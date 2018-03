Uusi hoito tuo toivoa silmänpohjan rappeumasta kärsiville – "Olen onnellinen, että näkökyky on annettu minulle takaisin"

Britanniassa on onnistuttu palauttamaan näkökykyä kahdelle iäkkäälle potilaalle, jotka kärsivät vakavasta silmänpohjan rappeumasta. Uudenlaisella kantasoluhoidolla molempien näkökyky koheni merkittävästi.

Silmänpohjan rappeuma on sekä Britanniassa että Suomessa yleisin ikääntyneiden näköä vakavasti heikentävä sairaus. Sitä on kahta eri muodoa: kosteaa ja kuivaa. Niistä kostea on harvinaisempi, mutta vakavampi.

Britanniassa hoidetut potilaat kärsivät sairauden kosteasta muodosta. Kaksi tuntia kestäneessä operaatiossa ihmisalkiolta peräisin olevia muokattuja kantasoluja istutettiin silmän takaosaan. Siellä sijaitsevan makulan ansiosta ihminen näkee suoraan eteenpäin. Kyky on tärkeä ihan perusasioissa: ihmisten tunnistamisessa, lukiessa ja vaikkapa televisiota katsoessa.

Parikymmentä vuotta kestäneen kehitystyön tuloksena kantasoluista osataan nyt erilaistaa verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluja. Niistä kasvatetaan yksisolukerroksinen solulevy. Se siirretään leikkauksella verkkokalvosolujen alle korvaamaan tuhoutuneita pigmenttiepiteelisoluja.

Uudesta tekniikasta kerrotaan Nature Biotechnology (siirryt toiseen palveluun)-lehdessä ja siitä uutisoi muun muassa BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Uusi tekniikka tuo toivoa, mutta lisätutkimuksia tarvitaan

Toinen potilaista, 86-vuotias Douglas Waters kertoo menettäneensä näön oikeasta silmästään muutamassa vuodessa, mutta pystyvänsä jälleen lukemaan sanomalehtiä.

Näkökyky ei palaudu täysin ennalleen uudellakaan tekniikalla, mutta arki helpottuu merkittävästi. Sekä Waters että toinen potilas, hieman yli kuusikymppinen nainen, pystyvät nyt lukemaan 60–80 sanaa minuutissa, kun aiemmin lukemisesta ei tullut yhtään mitään.

– On loistavaa, mitä työryhmä on saanut aikaan, ja olen onnellinen, että näkökyky on annettu minulle takaisin, sanoo Waters BBC:n haastattelussa.

Silmänpohjan rappeuman vaikutus näkökykyyn. Wikipedia / National Eye Institute, National Institutes of Health / Public Domain

Täysin valmis uusi teknikka ei ole. Lisätutkimuksia tarvitaan, myöntävät sen kehittäneet lontoolaisen Moorfieldin silmäsairaalan lääkärit. Heidän huolemaan on muun muassa mahdollisuus, että silmään siirretyt solut voisivat aiheuttaa syöpää. Tähän mennessä ei sellaisesta kuitenkaan ole havaittu merkkejä, eikä syöpäriskiä pidetä edes erityisen suurena.

Suomalaisasiantuntija: Iso askel

Tampereen yliopiston silmätautiopin professori Hannu Uusitalo kuvaa lontoolaissairaalassa kehitettyä hoitoa tärkeäksi saavutukseksi.

Uusitalo on tutkinut tekniikkaa Tampereen yliopistossa yhteistyössä professori Heli Skottmanin kanssa, mutta toistaiseksi solulevyjä on siirretty vain koe-eläimille. Tältä osin professori Pete Coffeyn johdolla Lontoossa tehty tutkimus on merkittävä askel meille kaikille, Uusitalo sanoo.

Suomessa ikärappeumasta kärsii noin 130 000 ikäihmistä. Uusia tapauksia todetaan yli 8 000 vuodessa.

Nykyisin rappeumataudin kosteata muotoa hoidetaan lääkkeellä, jolla hillitään uusien verisuonten kasvamista verkkokalvon alaisiin kudoksiin, mikä on tyypillistä taudille. Lääkeaine ruiskutetaan lasiaiseen.

Professori Coffey uskoo, että uuden tekniikan käyttö voi muodostua rutiiniksi viidessä vuodessa. Uusitalo ei ole aivan yhtä optimistinen, mutta arvelee, että kantasolutekniikka on yleisessä käytössä kymmenen vuoden kuluttua.