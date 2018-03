Näiden veljesten koti joutuu moukarin alle Vantaalla, koska soluasuminen ei enää houkuttele opiskelijoita – "Meillä on ollut sota soluja vastaan jo kymmenen vuotta", säätiö parahtaa

Suurissa opiskelukaupungeissa on edelleen painetta muuttaa vanhoja soluasuntoja yksiöiksi ja perheasunnoiksi.

Asunnossa kaikuu YleX-radiokanavan ajankohtaisohjelma Etusivu. On alkuiltapäivä, ja kulttuurituotantoa opiskelevien Ablaye ja Waly Ndiayen koulupäivä on ohi.

25-vuotiaat veljekset ovat vaihtaneet hetkeksi vapaalle.

Alun perin oululaiset Ndiayet ovat asuneet tässä soluasunnossa nyt kolme vuotta. Ja täällä – Vantaan Kulomäessä – he ovat myös viihtyneet.

Koulumatka Helsingin Arabianrantaan taittuu bussilla noin puolessa tunnissa.

– Monella saattaa mennä Kalliostakin ruuhka-aikaan sama aika, Ablaye Ndiaye sanoo.

– Täällä on ollut rauhallista. Kauppa on lähellä ja bussi lähtee melkein kotiovelta. Olemme viihtyneet täällä, hän jatkaa.

Moni muu opiskelija ei kuitenkaan viihdy soluasunnossa – eikä Kulomäessä Vantaalla. Ja siksi veljestenkin koti on nyt Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön eli Hoasin purkulistalla.

Hoas purkaa nämä talot Vantaalla jo ensi kesänä. Kari Ahotupa / Yle

"Suomalainen opiskelija haluaa asua yksiössä"

Opiskelijat karttavat soluasuntoja, Hoasilta kerrotaan. Ovat karttaneet jo pitkään. Ilmiö on tuttu muissakin suurissa opiskelukaupungeissa.

Esimerkiksi Tampereella tällä hetkellä vain noin kaksi prosenttia hakemuksista on yksittäisiin soluhuoneisiin.

– Suomalainen opiskelija haluaa asua yksiössä, summaa Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski sähköpostitse.

Toasilla asia on huomattu toistakymmentä vuotta sitten, hän toteaa.

– Yksiöiden vetovoima on vähentänyt solujen kysyntää. Niinpä 2000-luvun alkupuolella isoja soluasuntokohteita alettiin muuttaa yksiökohteiksi.

Se standardi, joka on aikoinaan luotu, ei enää tyydytä opiskelijoiden vaatimuksia. Matti Tanskanen

Samaa kerrotaan Ylelle Jyväskylästä.

– Meillä on ollut sota soluja vastaan jo kymmenkunta vuotta, sanoo Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön Koasin toimitusjohtaja Matti Tanskanen puhelimitse.

– Se asumismukavuus ja standardi, joka on aikoinaan luotu, ei enää tyydytä nykyopiskelijoiden vaatimuksia.

Tanskanen toimii myös Suomen opiskelija-asunnot -yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Kyseessä on opiskelija-asuntoyhteisöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö.

Pääkaupunkiseudulla soluasuntojen suosio sukelsi entisestään viime syksynä, kun opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin, kertoo Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön Hoasin Matti Tarhio Vantaan Kulomäessä kuvattuna. Kari Ahotupa / Yle

Nyt suunnitelmat ovat suuret: Helsingin seudun Hoas aikoo korvata jopa tuhat soluasuntoa eli puolet nykyisistä soluistaan kolmellatuhannella uudella yksiöllä.

Se tarkoittaa paitsi rakennusten perusparannuksia myös niiden purkamista lopullisesti, muun muassa Vantaan Kulomäessä, josta Hoas on luopumassa tulevien vuosien aikana kokonaan.

Kuopiossa puolet asuinpaikoista vanhoja soluja

Suurissa opiskelukaupungeissa tuntuukin olevan edelleen painetta muuttaa vanhoja soluasuntoja yksiöiksi ja perheasunnoiksi.

Suomen opiskelija-asunnot -yhdistyksen puheenjohtaja Matti Tanskanen vahvistaa tämän. Hänen mukaansa kuitenkin se, missä määrin asuntokantaa on missäkin päin maata muutettava, vaihtelee.

On monia paikkakuntia, missä soluasuntojen määrä on poikkeuksellisen suuri. Niissä sopeutumistarvetta on enemmän. Matti Tanskanen

– Muun muassa Turussa on entuudestaan paljon yksiöitä ja hyvin vähän soluasuntoja. Siellä muutostarve on pienempi.

– Mutta sitten on monia muita paikkakuntia, missä soluasuntojen määrä on poikkeuksellisen suuri. Niissä sopeutumistarvetta on enemmän.

Hoas on rakentamassa pääkaupunkiseudulle satoja uusia opiskelija-asuntoja. Nämä talot valmistuvat Helsingin Kumpulaan. Kari Ahotupa / Yle

Turun Ylioppilaskyläsäätiön Tysin asuntotoimenjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa kertoo, että Tys on jo pidempään muovannut asuntokantaansa yksiöiden suuntaan. Nykyään enää yksi kymmenestä Tysin asunnosta on soluasunto.

Myös Oulussa soluja on vähennetty vuosien varrella ja vähennetään vähitellen edelleen, mutta laajalti niistä ei pyritä pääsemään eroon, sanoo palvelupäällikkö Jari Simonen Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiöstä.

– Niille on edelleen kysyntää, hän toteaa sähköpostin välityksellä.

Sen sijaan esimerkiksi Kuopiossa peräti puolet asuinpaikoista oli viime vuoden lopulla vanhoja soluja. Osuus on valtakunnallisessa opiskelija-asuntoyhteisövertailussa maan suurin, kertoo Kuopion Opiskelija-asuntojen toimitusjohtaja Tuula Vartiainen sähköpostitse.

Kuopiossa onkin jo purettu yksi soluasuntokohde ja myyty peruskorjausikäisiä rakennuksia, jotka sijaitsevat syrjässä keskustasta ja oppilaitoksista.

Tilalle on rakennettu ja rakennetaan yhä uutta, pääsääntöisesti yksiöitä.

250 soluhuonetta tyhjillään pääkaupunkiseudulla

Myös pääkaupunkiseudulla on rakenteilla yli kuusisataa uutta opiskelija-asuntoa. Enemmistö niistä tulee olemaan juuri yksiöitä.

Tyhjillään olevia soluhuoneita on Hoasilla tälläkin hetkellä noin 250, toimitusjohtaja Matti Tarhio sanoo. Se on hänen mukaansa poikkeuksellisen paljon, etenkin, kun yleisesti ottaen pääkaupunkiseutu potee asuntopulaa.

Tuhannesta poistettavasta soluasunnosta osa puretaan kokonaan maan tasalle eikä tontille rakenneta uusia opiskelija-asuntoja.

Waly (vas.) ja Ablaye Ndiaye opiskelevat kulttuurituotantoa ammattikorkeakoulussa. Kari Ahotupa / Yle

Sellainen tulevaisuus odottaa myös Ndiayen veljesten kotitaloa Vantaalla: se sijaitsee tontilla, joka aiotaan panna matalaksi kahden seuraavan vuoden aikana. Ensimmäiset talot puretaan jo ensi kesänä.

Yleisestä trendistä huolimatta Ablaye Ndiaye suosittelee soluasumista muillekin.

– Ehdottomasti. Saa ainakin uusia kavereita, jos ei muuta. Tai vihollisia, hän sanoo ja virnistää.