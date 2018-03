Festivo-kynttilänjalasta piti tulla viinilasi – lue 5 tarinaa muotoilija Timo Sarpanevan tutuista esineistä

Dali sotki Sarpanevan pytyt

Lähes sataosaista Suomi-astiastoa valmistettiin Saksassa Rosenthalin kuuluisassa posliinitehtaassa. Se on yhä tuotannossa ja on yksi tehtaan myydyimpiä astiastoja. Marjatta Sarpaneva kertoo, että Timo oli tavattoman ihastunut tehtaan valkoposliiniin, joka oli ohutta mutta kestävää.

– Tehtaan johtaja oli vaikuttava persoonallisuus ja hän ehdotti art on art -tekotapaa. Eli hän oli kutsunut merkittäviä taiteilijoita koristelemaan Timon astioita. Timo ei ollut tippaakaan mielissään ideasta, mutta johtaja totesi vain, että meillä on kuule sellainen sopimus, jonka mukaan me voidaan tehdä sun esineille mitä vaan.

Sarpaneva ei lämmennyt ajatuksesta, vaikka kutsutut taiteilijat olivat sitä luokkaa kuin Salvador Dali, Victor Vasarely ja Friedensreich Hundertwasser.

– Timo sanoi, että hän ei pidä siitä, että hänen pyttyjään sotketaan. Hän tykkää niistä vain valkoisina tai mustina.

Hän sai myös tekijäkappaleet ”sotketuista pytyistään” ja ne ovat nyt näytteillä Designmuseossa Helsingissä.