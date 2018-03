Huolestuttaako Facebookin tiedonkeruu? Asiantuntija: tee nämä neljä säätöä heti omalle tilillesi

WhatsApp-pikaviestinpalvelun toinen perustaja Brian Acton on kehottanut (siirryt toiseen palveluun) ihmisiä luopumaan Facebookin käytöstä älypuhelimissa tietovuototapausten takia. Acton myi yhtiökumppaninsa Jan Koumin kanssa WhatsAppin Facebookille noin 19 miljardista dollarista vuonna 2014.

#deletefacebook-liikkeeseen on on liittynyt monta muutakin alan vaikuttajaa.

Usealta muultakin vaikuttajalta on viime päivinä tullut kehotuksia ihmisille luopua Facebookin käytöstä ja lakkauttaa Facebook-tilinsä. Jotkut lienevät näin tehneenkin, mutta tarkkoja lukuja ei ole tiedossa.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell ei aio ainakaan tällä hetkellä luopua Facebookin käytöstä. Hän kuitenkin muistuttaa sen käyttäjiä tietojen keruusta.

– Käyttäjien on syytä huomioida, Facebookin turvallisuus- ja yksityisyysasetuksista huolimatta, että käyttäessään Facebookia he tietyllä tapaa antavat valtakirjan kerätä heitä koskevaa tietoa. Käyttäjät ja heidän tietonsa on Facebookin tuote, jolla tämä pörssiyritys tekee taloudellista voittoa, sanoo professori Jarno Limnell.

– Uskon, että tämän tapauksen myötä vaatimukset ja toivottavasti myös käytännön toimet Facebookin valvontaa ja erityisesti läpinäkyvyyttä kohtaan tulevat lisääntymään. Huonoin lopputulema olisi se, että kohu laantuu ja mikään ei muutu.

"Acton on huono neuvoja"

Someanalytiikkaa tekevän Innowise-yhtiön yrittäjä Harto Pönkä suhtauu melko epäillen Brian Actonin kehotuksiin.

– Acton on kyllä huono neuvomaan ketään Facebook-asioissa: hänhän myi WhatsAppin Facebookille noin 19 miljardilla dollarilla, minkä myötä Facebook pystyi yhdistämään Facebook-käyttäjiin myös WhatsAppista saatavan datan, ja varsinkin sitä kautta saadut kontaktitiedot WhatsApp-käyttäjien puhelimista, lataa Harto Pönkä.

– Monet eivät ole näitä tietoja antaneet Facebookille suoraan, joten WhatsApp laajensi Facebookin käytössä olevaa dataa huomattavasti, Pönkä jatkaa.

Someanalyysin asiantuntija Harto Pönkä ei luopuisi Facebookista, mutta kehottaa tarkistamaani sovelluksen asetukset. Harto Pönkä

Facebook hyödyntää nyt WhatsApp-dataa muun muassa ehdottelemalla kavereita sekä mainosten kohdentamiseen.

Facebookin käyttö on useimmille tapa pitää yhteyttä kavereihin ja tuttaviin. Tämä toimii nykyään Harto Pönkän mukaan paremmin.

– Facebook toimii itse asiassa viimeisten algoritmin muutosten jälkeen taas hieman aiempaa paremmin, kun käyttäjien omia julkaisuja nostetaan feedissä esiin.

Myös kouluttajana ja tietokirjailijana tunnettu Harto Pönkä ei lähtisi Facebookia kokonaan poistamaan, jos sen käytön kokee edelleen itselle hyödylliseksi.

– Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa Facebook vastaa käyttäjien tarpeisiin. Myöskään Facebook-sovellusta ei tarvitse puhelimesta poistaa edes viimeisten uutisten jälkeen.

Asiantuntijan ohjeet Facebookin muokkaamiseen

Jos epäilet, että tietojasi on siirretty hämärille yrityksille, Harto Pönkä neuvoo 25.5.2018 lähtien pyytämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietoa sekä Facebookilta että eri sovelluksia ylläpitäviltä yrityksiltä, mitä tietoja heillä on sinusta ja miten niitä on käytetty ja siirretty muille yrityksille.

– Toivottavasti moni käyttää oikeuttaan, sillä se saa yritykset parantamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjään ja lisää ylipäätään läpinäkyvyyttä.

Harto Pönkä neuvoo tekemään seuraavat säädöt omiin Facebook-asetuksiin:

1. Poista luvat kaikilta Facebookissa toimivilta sovelluksilta ja niiltä sovelluksilta, joihin kirjaudut Facebookin kautta ja jotka eivät ole sinulle välttämättömiä. Tällaisia sovelluksia voivat olla esimerkiksi Facebookin pelit tai applikaatiot, jotka ovat yhteydessä Facebookiin kuten Instagram.

https://www.facebook.com/settings?tab=applications (siirryt toiseen palveluun)

Estä asetuksista myös tietojesi anto sovelluksille, joita muut eli Facebook-kaverisi käyttävät. Tämä tapahtuu kohdasta "muiden käyttämät sovellukset".

2. Laita mainosten kohdentaminen pois päältä ja piilota ne mainosaiheet kokonaan, jotka Facebook antaa piilottaa:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen (siirryt toiseen palveluun)

3. Tarkista kännykän Facebook-sovellukselle annetut oikeudet ja poista kaikki tarpeettomat oikeudet. Yleensä riittää, että sovellus saa käyttää puhelimen muistia. Esimerkiksi kontaktien käyttölupaa ei kannata antaa.

4. Tarkista, mitä kontaktitietoja Facebook on ehkä ladannut Facebook Messenger -sovelluksen kautta ja poista tarpeettomat:

https://www.facebook.com/invite_history.php (siirryt toiseen palveluun)

