Vain harva on listannut lääkkeensä – vaikka se voi pelastaa hengen

Jos säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä on paljon, lääkelista on helppo tapa pysyä kärryllä lääkityksestä.

Näin teet lääkelistan Käy läpi kaikki käyttämäsi lääkevalmisteet. Kirjaa ylös lääkkeen nimi, vahvuus, annos ja käyttötarkoitus. Reseptilääkkeiden lisäksi kirjaa listaan tieto itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä sekä rokotteista. Pidä lääkelista aina mukana, varsinkin lääkäri- ja apteekkireissuilla. Päivitä lista säännöllisesti.

Lääkelistojen tärkeydestä on kampanjoitu jo vuosia, mutta viesti ei tahdo mennä perille. Vain harva kantaa mukanaan ajantasaista lääkelistaa.

Yleinen harhaluulo on, että vain vanhukset ja monisairaat tarvitsevat lääkelistaa, mutta jo yksikin säännöllisesti käytetty lääke on hyvä kirjata ylös.

– Lääkelistan voi tehdä vaikka ruutupaperille. Pääasia, että listasta löytyy lääkkeen nimi, vahvuus, annos mitä käytetään ja käyttötarkoitus. Reseptilääkkeiden lisäksi listaan pitäisi kirjata käsikauppalääkkeet, luontaistuotteet ja rokotteet, farmaseutti Maria Mäkelä lääkehoidon arviointiin erikoistuneesta Lääkehoidon Turvasta kertoo.

Lääkelistasta on helppo havaita lääkityksessä mahdollisesti piilevät ongelmat, kuten yhteisvaikutukset.

– Jos vastaavaa lääkettä on ostanut myös itsehoidon puolelta, on vaara, että lääkettä tulee käytettyä liikaa. Lisäksi monilla rohdosvalmisteilla on yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa ja pahimmassa tapauksessa ne voivat olla jopa hengenvaarallisia, proviisori Katariina Schildt Kyllön apteekista huomauttaa.

– Me pyrimme aina kysymään muusta lääkityksestä varsinkin riskilääkkeiden kohdalla, mutta aina on parempi ottaa asia itse esille, että kun minulla on tämmöinen ja tämmöinen lääkitys, Schildt lisää.

Sähköinen resepti ei korvaa lääkelistaa

Terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät korvaa ajantasaista lääkelistaa. Esimerkiksi Omakanta-palvelussa tiedot ovat puuttellisia.

– Sähköiset reseptit näkyvät siellä, mutta ei se, mitä lääkkeitä potilas todellisuudessa käyttää. Vain sinä tiedät, mitä syöt, farmaseutti Maria Mäkelä huomauttaa.

Muun muassa tieto itsehoitolääkkeistä ja ravintolisistä jää uupumaan, jos lääkkeiden käyttöä yrittää selvittää pelkästä Omakannasta.

– Sähköiset reseptit olisi myös hyvä käydä säännöllisesti lääkärin kanssa läpi, ettei Omakannassa kummittele vanhoja reseptejä, joille ei enää ole tarvetta, Mäkelä lisää.

Tulevaisuudessa Omakanta voi toimia myös lääkelistana. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi viime viikolla Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraportin (siirryt toiseen palveluun) (pdf). Yksi lähivuosien tavoitteista on Omakannassa toimiva valtakunnallinen lääkelista, johon potilaat voisivat itse täydentää hoito- ja lääketietojaan.

Proviisori Katariina Schildt kehottaa kysymään apua apteekista aina, jos oma lääkitys arveluttaa. Simo Pitkänen / Yle

Tehokkaampi lääkehoito toisi säästöä

Vuonna 2016 lääkkeiden kokonaismyynti oli Suomessa 3 067 miljoonaa euroa.

Osa tuosta rahasta meni hukkaan, sillä vain kolmannes lääkehoidosta toteutuu suunnitellusti. Toinen kolmannes toteutuu osittain ja kolmannes lääkehoidosta epäonnistuu kokonaan.

– Eli suurin osa ihmisistä ei käytä lääkkeitä reseptien ja lääkärien ohjeiden mukaan, farmaseutti Maria Mäkelä vahvistaa.

Kun suomalaisten asenteita lääkehoitoon selvitettiin vuonna 2015 (siirryt toiseen palveluun) (pdf), lähes kaikki vastaajat kertoivat pystyvänsä yleensä noudattamaan melko hyvin tai erittäin hyvin lääkepakkaukseen liimattua käyttöohjetta.

Toisaalta kun vastaajia pyydettiin miettimään viimeksi heille määrättyä lääkettä, vain kolme neljästä kertoi käyttäneensä lääkkeen täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi yli 40 prosenttia vastaajista ajatteli, että lääkkeiden käytössä kannattaisi pitää välillä taukoa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja sosiaali- ja terveysministeriö kampanjoivat (siirryt toiseen palveluun) parhaillaan tehokkaamman lääkehoidon edistämiseksi. Lääkelistojen lisäksi ihmisiä kannustetaan ottamaan lääkehoito rohkeasti puheeksi niin lääkärissä kuin apteekissa.

Farmaseutti Maria Mäkelän yritys Lääkehoidon Turva on erikoistunut lääkehoidon arviointeihin ja lääkehoidon kehittämiseen. Isto Janhunen / Yle

Apteekit haluavat kasvattaa rooliaan lääkehoidossa

Vaikka vastuu lääkehoidon toteutumisesta on pitkälti ihmisen itsensä kontolla, on apteekeilla kiinnostusta kasvattaa rooliaan turvallisen lääkehoidon takaajana.

Viime viikolla julkaistussa Uusi apteekki -ohjelmassa apteekkarit listaavat 28 ehdotusta apteekkitoiminnan kehittämiseksi (siirryt toiseen palveluun) (pdf). Ohjelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on apteekkien kytkeminen entistä vahvemmin osaksi terveydenhuoltoa.

Apteekkarit muun muassa haluaisivat apteekeille oikeuden tarkastella laajemmin potilaan lääkehoitoon liittyviä tietoja Kanta-palvelusta.

– Näkisin hyvänä ideana, että myös apteekeilla olisi oikeus lisätä havaintonsa potilaan lääkehoidosta Kanta-palveluun, kertoo ohjelman valmisteluun osallistunut Keski-Suomen Apteekkariyhdistyksen puheenjohtaja, apteekkari Harri Ovaskainen.

Tällä hetkellä apteekkihenkilökunnan on otettava yhteys lääkäriin, mikäli lääkehoidossa on jotain huomionarvoista. Se on työlästä ja aikaavievää.

– Tietojärjestelmien pitäisi tukea sitä, että viesti kulkisi apteekeista muun terveydenhuollon käyttöön.