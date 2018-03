Savonlinnassa käynnistyy harvinaisen suuri vuokra-asuntojen purku-urakka – 500 kotia jyrätään maan tasalle

Savonlinnan Nätkillä sijaitsee päällepäin mukiinmenevän näköinen punatiilinen kahden kerrostalon kokonaisuus. Telakkatie 16:n pihassa seisoo yksinäiset lastenrattaat, jotka paljastuvat lähemmän tarkastelun perusteella käytöstä poistetuiksi.

Kahdessa talossa on yhteensä 48 asuntoa, mutta asumisen merkkejä löytyy vain yhden huoneiston ikkunoista. Hiljaista on.

– Nämä punatiiliset talot näyttävät ulkoa paremmilta kuin mitä ne sisältä ovat. Kyllä tämä jo peruskorjauksen tarpeessa olisi, Savonlinnan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kurki sanoo.

Peruskorjauksen sijasta 1980- ja 1990-lukujen taitteessa rakennetut talot puretaan.

Hannu Kurki, Savonlinnan entinen kehitysjohtaja, on saanut tehtävän, jonka toteuttaminen vie vuosia. Kaupungin vuokrataloyhtiöillä on kysyntään nähden liikaa asuntoja. Kurki joutuu siivoamaan vuokra-asuntojen tarjonnan kysyntää vastaavaksi. Kaupungista löytyy yli 300 tyhjää valtion rahoittamaa ns. ara-asuntoa.

Opettajakoulutus vie tuhat opiskelijaa kerralla

Kevään kuluessa ongelma paisuu kun Savonlinnasta poistuu lähes tuhat opiskelijaa. Itä-Suomen yliopisto keskittää opettajakoulutuksen Joensuuhun. Savonlinnassa arvioidaan, että OKL:n lähtö vie lähes 2 000 asukasta. Asukasluku on supistunut muutenkin yli 300 asukkaan vuosivauhtia viimeisen 20 vuoden ajan.

Vuokra-asuntojen kysynnän hiipuminen Savonlinnassa tarkoittaa useiden satojen asuntojen purkamista melko ripeällä aikataululla. Ensimmäiset reilut sata puretaan tulevana kesänä.

Savonlinnan kaupunki on arvioinut, että seuraavan viiden vuoden aikana tullaan purkamaan jopa 500 asuntoa.

– Nyt tehdään määrätietoisesti työtä, että asuntokanta saadaan kysyntää vastaavalle tasolle. Päätöksiä tehdään ja purettavia kohteita valitaan tietyllä aikataululla. Se on herkkä prosessi, sillä nämä ovat kuitenkin ihmisten koteja ja heidän pitää kuulla purkamisesta meiltä, eikä mistään muualta, Hannu Kurki muistuttaa.

Telakkatie 16 on elävä esimerkki savonlinnalaisen vuokratalon ongelmista. Kun talo rakennettiin 30 vuotta sitten, läheisten teollisuuslaitosten työntekijäperheille kelpasi uudenkarheat saunalliset asunnot työpaikan läheltä.

Viime vuosina seitsemän kilometrin päässä keskustasta sijaitsevat kodit ovat kelvanneet vuokralaisille heikosti. Vain puolet asunnoista on ollut käytössä.

–Tämä on tuottanut sata tuhatta euroa tappiota vuodessa, Hannu Kurki myöntää.

Purkamisen vaihtoehto olisi peruskorjaaminen, mutta miljoonan euron vanhoilla rasitteilla se olisi mahdotonta. Purkaminenkin maksaa, mutta siihen on luvassa ylimääräistä helpotusta valtion suunnasta.

Uusi tukipaketti odottaa lainmuutosta

Savonlinnan ongelmiin pureutunut selvitysmies, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti ehdottaa, että Savonlinnan kaltainen erittäin vaikeista ongelmista kärsivä paikkakunta saisi tuntuvia helpotuksia asuntojen purkamiseen.

Jos Rossilahden ehdottama lainmuutos toteutuu, Savonlinna saisi jopa 95 prosenttia purettaviin asuntoihin kohdistuvista veloista anteeksi. Sama prosenttiosuus tulisi avustuksena myös purkukustannuksiin.

– Se on nyt poliittisten päättäjien käsissä, mutta olen yrittänyt rakentaa tasapainoisen paketin, jossa sekä valtio että kunnat kantaisivat vastuuta. Näin suuret avustukset koskisivat vain kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia kuntia, Hannu Rossilahti korostaa.

Savonlinnan jäljelle jäävän vuokra-asuntokannan elinkelpoisuutta helpotettaisiin myös sillä, että valtion myöntämistä lainoista annettaisiin anteeksi 25 prosenttia. Loput muutettaisiin markkinaehtoisiksi pankkilainoiksi.

– Kankea, takapainotteinen valtion lainoitus on johtanut siihen, että monissa kunnissa markkinaehtoiset vuokrat ovat alhaisempia kuin ara-asuntojen. Se on johtanut myös siihen, että monissa kohteissa on jäljellä paljon velkaa ja edessä olisi suuri peruskorjaus, Rossilahti muistuttaa.

Turhaa purkamista ei tehdä

Savonlinnan tilanne on kertaluonteisuutensa takia harvinainen ellei peräti ainutlaatuinen Suomen olosuhteissa. Opettajakoulutus lähti Kajaanista viisi vuotta sitten, mutta opiskelijamäärä oli pienempi.

Tehtaiden sulkemisen jälkeen asuntomarkkinat ovat kohdanneet rajuja muutoksia eri paikkakunnilla, mutta asuntoja on vapautunut pidemmällä viipeellä.

– Olen seurannut Suomen asuntomarkkinoita 25 vuotta, eikä vastaavaa tapausta ole tullut aiemmin vastaan, Rossilahti kertoo.

Savonlinnan Vuokratalojen toimitusjohtaja Hannu Kurki muistuttaa, että purkupäätöksiä tehdään tilanteen ja tarpeen mukaan. Ylimääräisiä asuntoja ei pureta.

– Jokaisen purkamisen jälkeen katsotaan, että miten markkinatilanne on muuttunut ja miten tyhjien asuntojen määrä on kehittynyt, Kurki sanoo.