1 000 thaimaalaista opettajaa parantaa ammattitaitoaan suomalaisin opein: "Suomalainen järjestelmä tuottaa huipputuloksia tehokkaasti"

Thaimaan valtion ja Vihdin kunnan alkava yhteistyö on osittain sattumien summa.

Ensin Thaimaan Suomen ja Viron suurlähettiläs sai kotimaaltaan tehtävän kehittää koulutusyhteistyötä Suomen ja Thaimaan välillä.

Sen jälkeen hänen korviinsa kantautui vihtiläisyrittäjän Juha Ritvalan vinkki uusmaalaisesta kunnasta, joka voisi olla kiinnostunut koulutusviennistä.

– Tämä johti siihen, että suurlähettiläs kävi Vihdissä monta kertaa tutustumassa meidän kouluihin ja opetukseen. Hän oli siinä määrin vaikuttunut meidän tekemisistä, että Thaimaan valtio kutsui kolme vihtiläistä opettajaa sinne viikon koulutusjaksolle, kunnanjohtaja Sami Miettinen kertaa.

Ero Suomen ja Thaimaan koulujen välillä on valtava. Yhdessä thaimaalaiskoulun luokassa saattaa olla jopa 60 oppilasta. Oppilaat istuvat suurimman osan ajasta aloillaan kuunnellen opettajaansa, yrittävät muistaa kaiken kuulemansa ja kokeissa on useimmiten pelkkiä monivalintatehtäviä.

– Suomessa opetetaan enemmän ongelmanratkaisua. Mielestäni myös thaimaalaisten opettajien pitää saada lapset ymmärtämään opetuksen sisältöä ja motivoitumaan sitä kautta entistä paremmin, Thaimaan suurlähettiläs Nopporn Adchariyavanich kuvailee.

Opettaja: Siellä ei olla lomailemassa

Ensimmäinen Thaimaan matka toteutui viime viikolla. Vihtiläisopettajat kouluttivat opettajia ja oppilaita Bangkokissa ja Pattayalla. Yksi reissulla mukana olleista opettajista on Pirjo Leväniemi Kuoppanummen koulukeskuksesta. Mikään rantaloma viikon matka ei ollut.

– Kyllä se oli ihan kovaa työtä ja vaati huolellista valmistelua. Esittelimme suomalaista koulutusjärjestelmää, pidimme työpajoja opettajille ja opetimme lapsia ja nuoria.

Vihdin kunnanjohtaja Sami Miettinen, opettaja Pirjo Leväniemi ja Thaimaan suurlähettiläs Nopporn Adchariyavanich. Paula Tiainen / Yle

Pirjo Leväniemi kertoo myös saaneensa retkeltä paljon. Hän on aikaisemmin lomaillut Thaimaassa, mutta pääsi nyt tutustumaan paikalliseen kulttuuriin ja koulumaailmaan entistä syvemmin.

– Opetimme erityisesti oppimaan oppimista ja erilaisia metodeja siihen. Opettajat joutuivat muun muassa pohtimaan, mitä se opettaminen on, mitä haasteita heillä on ja miten niistä päästään yli. Erityisesti siellä pitäisi saada koulunkäyntiä muutettua entistä toiminnallisempaan suuntaan.

"Suomalainen opetus tuottaa huipputuloksia tehokkaasti"

Suomalaista opetusosaamista on viety maailmalle jo vuosien ajan muun muassa kaupallisten toimijoiden ja opettajankoulutuslaitosten voimin. Esimerkiksi jyväskyläläinen EduCluster toteuttaa parhaillaan kokonaista suomalaista koulua Omaniin.

– Jos asiakkaalta kysyy, että miksi suomalainen opetus kiinnostaa, niin yksi syy on se, että suomalainen julkinen järjestelmä tuottaa huipputuloksia tehokkaasti. Meillä on lyhyet koulupäivät ja vähän läksyjä, ja se jos mikä kiinnostaa maailmalla, EduClusterin toimitusjohtaja Jyrki Saarivaara huomauttaa.

Suomalaiset toimijat eivät Saarivaaran mielestä kilpaile keskenään. Kysyntää on niin paljon, että kaikille riittää varmasti asiakkaita.

– Suomalainen yhteiskunta on luonut äärimmäisen mielenkiintoisen vientituotteen, kysyntä on kova ja markkinat isot. Valitettavasti kaupanteko ei ole kovin helppoa, suomalainen työ on kallista ja me myymme kuitenkin aika abstraktia asiaa, Saarivaara miettii.

Vihdin ja Thaimaan tavoitteena molemminpuolinen hyötyminen

Vihdin kunta ja Thaimaan valtio ovat alustavasti sopineet, että kunnan opettajat kiertävät läpi kaikki Thaimaan viisi suuraluetta. Yhteensä he kouluttavat tulevien matkojen aikana yli 1 000 opettajaa. Tavoitteena on molemminpuolinen hyötyminen, ei niinkään bisneksen tekeminen.

Thaimaalaisia opettajia suomalaisopettajien vetämässä työpajassa. Pirjo Leväniemi

– Me olemme lähteneet yhteistyöhön puolin ja toisin siitä ajatuksesta, että kumpikaan osapuoli ei pyri hyötymään toisesta taloudellisesti. Kunta ei tietenkään voi kovin suuria summia verorahoja kuluttaa tällaiseen, joten on täysin luontevaa, että Thaimaan valtio kattaa esimerkiksi koulutusmatkojen kustannukset, kunnanjohtaja Sami Miettinen toteaa.

Myös suurlähettiläs puhuu mieluummin koulutusyhteistyöstä kuin koulutusviennistä. Vihdin kunnalle hyötyä syntyy esimerkiksi opettaja- ja oppilasvaihdosta maiden välillä.

– Onhan maidemme suhde muutenkin tiivis. Suomesta käy Thaimaassa vuosittain 135 000 matkailijaa, Suomessa asuu 10 000 thaimaalaista ja Thaimaassa 2 000 suomalaista, suurlähettiläs Nopporn Adchariyavanich muistuttaa.