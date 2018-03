Maaseutuhotellilta ennakkoluuloton avaus: palkkasi oman agentin Kiinaan

Lappi vetää edelleen puoleensa suuren osan Suomeen saapuvista kiinalaisista matkailijoista, mutta myös Järvi-Suomesta löytyy kaukaisia vieraita kiinnostavia kohteita. Sellaiseksi kelpaa vaikkapa tavallinen suomalaiskoti, jossa on takka ja sauna.

Asikkalan Vääksyssä sijaitseva hotelli Tallukka yrittää iskeä suoraan Kiinan markkinoille ja houkuttelee kiinalaisia esimerkiksi kotivierailujen avulla.

Hotelli on palkannut Kiinaan työntekijän, joka kiertää paikallisilla matkamessuilla tekemässä Asikkalaa ja Tallukkaa tunnetuksi. Viime viikolla Tallukan työntekijä oli mukana messuilla Chengdussa, samassa kaupungissa, josta Ähtärin pandat Suomeen saapuivat. Tallukan viestinnästä ja markkinoinnista vastaava Virve Walander kertoo, että vastaanotto pandakaupungissa oli innostunut.

– Meiltä loppuivat esitteet ja käyntikortit kesken. Odotamme todella paljon siltä reissulta.

Walander on tehnyt yhteistyötä kiinalaisten kanssa jo kymmenen vuoden ajan oman metalliyrityksensä kautta. Tavat ja toiveet ovat tulleet tutuiksi, joten suurille markkinoille sukeltaminen ei pelottanut.

– Sitä kautta oli jo valmiita verkostoja ja ystävyyssuhteita Kiinassa. Tuttujen kontaktien kautta tuli rohkeus lähteä viemään asiaa eteenpäin. Tunnen uuden työntekijämme pitkältä ajalta ja yhteistyö on toiminut ihan loistavasti.

Heikki Ahonen / Yle

Onko Lappi jo liian täynnä?

Esimerkiksi Espanjan Aurinkorannikolla on havaittavissa eräänlainen Suomi-ilmiö: osa suomalaisista ei halua matkustaa sinne, koska siellä on liikaa suomalaisia. Onko pelättävissä, että Lappiin iskee vastaava Kiina-ilmiö? Että kiinalaiset eivät enää halua matkustaa Lappiin, koska siellä on liikaa kiinalaisia?

Tampereen seudun matkailyhtiö VisitTampereen kehityspäällikkö Jari Ahjoranta ei usko, että Lapin vetovoima hiipuisi äkisti, mutta hän näkee Järvi-Suomessa paljon sellaista, mitä Lapista ei löydy.

– Järvi-Suomi on hiomaton timantti, jota ei vielä ole oikein osattu aasialaisille myydä. Matkailu on Kiinassakin kehittynyt siihen suuntaan, että ennen oli ryhmämatkailua, nyt tulee enemmän yksittäisiä kävijöitä. Järvi-Suomen alue alkaa varmasti uutena kohteena kiinnostaa.

Avainasemassa uusien asiakkaiden houkuttelemisessa on Ahjorannan mielestä yhteistyö. Kiinassa odottaa valtava markkina, jota ei kukaan pysty yksin valloittamaan.

– Varmasti tärkeintä on se, että yritykset tekevät yhteistyötä ja verkostoituvat. Yksin siellä ei kukaan pärjää. Toinen tärkeä asia on se, että opetellaan kulttuuria. Mitä kiinalaiset haluavat syödä ja mitä he haluavat tehdä. Siinä on vielä paljon oppimista.

Karjalanpaistista maistiaiset, vatsa täyteen kiinalaisella ruoalla

Virve Walander kertoo omiin kokemuksiinsa nojaten, että kiinalaiset haluavat aikataulun. Ei minuuttiaikataulua, mutta jonkun rungon, johon lomallaan nojata. Ohjelmaa pitää olla, mutta ei välttämättä hurvittelua ja huvipuistoja.

Virve Walander uskoo, että puhtaus ja luonto ovat Suomen valtteja Kiinan matkailumarkkinoilla. Heikki Kiseleff / Yle

– Hyvin yksinkertaiset ja meille suomalaisille tavalliset asiat riittävät. Kävely metsässä tai nuotion sytyttäminen, mustikoiden poiminta tai saunan lämmittäminen. Pitää vaan saada tieto sinne Kiinaan, että meillä on tällaista tarjolla.

Ruoan suhteen kiinalaiset ovat Walanderin mukaan uteliaita. Suomalaisia ruokia maistellaan mieluusti, mutta jotain tuttuakin pitää olla. Virve Walander uskoo, että muutama kiinalainen annos ruokalistalla on majoituspaikalle valttikortti, joka kertoo tulijoille, että heistä halutaan pitää huolta.

Tulen sytyttäminen sisällä on elämys

Kiinalaiset matkailijat ovat kiinnostuneita myös tavallisten suomalaisten arjesta. Lappeenrannassa järjestettiin viime vuonna kotivierailuja kiinalaisille ja ne olivat todella suosittuja. Virve Walander on huomannut saman ja saanut jo houkuteltua muutaman asikkalalaiskodin avaamaan ovensa kiinalaisille vieraille.

– Suomalaiset omakotitalot, joissa on takka olohuoneessa ja vähän pihapiiriä, ovat sellaisia asioita, jotka kiinalaiset haluavat itse kokea. Vaikka ei ole yhteistä kieltä, pieni yhteinen hetki paikallisten kanssa on tärkeää. Sytytetään takkaan tuli ja juodaan kahvit, se on todella haluttu juttu.