaalipuolueen digitaalisena asiantuntijana ennen kuin 20-vuotiaana muutti Lontooseen opiskellakseen taloustieteitä, kertoo Marie Claire -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

24-vuotiaana Wylie keksi idean Cambridge Analytican taustalla: miten käyttää suuria tietomääriä ja sosiaalista mediaa vaalikampanjoissa, The Guardian kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Suunnitelmana oli kerätä Facebookista tietoja miljoonien yhdysvaltalaisten profiileista ja luoda niiden avulla psykologisia ja poliittisia profiileja. Sen jälkeen henkilöille suunnattaisiin juuri heille sopivaa mainontaa. Wylie valvoi idean toteuttamista. Hänen pomonsa oli Trumpin tukijoukkoihin kuulunut Steve Bannon.

Wylie sanoo uutistoimisto Reutersille (siirryt toiseen palveluun) katuvansa sitä, että työskenteli Cambridge Analyticalle ja pyytää anteeksi roolia, mikä hänellä oli yhtiön perustamisessa.

Lue myös:

Analyysi: Facebookin 50 miljoonan ihmisen tietoja käytettiin Trumpin presidenttikampanjan hyväksi – Pitääkö Facebookin käyttö nyt viimeistään lopettaa?

Kohuttu analytiikkayhtiö hyllytti toimitusjohtajansa Facebook-skandaalin vuoksi

Analyysi: Facebookin 50 miljoonan ihmisen tietoja käytettiin Trumpin presidenttikampanjan hyväksi – Pitääkö Facebookin käyttö nyt viimeistään lopettaa?

Käyttäjätietokohu riipii Facebookia, osakekurssi tipahti – mutta missä luuraa Zuckerberg?

Trumpin vaalivoiton taustalla toiminut analytiikkayhtiö tarjosi myös prostituoituja ja lahjusideoita – mistä Facebook-kohussa on kysymys?