Influenssapotilaat eristetään sairaaloissa – muita potilaita kärrätään käytäville

Suomessa ainakin yliopistollisissa sairaaloissa on valmius hoitaa myös muun muassa SARSia ja ebolaa.

Etelä-Karjalan keskussairaalan nopean vasteen yksikön Novan kaikki eristyshuoneet ovat käytössä. Suurin osa potilaista on influenssa- tai RS-viruspotilaita. Osasto on sairaalan päivystyksen yhteydessä ja normaalisti sen läpi kuljetaan muualle sairaalaan. Nyt kulkua on rajoitettu teippaamalla ovia kiinni punaisilla teipeillä.

Seinällä olevassa julisteessa kerrotaan, että Nova-osastolla on tarttuva epidemia. Epidemian aikana influenssaa on Etelä-Karjalassa löydetty laboratoriokokein noin sata viikossa. Heistä heikkokuntoisimmat tarvitsevat osastohoitoa. Influenssa- ja RS-viruspotilaita on ripoteltu myös ympäri sairaalaa eri osastoille.

Influenssaepidemia jatkuu Suomessa edelleen. Samaan aikaan liikkeellä on edelleen myös RS-virusta. Osastohoitoon päätyvät potilaat eristetään, jottei tauti leviäisi muihin potilaisiin tai hoitohenkilökuntaan.

Sairaalan tilanne ei ole poikkeuksellinen. Influenssa kuormittaa edelleen terveydenhuoltoa runsaasti lähes koko maassa.

Eristäminen lisää käytävämajoitusta

Etelä-Karjalan keskussairaalan uudessa keväällä valmistuvassa K-siivessä lähes kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita, se helpottaa tulevia epidemioita. Tämä talvi ja odotettavissa oleva keväinen norovirusepidemia joudutaan vielä selviämään vanhoissa tiloissa ja eristämisen tuomissa haasteissa.

– Eristettyyn huoneeseen ei tietenkään voi laittaa ketään muuta potilasta, ellei kyse ole esimerkiksi juuri samasta influenssaviruksesta, kuvailee Novan esimies Anne Saltiola.

Uuteen sairaalaan tulee myös joka kerrokseen oma ilmaeristykseen soveltuva huone. Tällaisia on nykyisessä sairaalassa jokunen.

Potilaiden eristäminen syö huoneita ja ajaa muita potilaita käytäväpaikoille. Yksi influenssa- ja RS-viruspotilaiden keskittymä on Etelä-Karjalan keskussairaalassa keuhko- ja syöpäsairauksien osasto. Osaston tilannetta kuvailtiin tiistaina sekavaksi, sillä henkilökunnan mukaan käytävillä oli paljon potilaita.

Osastolla on 24 potilaspaikkaa ja tiistaina osastolla oli yhteensä 28 potilasta.

Sairaaloissa valmius massiivisiin eristämisiin

Suomalaisessa terveydenhuollossa toimitaan pääosin yhtenäisten eristysohjeiden mukaisesti. Kuitenkin kukin toimipiste on itse vastuussa niiden laatimisesta ja noudattamisesta. Hankaluutta aiheuttaa usein juuri tilojen vähyys. Ihannetilanteessa jokainen potilas olisi eristetty omaan huoneeseensa.

Tartuntatapakohtaiset ohjeet on esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (siirryt toiseen palveluun) jaoteltu kosketusvarotoimiin, pisaraeristykseen ja ilmaeristykseen. Pisaravarotoimilla ehkäistään esimerkiksi influenssaa tai muita pisaroiden välityksellä leviävien mikrobien tarttumista ihmisestä toiseen.

Ebolapotilas luultavasti siirrettäisiin Helsinkiin. Taneli Puumalainen, THL

Ilmaeristyksessä potilasta taas hoidetaan sulkutilallisessa alipaineistetussa eristyshuoneessa. Näissä huoneissa ilmavirtaus on muista tiloista huoneeseen päin, eivätkä ilman välityksellä välittyvät mikrobit pääse osaston muihin tiloihin. Poistoilma näistä huoneista johdetaan erillisiä kanavia pitkin suoraan ulkoilmaan suodatettuna. Tampereella lastenosastolla on yksi huone, joista on oma uloskäyntinsä.

Sairaaloiden erityisilmastoiduissa huoneissa hoidetaan potilaita, jotka ovat sairastuneet esimerkiksi keuhkotuberkuloosiin, SARSiin tai lintuinfluenssaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo, että Suomessa ainakin yliopistollisissa sairaaloissa on valmius hoitaa SARSia ja ebolaa.

– Ebolapotilas luultavasti siirrettäisiin Helsinkiin, siellä on sopivien tilojen lisäksi harjoiteltu tällaisten potilaiden hoitamista.

Eristyshuoneeseen mennään essussa ja maski naamalla

Sairaanhoitaja Salla Muhli työskentelee keskussairaalan päivystyksessä. Uusia influenssalöydöksiä tehdään päivittäin päivystykseen tulleista potilaista. Heikoimmassa kunnossa ovat yleensä vanhukset.

Päivystyksessä huomataan kuume ja todetaan testillä influenssa. Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat siirretään eristyshuoneeseen.

Tartunnan saaneita potilaita on paljon.

– Eristyshuoneeseen mentäessä puetaan maskit ja essut päälle, myös käsihygieniaa tehostetaan.

Eristyshuoneessa olevien potilaiden hoitaminen vaatii aikaa ja valmistautumista.

– Jos influenssapotilasta kuljetetaan muualle sairaalaan tutkimuksiin, potilaallekin puetaan hengityssuojain. Myös vastaanottavaan yksikköön tiedotetaan tartunnasta, jotta sielläkin voidaan valmistautua, kertoo sairaanhoitaja Salla Muhli.

Tilastoidut tartunnat ovat vain jäävuoren huippu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen korostaa, että esimerkiksi influenssapotilaiden kohdalla kyseessä on potilaan hoitaminen eristyshuoneessa, ei eristykseen lain nojalla määrääminen.

– Ihminen voidaan yleisvaarallisen taudin, kuten tuberkuloosin kohdalla myös määrätä vastoin hänen omaa tahtoaan eristykseen, Puumalainen sanoo.

Influenssaan sairastuneiden määrää ei voida varmuudella tietää. Laboratoriotutkimuksin varmistetut tapaukset ovat Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalaisen mukaan vain jäävuoren huippu. Hyväkuntoiset potilaat eivät hakeudu lääkäriin, eikä kaikkia oireileviakaan testata.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitetut influenssa A- ja B -löydösmäärät eivät ole vielä valtakunnallisesti kääntyneet laskuun (siirryt toiseen palveluun).